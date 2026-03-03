Advertisement
trendingNow13129077
Hindi NewsदुनियाIran-Israel War: अगर अभी एक्शन नहीं लेते तो फिर कभी भी..., ईरान पर गरजे बेंजामिन नेतन्याहू

Iran-Israel War: 'अगर अभी एक्शन नहीं लेते तो फिर कभी भी...', ईरान पर गरजे बेंजामिन नेतन्याहू

Israel-US Iran War: नेतन्याहू ने कहा, 'मिडिल ईस्ट में आप जितनी भी प्रॉब्लम देखते हैं, उनमें से 95% ईरान की वजह से पैदा हुई हैं और उन्होंने जो दुनिया भर में टेरर नेटवर्क बनाया है, वह ईरान से ही पैदा हुआ और चलाया जाता है.

Written By  Rachit Kumar|Last Updated: Mar 03, 2026, 04:30 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Iran-Israel War: 'अगर अभी एक्शन नहीं लेते तो फिर कभी भी...', ईरान पर गरजे बेंजामिन नेतन्याहू

Iran-Israel War: इजरायल-अमेरिका और ईरान का युद्ध हर दिन के बाद और खतरनाक होता जा रहा है. इस बीच इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान को बड़ा राक्षस बताया. फॉक्स न्यूज के साथ खास बातचीत में नेतन्याहू ने कहा कि ईरान में पिछले 47 साल से अमेरिका की मौत हो और इजरायल की मौत हो जैसे नारे लगते रहे हैं. वो बड़े शैतान हैं, हम छोटे शैतान हैं. उन्होंने इराक, अफगानिस्तान में हजारों अमेरिकियों को मौत के घाट उतारा है.

'दो बार ईरान ने ट्रंप को मारने की कोशिश की'

इजरायली पीएम ने आगे कहा, 'उन्होंने (ईरान) आपकी एम्बेसी पर बम गिराए, उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को दो बार मारने की कोशिश की. उन्होंने अपने ही लोगों को मारा है, उन्होंने बहुतों का कत्लेआम किया है, और उन्होंने दुनिया भर में आतंक का जाल फैलाया है. तो यह एक ऐसा राज है जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को खत्म करने के लिए कमिटेड है. यह दुनिया का अकेला देश है जो ऐसा खुलेआम कहता है और उस मकसद को पाने के लिए बिना थके काम करता है.'

'ईरान कभी सुधर नहीं सकता'

बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, 'हमें अभी एक्शन लेना पड़ा इसलिए उनके न्यूक्लियर साइट्स और उनके बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर हमला किया.आपको लगेगा कि उन्होंने सबक सीख लिया है, लेकिन उन्होंने नहीं सीखा, क्योंकि वे सुधर नहीं सकते. वे अमेरिका को खत्म करने के मकसद को लेकर पूरी तरह से कट्टर हैं. इसलिए उन्होंने नई साइट्स, नई जगहें, अंडरग्राउंड बंकर बनाना शुरू कर दिया. लेकिन कुछ ही महीनों में उनका बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम और उनका एटॉमिक बम प्रोग्राम बेअसर हो जाएगा.'

Add Zee News as a Preferred Source

'वे अमेरिका को टारगेट कर सकते थे'

उन्होंने कहा, 'अगर अभी कोई एक्शन नहीं लिया गया, तो भविष्य में भी कोई एक्शन नहीं लिया जा सकेगा. और फिर वे अमेरिका को टारगेट कर सकते थे, वे अमेरिका को ब्लैकमेल कर सकते थे, वे हमें धमका सकते थे तो एक्शन लेना ही था, और उस एक्शन के लिए आपको डोनाल्ड ट्रंप जैसे पक्के इरादे वाले प्रेसिडेंट की जरूरत थी.  हम उनके बहुत मजबूत और काबिल पार्टनर हैं, और आज हमारा अलायंस बहुत मजबूत है. हमें अभी एक्शन लेना ही था, और हमने लिया. नहीं तो मास मर्डर करने वाली ईरानी सरकार को भविष्य में एक्शन लेने से छूट मिल जाती.'

'यह कभी ना खत्म होने वाली लड़ाई नहीं होगी'

बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, मैं उन लोगों को सुन रहा हूं जो कह रहे हैं, 'यहां कभी न खत्म होने वाली लड़ाई नहीं होगी.' आप कभी न खत्म होने वाली लड़ाई नहीं करेंगे.हम ऐसे हालात बनाने जा रहे हैं, जहां सबसे पहले ईरानी लोगों को अपनी किस्मत का कंट्रोल मिले, अपनी डेमोक्रेटिक तरीके से चुनी हुई सरकार मिले, जो ईरान को पूरी तरह से एक अलग ईरान बना देगी क्योंकि ईरान इन सालों में लड़ाई का मेन इंजन रहा है.

