ट्रंप बगल में थे, नेतन्याहू ने WH से लगाया कतर के PM को फोन, हमले की माफी मांगते हुए बड़ा ऐलान कर दिया

Netanyahu Dials Qatar From White House: इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू दो टूक बेबाक फैसलों के लिए जाने जाते हैं. हाल ही में हमास के नेताओं को निपटाने के मिशन में एक इजरायली मिसाइल कतर की राजधानी दोहा में गिरी तो मिडिल ईस्ट से लेकर अरब वर्ल्ड तक मानो भूचाल आ गया. इस्लामिक देशों ने इसकी निंदा की. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ फौरन कतर पहुंचे और इजरायल को देख लेने की धमकी दे आए. इससे यूएस का मिडिल ईस्ट प्लान खतरे में दिखा तो ट्रंप ने फौरन चिंता जताते हुए कतर से सहानुभूति जताई और इजरायल को समझाया, जिसका नतीजा ये कि व्हाइट हाउस से ही नेतन्याहू ने कतर के पीएम को फोन लगाकर माफी मांगी है.

व्हाइट हाउस ने की पुष्टि

व्हाइट हाउस ने बताया कि इज़राइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सोमवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ तीन-तरफ़ा बातचीत में कतर के नेता को दोहा में हुए इज़राइली हमले पर खेद जताया. व्हाइट हाउस ने कहा कि नेतन्याहू ने इज़राइल द्वारा कतर की संप्रभुता का उल्लंघन करने पर भी खेद व्यक्त किया और पुष्टि की कि इज़राइल भविष्य में फिर से ऐसा हमला नहीं करेगा.

ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री के साथ एक संवाददाता सम्मेलन से पहले व्हाइट हाउस ने कहा, ' दोनों नेताओं ने गाजा में युद्ध समाप्त करने के प्रस्ताव, एक अधिक सुरक्षित मध्य पूर्व की संभावनाओं और अपने देशों के बीच बेहतर समझ की आवश्यकता पर चर्चा की है.'

सोमवार को नेतन्याहू के साथ बातचीत में ट्रंप ने उन पर गाजा शांति प्रस्ताव का समर्थन करने का दबाव डाला, जिसका मकसद करीब दो साल पुराने युद्ध को समाप्त करना है, जिसके कारण इजरायल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ते अलगाव का सामना करना पड़ रहा है.

FAQ

सवाल- ट्रंप और नेतन्याहू की मुलाकात में क्या हुआ?

जवाब- अमेरिका के गाजा पीस प्लान को इजरायली पीएम नेतन्याहू ने मंजूर किया.

सवाल- नेतन्याहू ने व्हाइट हाउस से किसे फोन लगाया?

जवाब- कतर के पीएम को फोन लगाकर दोहा पर हुए हमले की माफी मांगी.

सवाल- कतर अमेरिका के कैसे रिश्ते हैं?

जवाब- शानदार रिश्ते हैं.

सवाल- कतर में अमेरिका की क्या भूमिका है?

जवाब- कतर में अमेरिका का सैन्य अड्डा है.