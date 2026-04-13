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Hindi Newsदुनियादक्षिण लेबनान को दूसरा गाजा बनाने पर आमादा नेतन्याहू, विस्फोटक लगाकर गांवों में उड़ाए जा रहे लोगों के घर

दक्षिण लेबनान को दूसरा 'गाजा' बनाने पर आमादा नेतन्याहू, विस्फोटक लगाकर गांवों में उड़ाए जा रहे लोगों के घर

Israeli Army Action in Lebanon: इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू क्या दक्षिण लेबनान को दूसरा 'गाजा' बनाने पर आमादा हैं? उनके मौजूदा तेवरों को देखकर तो कुछ ऐसा ही लगता है. न केवल हिजबुल्लाह आतंकियों को ढेर किया जा रहा है, बल्कि दक्षिण लेबनान में लोगों के घर भी उड़ाए जा रहे हैं. 

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Apr 13, 2026, 05:46 AM IST
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दक्षिण लेबनान को दूसरा 'गाजा' बनाने पर आमादा नेतन्याहू, विस्फोटक लगाकर गांवों में उड़ाए जा रहे लोगों के घर

Israeli Army's Demolition Drive in Lebanon: ईरान पर इजरायल के हमले पर अभी ब्रेक है तो लेबनान पर नेतन्याहू की सेना नॉन स्टॉप बमों की बारिश कर रही है. अब इजरायल ने लेबनान पर ऐसा बना गिरा दिया है, जो हड्डियों को गला देता है. ये जिस इलाके में गिरता है लोगों को तड़पाकर मारता है. आखिर ये कौन सा बम है जिसे लेबनान पर दागने के बाद पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है?

असल में यह ऐसा बम है, जिसमें आग की लपटों के बीच आसमान में एक धमाका होता है और फिर आग के छोटे-छोटे गोले पूरे इलाके में फैल जाते हैं. इसकी वजह से 100 मीटर के दायरे में भीषण आग लग जाती है. ये आग लेबनान में हिजबुल्ला आतंकियों पर इजरायल की स्ट्राइक के बाद लगी है. आसमान में इजरायल की ओर से हड्डी गलाने वाले बम दागे जा रहे हैं. 

लोगों की हड्डियां गला देने वाला घातक बम

दावा किया जा रहा है कि इजरायल ने लेबनान पर सबसे घातक फास्फोरस बम दागी है. फास्फोरस बम इतना ज्यादा खतरनाक है कि युद्ध में इसके इस्तेमाल पर पूरी तरह बैन है. फास्फोरस बम महाविनाश के हथियार के कम नहीं है. ये बम जहां गिरता है, वहां पेड़-पौधे तो छोड़िए इंसान भी जलकर राख हो जाते हैं. उनकी हड्डियां गलने लगती है. वो चलने-फिरने के लायक नहीं बचते है और तड़प-तड़प कर दम तोड़ते हैं.

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युद्ध में इजरायल ने दूसरी बार लेबनान पर फास्फोरस बम से हमला किया है. नेतन्याहू हिज्बुल्ला को पूरी तरह से मिटाने देने की कसम खा चुके हैं चाहे इसके लिए कोई भी कीमत क्यों ना चुकी पड़े. 

अब जान लेते हैं कि अगर कोई शख्स फास्फोरस बम की चपेट में आ जाए तो क्या होता है. ऐसी स्थिति में बम के अंदर से निकलने वाले सफेद केमिकल के संपर्क में आने पर शरीर में  जलन होती है. सफेद फास्फोरस केमिकल शरीर के ऊपर चिपक जाते हैं, जो हवा के संपर्क में आने पर फिर से जल उठते हैं. 

इजरायल पर लेबनान में नरसंहार का आरोप

ह्यूमन राइट्स वॉच के मुताबिक शरीर का 10 फीसदी हिस्सा भी अगर सफेद फास्फोरस की चपेट में आ जाए तो ये घातक हो सकता है. इजरायल पर लेबनान में इसी फास्फोरस बम से हमला करने का आरोप लगा है. रूस पर भी यूक्रेन युद्ध में फॉस्फोरस बम से हमले का आरोप लगा था. 

