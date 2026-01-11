Advertisement
trendingNow13071207
Hindi Newsदुनियाहम फिर से एक हो सकते हैं... ईरान पर इजरायल का बड़ा बयान, शर्त बस एक ही है!

हम फिर से एक हो सकते हैं... ईरान पर इजरायल का बड़ा बयान, शर्त बस एक ही है!

Israel Iran Tension: इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, 'ईरान की मौजूदा सरकार गिरने पर दोनों देश फिर से साझेदार बन सकते हैं'. आपको बताते चलें कि ईरान और इजरायल एक जमाने में जिगरी दोस्त हुआ करते थे'. ईरान में कट्टरपंथियों की सरकार आने के बाद दोनों के रिश्ते तल्ख होते चले गए.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Jan 11, 2026, 11:13 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

हम फिर से एक हो सकते हैं... ईरान पर इजरायल का बड़ा बयान, शर्त बस एक ही है!

Israel Iran Confict: ईरान में सरकार से बगावत और गृह युद्ध के हालातों  के बीच इजरायली पीएम नेतन्याहू ने क्षेत्रीय शांति को लेकर बड़ा बयान दिया है. नेतन्याहू ने कहा है कि अगर खामेनेई के वर्चस्व वाली मौजूदा ईरान सरकार गिर जाती है, तो ईरान और इजरायल एक बार फिर पहले की तरह साझेदार और दोस्त बन सकते हैं. आपको बताते चलें कि ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शन जारी है. अमेरिका ईरानी प्रदर्शनकारियों का समर्थन कर रहा है. इजरायल ने पिछले साल ईरान पर बहुत तगड़ा हवाई हमला किया था. क्या आप जानते हैं कि ईरान और इजराइल के बीच कभी दोस्ती थी लेकिन 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद संबंध बिगड़ गए.

ईरान एक दिन तानाशाहों से जरूर आजाद होगा: नेतन्याहू

नेतन्याहू ने ये भी कहा कि वो दिन दूर नहीं जब ईरान में तानाशाही के राज का खात्मा होगा. तब इजरायल और ईरान दोनों के लोग मिलकर अपने-अपने देश और लोगों के भविष्य के लिए अच्छे काम करेंगे. अपनी बात दोहराते हुए नेतन्याहू ने कहा, 'ईरान जल्द ही अत्याचार और तानाशाही के बोझ से मुक्त होगा'. आपको बताते चलें कि ट्रंप लगातार ईरान को चेतावनी दे रहे हैं. नेतन्याहू का बयान ऐसे समय आया है, जब ईरान में शांति पूर्ण प्रदर्शन हिंसक हो चुके हैं. सैकड़ों लोगों को हिरासत में लिया गया है और 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है.

Add Zee News as a Preferred Source

इजरायल चाहता क्या है?

इजरायल का मकसद एकदम साफ और क्लियर है. वो ये कि ईरान को किसी भी हाल में दुनिया का 10वां न्यूक्लियर वेपन कंट्री यानी परमाणु शक्ति वाला देश नहीं बनने देना है. आपको बताते चलें कि पिछले साल इजरायल ने अपनी सैन्य कार्रवाई के दौरान न सिर्फ ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले किए बल्कि 9 वैज्ञानिकों को भी मार गिराया था.

ईरान-इजरायल पहले जिगरी दोस्त थे अब जानी दुश्मन

साल 1948 में जब इजरायल अस्तित्व में आया, तब तुर्की के बाद ईरान, इसराइल को मान्यता देने वाला दूसरा मुस्लिम बहुल देश बना. उस दौर में इसराइल और ईरान के रिश्ते दोस्ताना थे, लेकिन बाद में हालात बिल्कुल बदल गए और दोनों एक-दूसरे के जानी दुश्मन बन गए. ईरानी में राजशाही के खात्मे और कट्टरपंथी सरकार बनने के बाद नया ईरान खुद को एक इस्लामी ताकत के रूप में प्रस्तुत करना चाहता था. इस वजह से उसने फिलस्तीन के मुद्दे को उठाया, जिसे अधिकतर अरब मुस्लिम देशों ने उस वक्त पीछे छोड़ दिया था. कट्टरपंथियों ने ऐसा तांडव मचाया कि आज खामनेई खुद को सऊदी से भी सुपरीयर समझने लगे.

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 21 साल से ज्यादा का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की ख़बरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है...और पढ़ें

TAGS

Netanyahu

Trending news

'हिंदी थोपने की कोशिश की तो लात मारूंगा', राज ठाकरे की उत्तर भारतीयों को खुली धमकी
maharashtra news in hindi
'हिंदी थोपने की कोशिश की तो लात मारूंगा', राज ठाकरे की उत्तर भारतीयों को खुली धमकी
5 करोड़ का घोड़ा फिर बना चैंपियन, सिर से पैर तक बिल्कुल सफेद;'काका' के कायल हुए लोग
Animal Fair Kurukshetra
5 करोड़ का घोड़ा फिर बना चैंपियन, सिर से पैर तक बिल्कुल सफेद;'काका' के कायल हुए लोग
सांबा-राजौरी में LoC के पास घुसपैठ करते दिखे पाकिस्तानी ड्रोन, सेना ने की फायरिंग
Pakistan
सांबा-राजौरी में LoC के पास घुसपैठ करते दिखे पाकिस्तानी ड्रोन, सेना ने की फायरिंग
BMC चुनाव में सबसे अमीर उम्मीदवार कौन? जानिए उसके पास कितनी संपत्ति
bmc
BMC चुनाव में सबसे अमीर उम्मीदवार कौन? जानिए उसके पास कितनी संपत्ति
'अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने की साजिश', इतिहास का बदला वाले बयान पर भड़क गईं महबूबा
Mehbooba Mufti
'अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने की साजिश', इतिहास का बदला वाले बयान पर भड़क गईं महबूबा
1000 साल बाद भी शान से खड़ा है सोमनाथ, लेकिन मंदिर तोड़ने वाला गजनवी कहां दफन है?
Somnath temple
1000 साल बाद भी शान से खड़ा है सोमनाथ, लेकिन मंदिर तोड़ने वाला गजनवी कहां दफन है?
कांग्रेस ने तमिलनाडु में मांगा सत्ता में हिस्सा, स्टालिन की DMK ने दिया टके सा जवाब
Tamil Nadu Elections
कांग्रेस ने तमिलनाडु में मांगा सत्ता में हिस्सा, स्टालिन की DMK ने दिया टके सा जवाब
पंजाब की मान सरकार ने रचा इतिहास, 4 वर्षों से कम समय में दी 63,027 सरकारी नौकरियां
Punjab
पंजाब की मान सरकार ने रचा इतिहास, 4 वर्षों से कम समय में दी 63,027 सरकारी नौकरियां
पंजाब में भगवंत मान सरकार की सौगात, मिशन प्रगति के तहत ग्रामीण मुफ्त प्रशिक्षण
Bhagwant Mann Punjab
पंजाब में भगवंत मान सरकार की सौगात, मिशन प्रगति के तहत ग्रामीण मुफ्त प्रशिक्षण
पूर्व नौसेना प्रमुख से पूछी गई पहचान, 18 Km दूर बुलाया; SIR नोटिस पर भड़के लोग
Sir
पूर्व नौसेना प्रमुख से पूछी गई पहचान, 18 Km दूर बुलाया; SIR नोटिस पर भड़के लोग