'दुनिया में टेरर का नेटवर्क ईरान से चलता है'

नेतन्याहू ने कहा, 'मिडिल ईस्ट में आप जितनी भी प्रॉब्लम देखते हैं, उनमें से 95% ईरान की वजह से पैदा हुई हैं और उन्होंने जो दुनिया भर में टेरर नेटवर्क बनाया है, वह ईरान से ही पैदा हुआ और चलाया जाता है. इसलिए जब आप ईरान को छीन लेते हैं, जब आप ईरान के लोगों को खुद को आजाद करने, इस टेरर मशीन के चंगुल से आजाद होने का मौका देते हैं, तो आपको एक अलग भविष्य मिलता है. मुझे लगता है कि इससे दूसरे अरब देशों, मुस्लिम देशों के साथ कई शांति समझौतों का रास्ता खुलेगा. इससे दुनिया बदल जाएगी. अब, बेशक, सरकार बदलना आखिर में ईरान के लोगों पर है, लेकिन अमेरिका और इजराइल मिलकर उनके लिए ऐसा करने के हालात बना रहे हैं. मुझे लगता है कि अगर हम वह करते हैं जो हम करने की योजना बना रहे हैं, तो इससे शांति के हालात बनेंगे. यह कोई कभी न खत्म होने वाला युद्ध नहीं है, यह असल में कुछ ऐसा है जो शांति के ऐसे दौर की शुरुआत करेगा जिसके बारे में हमने सपने में भी नहीं सोचा होगा.

About the Author
author img
Rachit Kumar

रचित कुमार जी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट एडिटर हैं. देश, दुनिया और डिफेंस की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत हासिल है. जी न्यूज से मई 2022 में जुड़े और शिफ्ट देखने का 12 साल से ज्यादा का अनु...और पढ़ें

TAGS

Iran-Israel War

Trending news

नितिन नवीन-राहुल सिन्हा जाएंगे राज्यसभा, BJP ने जारी किए 9 कैंडिडेट्स के नाम; देखें
bjp list
नितिन नवीन-राहुल सिन्हा जाएंगे राज्यसभा, BJP ने जारी किए 9 कैंडिडेट्स के नाम; देखें
DMK-कांग्रेस में नहीं बन पा रही है बात;कांग्रेस की किस मांग को नकार रहे हैं स्टालिन?
Tamil Nadu news
DMK-कांग्रेस में नहीं बन पा रही है बात;कांग्रेस की किस मांग को नकार रहे हैं स्टालिन?
बंगाल में चुनावी बिगुल बजने वाला है? 6–7 चरणों में चुनाव की तैयारी, क्या है प्लान?
West Bengal Election 2026
बंगाल में चुनावी बिगुल बजने वाला है? 6–7 चरणों में चुनाव की तैयारी, क्या है प्लान?
इतिहास की 5 सबसे 'खूंखार' सेनाएं! 10 लाख की सेना और हजारों लड़ाके हाथी; बहा देते...
5 largest ancient armies
इतिहास की 5 सबसे 'खूंखार' सेनाएं! 10 लाख की सेना और हजारों लड़ाके हाथी; बहा देते...
खामेनेई की वो 4 भूलें याद हैं! अब कांग्रेस पूछ रही, हमले पर खामोश क्यों है भारत
Iran isreal war
खामेनेई की वो 4 भूलें याद हैं! अब कांग्रेस पूछ रही, हमले पर खामोश क्यों है भारत
ओमान में ईरान के हमलों से हड़कंप, एमकेडी व्योम पर लगी भीषण आग; 3 भारतीयों की मौत
Oman Ship Attack
ओमान में ईरान के हमलों से हड़कंप, एमकेडी व्योम पर लगी भीषण आग; 3 भारतीयों की मौत
मिडिल ईस्ट से शुरू भारतीयों का रेस्क्यू मिशन, ये एयरलाइंस चलाएंगे राहत ऑपरेशन
Iran-Israel War
मिडिल ईस्ट से शुरू भारतीयों का रेस्क्यू मिशन, ये एयरलाइंस चलाएंगे राहत ऑपरेशन
जंग में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए PM मोदी ने की दिग्गजों से बात, दिया ये प्लान
PM Modi
जंग में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए PM मोदी ने की दिग्गजों से बात, दिया ये प्लान
खामेनेई की मौत पर कश्मीर में बवाल, घाटी में विरोध प्रदर्शन; प्रशासन ने लगाए प्रतिबंध
Kashmir protests
खामेनेई की मौत पर कश्मीर में बवाल, घाटी में विरोध प्रदर्शन; प्रशासन ने लगाए प्रतिबंध
युवाओं को नशे के खतरे से बचाने के लिए पंजाब सरकार की लड़ाई लगातार जारी रहेगी: CM
Punjab War On Drugs
युवाओं को नशे के खतरे से बचाने के लिए पंजाब सरकार की लड़ाई लगातार जारी रहेगी: CM