परमाणु बम की तरह ही फास्फोरस बम का असर कई दिनों तक हो सकता है. जिस इलाके में इस केमिकल बम से हमला होता है, वहां पर इंसानी नस्ल पूरी तरह से तबाह हो जाती है. इजरायल इसके साथ ही दूसरे बमों से भी लेबनान को दहला रहा है. उसने लेबनान की राजधानी बेरूत में मिसाइल दागकर इजरायल महज 5 सेकंड में पूरी इमारत को मिट्टी में मिला दिया. 

जहां-जहां ईरान के प्रॉक्सी हिजबुल्लाह का अड्डा, वहां-वहां इजरायल की मिसाइल. ईरान से सीजफायर टॉक फेल होने के बाद इजरायली सेना ने लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह के आतंकियों पर हमले तेज कर दिए हैं. अब वहां पर जर्जर इमारतें और  चारों तरफ मलबे का ढेर बढ़ता जा रहा है. 

'हिजबुल्लाह के खात्मे तक वापस नहीं लौटेंगे नागरिक'

इजरायल ने हिजबुल्लाह पर हमला किया तो हिजबुल्लाह ने बदले के लिए ड्रोन अटैक की साजिश की. लेकिन इससे पहले हिजबुल्लाह का ड्रोन टारगेट को हिट करता, इजरायली सेना ने हवा में ही मार गिराया. नेतन्याहू, हिजबुल्लाह के अड्डे को गाजा बनाने की कसम खा चुके हैं और फिलहाल लेबनान में इस बारूद बवंडर पर ब्रेक लगता नहीं दिख रहा है.  

इन हमलों के बीच इजरायल के रक्षा मंत्री इस्राइल कात्ज ने दक्षिण लेबनान को कब्जा चुकी इजरायली चौकी का दौरा किया. उन्होंने साफ कहा कि लेबनान के 20 प्रतिशत निवासी लिटानी नदी के दक्षिण में अपने मूल घरों को वापस नहीं लौट पाएंगे. जब तक हिजबुल्लाह को निहत्था नहीं कर दिया जाता, तब तक इजरायल का सैन्य अभियान चलता रहेगा. उन्होंने अभियान में लगे सैन्य अफसरों और जवानों की हौंसलाअफजाई भी की और कहा कि जब तक आतंकियों का नाश नहीं कर दिया जाता, तब तक पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं है. 

लेबनान में खाली घरों को उड़ा रहा इजरायल

उधर पश्चिमी देशों की मीडिया ने इजरायल पर दक्षिण लेबनान में लोगों के खाली पड़े घरों को टाइम बम लगाकर व्यवस्थित तरीके से उड़ाने का आरोप लगाया है. गार्जियन अखबार के अनुसार, इजरायली सेना गांवों में बने घरों को विस्फोटक लगाकर रिमोट कंट्रोल से ध्वस्त कर रही है. यह अभियान बड़े पैमाने पर चल रहा है और सैकड़ों घर जमींदोज किए जा चुके हैं. 

गार्जियन न्यूजपेपर का दावा है कि उसने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कई वीडियो की पड़ताल की. उससे पता चला कि तैयबेह, नकौरा और दैर सेरियान गांव में बड़े पैमाने पर विस्फोट करके लोगों के घर उड़ाए जा रहे हैं. गार्जियन के अनुसार, ये विध्वंस इस्राइल के रक्षा मंत्री के आदेश पर किए जा रहे हैं, जिन्होंने सीमावर्ती क्षेत्र में बसे लेबनान के गांवों में बने सभी घरों को नष्ट करने को कहा था. रिपोर्ट के मुताबिक, इजरायल यही पैटर्न गाजा के राफाह और बेइत हानून में भी अपना चुका है, जिसकी वजह से वहां पर अब सिवाय मलबे के ढेर के कुछ नहीं बचा है. 

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Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

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