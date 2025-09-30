Advertisement
trendingNow12941782
Hindi Newsदुनिया

ट्रंप बगल में थे, नेतन्याहू ने WH से लगाया कतर के PM को फोन, हमले की माफी मांगते हुए बड़ा ऐलान कर दिया

Netanyahu Apologises For Doha Attack: अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में कभी-कभी ऐसे वाकये सामने आ जाते हैं जिन पर पहली नजर में यकीन करना असंभव सा दिखता है. ऐसे ही एक मामला अमेरिकी राष्ट्रपति के अधिकारिक निवास व्हाइट हाउस में सामने आया जहां ट्रंप से चर्चा के बीच इजरायली पीएम नेतन्याहू ने सीधे कतर के प्रधानमंत्री को फोन लगा दिया. 

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Sep 30, 2025, 04:20 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ट्रंप बगल में थे, नेतन्याहू ने WH से लगाया कतर के PM को फोन, हमले की माफी मांगते हुए बड़ा ऐलान कर दिया

Netanyahu Dials Qatar From White House: इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू दो टूक बेबाक फैसलों के लिए जाने जाते हैं. हाल ही में हमास के नेताओं को निपटाने के मिशन में एक इजरायली मिसाइल कतर की राजधानी दोहा में गिरी तो मिडिल ईस्ट से लेकर अरब वर्ल्ड तक मानो भूचाल आ गया. इस्लामिक देशों ने इसकी निंदा की. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ फौरन कतर पहुंचे और इजरायल को देख लेने की धमकी दे आए. इससे यूएस का मिडिल ईस्ट प्लान खतरे में दिखा तो ट्रंप ने फौरन चिंता जताते हुए कतर से सहानुभूति जताई और इजरायल को समझाया, जिसका नतीजा ये कि व्हाइट हाउस से ही नेतन्याहू ने कतर के पीएम को फोन लगाकर माफी मांगी है. 

व्हाइट हाउस ने की पुष्टि

व्हाइट हाउस ने बताया कि इज़राइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सोमवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ तीन-तरफ़ा बातचीत में कतर के नेता को दोहा में हुए इज़राइली हमले पर खेद जताया. व्हाइट हाउस ने कहा कि नेतन्याहू ने इज़राइल द्वारा कतर की संप्रभुता का उल्लंघन करने पर भी खेद व्यक्त किया और पुष्टि की कि इज़राइल भविष्य में फिर से ऐसा हमला नहीं करेगा.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें- गाजा इजरायल के लिए खतरा न बने... क्या है ट्रंप का पीस प्लान? PM नेतन्याहू ने किया मंजूर

ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री के साथ एक संवाददाता सम्मेलन से पहले व्हाइट हाउस ने कहा, ' दोनों नेताओं ने गाजा में युद्ध समाप्त करने के प्रस्ताव, एक अधिक सुरक्षित मध्य पूर्व की संभावनाओं और अपने देशों के बीच बेहतर समझ की आवश्यकता पर चर्चा की है.'

ये भी पढ़ें- इजरायल गाजा को कब खाली करेगा? 10 प्वाइंट में जानिए ट्रंप का 20 सूत्रीय पीस डील प्लान

सोमवार को नेतन्याहू के साथ बातचीत में ट्रंप ने उन पर गाजा शांति प्रस्ताव का समर्थन करने का दबाव डाला, जिसका मकसद करीब दो साल पुराने युद्ध को समाप्त करना है, जिसके कारण इजरायल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ते अलगाव का सामना करना पड़ रहा है.

FAQ

सवाल- ट्रंप और नेतन्याहू की मुलाकात में क्या हुआ?
जवाब- अमेरिका के गाजा पीस प्लान को इजरायली पीएम नेतन्याहू ने मंजूर किया.

सवाल- नेतन्याहू ने व्हाइट हाउस से किसे फोन लगाया?
जवाब- कतर के पीएम को फोन लगाकर दोहा पर हुए हमले की माफी मांगी.

सवाल- कतर अमेरिका के कैसे रिश्ते हैं?
जवाब- शानदार रिश्ते हैं.

सवाल- कतर में अमेरिका की क्या भूमिका है?
जवाब- कतर में अमेरिका का सैन्य अड्डा है.

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव. फिलहाल ज़ी न्यूज (...और पढ़ें

TAGS

NetanyahuNetanyahu Trump meet

Trending news

कश्मीर में आतंकवाद को कब्र में पहुंचाने की तैयारी, पुलिस महकमे ने बना लिया प्लान
jammu kashmir news
कश्मीर में आतंकवाद को कब्र में पहुंचाने की तैयारी, पुलिस महकमे ने बना लिया प्लान
राज्य का दर्जा न मिला तो कश्मीर में लेह जैसे हालात संभव, CM अब्दुल्ला ने दी चेतावनी
jammu kashmir statehood
राज्य का दर्जा न मिला तो कश्मीर में लेह जैसे हालात संभव, CM अब्दुल्ला ने दी चेतावनी
हिंसा के बाद मोदी सरकार से बातचीत पर पीछे हटी लेह एपेक्स बॉडी, कहा- इस माहौल में...
Leh News in Hindi
हिंसा के बाद मोदी सरकार से बातचीत पर पीछे हटी लेह एपेक्स बॉडी, कहा- इस माहौल में...
तेज गर्मी और उमस से झुलसे लोग, रात में भी नहीं मिल रहा चैन; अब बारिश से मिलेगी राहत
weather update
तेज गर्मी और उमस से झुलसे लोग, रात में भी नहीं मिल रहा चैन; अब बारिश से मिलेगी राहत
सुबह लोग बुलाए, नेताजी आए शाम लेकिन FIR में खेला? 41 मौतों का जिम्मेदार कौन
Tamil Nadu Stampede
सुबह लोग बुलाए, नेताजी आए शाम लेकिन FIR में खेला? 41 मौतों का जिम्मेदार कौन
ब्लैक जैकेट, वाइट टीशर्ट में दिखा राहुल का स्वैग, साउथ अमेरिका में आखिर क्या करने गए
Rahul Gandhi
ब्लैक जैकेट, वाइट टीशर्ट में दिखा राहुल का स्वैग, साउथ अमेरिका में आखिर क्या करने गए
जम्मू-कश्मीर में फिर खुले 12 पर्यटक स्थल, पहलगाम हमले के बाद से पड़े थे बंद
jammu kashmir news
जम्मू-कश्मीर में फिर खुले 12 पर्यटक स्थल, पहलगाम हमले के बाद से पड़े थे बंद
भारत में लॉन्च होगी मेलोनी की बायोग्राफी, PM मोदी ने लिखी इंडियन एडिशन में ये बात
PM Modi
भारत में लॉन्च होगी मेलोनी की बायोग्राफी, PM मोदी ने लिखी इंडियन एडिशन में ये बात
जहां 10 साल से भाजपा ने जमा रखा है सिक्का, वहां 40 में से मिलीं सिर्फ 5 सीटें
BTC
जहां 10 साल से भाजपा ने जमा रखा है सिक्का, वहां 40 में से मिलीं सिर्फ 5 सीटें
Karur Stamped: निर्मला सीतारमण ने घायलों और पीड़ितों के परिजनों से मुलाकात की
Karur Stampede
Karur Stamped: निर्मला सीतारमण ने घायलों और पीड़ितों के परिजनों से मुलाकात की
;