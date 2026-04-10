लेबनान को धुआं-धुआं करके इजरायल से 24 गुना बड़े देश के पीछे पड़े नेतन्याहू, फैसला सुनाया ऑन द स्पॉट

Israel Vs Iran: ईरान की जंग के 42वें दिन इजरायल ने लेबनान पर निर्णायक रणनीति अपनाने के बाद खुद से करीब 24 गुना बड़े देश स्पेन को दो टूक चुनौती देते हुे इजरायल के मामलों में टांग न अड़ाने और इजरायली फौजों के लिए सामान्य शिष्टाचार के तहत सम्मानजनक शब्दों का इस्तेमाल करने की नसीहत दी है. लेबनान के घोषित आतंकी संगठन हिजबुल्ला पर बीते कुछ दिनों से आक्रामक बढ़त बनाकर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अब इजरायल की तरफ आंख उठाकर देखने वालों को हद में रहने की चेतावनी जारी की है.

स्पेन का डेलिगेशन फौरन बाहर हो: इजरायल

स्पेन के डेलिगेशन को जल्द से जल्द देश छोड़ने का फरमान सुनाते हुए नेतन्याहू ने कहा, ' स्पेन ने हमारे नायकों और इजरायली फौज (IDF) के सैनिकों के साथ-साथ दुनिया की सबसे शालीन और नैतिक सेना के सैनिकों को बदनाम किया है. इसलिए मैंने स्पेनिश डेलिगेशन को कियात गत (Israel's Kiryat Gat) स्थित कोऑर्डिनेशन सेंटर से निकल जाने का आदेश दिया है. स्पेन बार-बार इजरायल के खिलाफ खड़ा होने की कोशिश कर रहा है. जो भी आतंकवादी सरकारों के बजाय इजरायल पर हमला करेगा, चाहे वह कोई भी हो, वह इस क्षेत्र के साझा भविष्य के लिए हमारा पार्टनर नहीं हो सकता. मैं किसी भी तरह के दिखावे, खासकर इस दुश्मनी को बर्दाश्त करने के लिए, तैयार नहीं हूं. मैं किसी भी देश को तुरंत कीमत चुकाए बिना हमारे खिलाफ राजनीतिक युद्ध छेड़ने की इजाजत नहीं दूंगा.'

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लेबनान पर टूटा इजरायल का कहर

अमेरिका और ईरान के बीच पाकिस्तान की मध्यस्थता से दो हफ्ते का सीजफायर घोषित हुए चंद घंटे ही बीते थे कि इजरायल ने लेबनान पर भारी हमले शुरू करके उसकी कमर तोड़ दी. 8 अप्रैल 2026 को तेल अवीव ने सिर्फ 10 मिनट में 160 से ज्यादा मिसाइल, ड्रोन और बम गिराकर. 100 से ज्यादा अलग-अलग टारगेट को निशाना बनाया. इसमें करीब 254 लोगों की मौत हो गई.

इजरायली सेना ने साफ कहा कि यह सीजफायर केवल ईरान तक सीमित है. लेबनान इसमें कतई शामिल नहीं हैं. इसलिए हिज्बुल्लाह के ठिकानों पर हमले जारी रखे जा रहे हैं. किसी को इसमें कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए. ईरान की सरकार ने एक्स पोस्ट करके मुखर होकर अपनी बात रखी.

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