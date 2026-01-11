हम फिर से एक हो सकते हैं... ईरान पर इजरायल का बड़ा बयान, शर्त बस एक ही है!

Israel Iran Tension: इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, 'ईरान की मौजूदा सरकार गिरने पर दोनों देश फिर से साझेदार बन सकते हैं'. आपको बताते चलें कि ईरान और इजरायल एक जमाने में जिगरी दोस्त हुआ करते थे'. ईरान में कट्टरपंथियों की सरकार आने के बाद दोनों के रिश्ते तल्ख होते चले गए.
Israel Iran Confict: ईरान में सरकार से बगावत और गृह युद्ध के हालातों के बीच इजरायली पीएम नेतन्याहू ने क्षेत्रीय शांति को लेकर बड़ा बयान दिया है. नेतन्याहू ने कहा है कि अगर खामेनेई के वर्चस्व वाली मौजूदा ईरान सरकार गिर जाती है, तो ईरान और इजरायल एक बार फिर पहले की तरह साझेदार और दोस्त बन सकते हैं. आपको बताते चलें कि ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शन जारी है. अमेरिका ईरानी प्रदर्शनकारियों का समर्थन कर रहा है. इजरायल ने पिछले साल ईरान पर बहुत तगड़ा हवाई हमला किया था. क्या आप जानते हैं कि ईरान और इजराइल के बीच कभी दोस्ती थी लेकिन 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद संबंध बिगड़ गए.
ईरान एक दिन तानाशाहों से जरूर आजाद होगा: नेतन्याहू
नेतन्याहू ने ये भी कहा कि वो दिन दूर नहीं जब ईरान में तानाशाही के राज का खात्मा होगा. तब इजरायल और ईरान दोनों के लोग मिलकर अपने-अपने देश और लोगों के भविष्य के लिए अच्छे काम करेंगे. अपनी बात दोहराते हुए नेतन्याहू ने कहा, 'ईरान जल्द ही अत्याचार और तानाशाही के बोझ से मुक्त होगा'. आपको बताते चलें कि ट्रंप लगातार ईरान को चेतावनी दे रहे हैं. नेतन्याहू का बयान ऐसे समय आया है, जब ईरान में शांति पूर्ण प्रदर्शन हिंसक हो चुके हैं. सैकड़ों लोगों को हिरासत में लिया गया है और 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है.
इजरायल चाहता क्या है?
इजरायल का मकसद एकदम साफ और क्लियर है. वो ये कि ईरान को किसी भी हाल में दुनिया का 10वां न्यूक्लियर वेपन कंट्री यानी परमाणु शक्ति वाला देश नहीं बनने देना है. आपको बताते चलें कि पिछले साल इजरायल ने अपनी सैन्य कार्रवाई के दौरान न सिर्फ ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले किए बल्कि 9 वैज्ञानिकों को भी मार गिराया था.
ईरान-इजरायल पहले जिगरी दोस्त थे अब जानी दुश्मन
साल 1948 में जब इजरायल अस्तित्व में आया, तब तुर्की के बाद ईरान, इसराइल को मान्यता देने वाला दूसरा मुस्लिम बहुल देश बना. उस दौर में इसराइल और ईरान के रिश्ते दोस्ताना थे, लेकिन बाद में हालात बिल्कुल बदल गए और दोनों एक-दूसरे के जानी दुश्मन बन गए. ईरानी में राजशाही के खात्मे और कट्टरपंथी सरकार बनने के बाद नया ईरान खुद को एक इस्लामी ताकत के रूप में प्रस्तुत करना चाहता था. इस वजह से उसने फिलस्तीन के मुद्दे को उठाया, जिसे अधिकतर अरब मुस्लिम देशों ने उस वक्त पीछे छोड़ दिया था. कट्टरपंथियों ने ऐसा तांडव मचाया कि आज खामनेई खुद को सऊदी से भी सुपरीयर समझने लगे.