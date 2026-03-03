Iran-Israel War: 'अगर अभी एक्शन नहीं लेते तो फिर कभी भी...', ईरान पर गरजे बेंजामिन नेतन्याहू

Iran-Israel War: इजरायल-अमेरिका और ईरान का युद्ध हर दिन के बाद और खतरनाक होता जा रहा है. इस बीच इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान को बड़ा राक्षस बताया. फॉक्स न्यूज के साथ खास बातचीत में नेतन्याहू ने कहा कि ईरान में पिछले 47 साल से अमेरिका की मौत हो और इजरायल की मौत हो जैसे नारे लगते रहे हैं. वो बड़े शैतान हैं, हम छोटे शैतान हैं. उन्होंने इराक, अफगानिस्तान में हजारों अमेरिकियों को मौत के घाट उतारा है.

'दो बार ईरान ने ट्रंप को मारने की कोशिश की'

इजरायली पीएम ने आगे कहा, 'उन्होंने (ईरान) आपकी एम्बेसी पर बम गिराए, उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को दो बार मारने की कोशिश की. उन्होंने अपने ही लोगों को मारा है, उन्होंने बहुतों का कत्लेआम किया है, और उन्होंने दुनिया भर में आतंक का जाल फैलाया है. तो यह एक ऐसा राज है जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को खत्म करने के लिए कमिटेड है. यह दुनिया का अकेला देश है जो ऐसा खुलेआम कहता है और उस मकसद को पाने के लिए बिना थके काम करता है.'

'ईरान कभी सुधर नहीं सकता'

बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, 'हमें अभी एक्शन लेना पड़ा इसलिए उनके न्यूक्लियर साइट्स और उनके बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर हमला किया.आपको लगेगा कि उन्होंने सबक सीख लिया है, लेकिन उन्होंने नहीं सीखा, क्योंकि वे सुधर नहीं सकते. वे अमेरिका को खत्म करने के मकसद को लेकर पूरी तरह से कट्टर हैं. इसलिए उन्होंने नई साइट्स, नई जगहें, अंडरग्राउंड बंकर बनाना शुरू कर दिया. लेकिन कुछ ही महीनों में उनका बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम और उनका एटॉमिक बम प्रोग्राम बेअसर हो जाएगा.'

'वे अमेरिका को टारगेट कर सकते थे'

उन्होंने कहा, 'अगर अभी कोई एक्शन नहीं लिया गया, तो भविष्य में भी कोई एक्शन नहीं लिया जा सकेगा. और फिर वे अमेरिका को टारगेट कर सकते थे, वे अमेरिका को ब्लैकमेल कर सकते थे, वे हमें धमका सकते थे तो एक्शन लेना ही था, और उस एक्शन के लिए आपको डोनाल्ड ट्रंप जैसे पक्के इरादे वाले प्रेसिडेंट की जरूरत थी. हम उनके बहुत मजबूत और काबिल पार्टनर हैं, और आज हमारा अलायंस बहुत मजबूत है. हमें अभी एक्शन लेना ही था, और हमने लिया. नहीं तो मास मर्डर करने वाली ईरानी सरकार को भविष्य में एक्शन लेने से छूट मिल जाती.'

'यह कभी ना खत्म होने वाली लड़ाई नहीं होगी'

बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, मैं उन लोगों को सुन रहा हूं जो कह रहे हैं, 'यहां कभी न खत्म होने वाली लड़ाई नहीं होगी.' आप कभी न खत्म होने वाली लड़ाई नहीं करेंगे.हम ऐसे हालात बनाने जा रहे हैं, जहां सबसे पहले ईरानी लोगों को अपनी किस्मत का कंट्रोल मिले, अपनी डेमोक्रेटिक तरीके से चुनी हुई सरकार मिले, जो ईरान को पूरी तरह से एक अलग ईरान बना देगी क्योंकि ईरान इन सालों में लड़ाई का मेन इंजन रहा है.

'दुनिया में टेरर का नेटवर्क ईरान से चलता है'

नेतन्याहू ने कहा, 'मिडिल ईस्ट में आप जितनी भी प्रॉब्लम देखते हैं, उनमें से 95% ईरान की वजह से पैदा हुई हैं और उन्होंने जो दुनिया भर में टेरर नेटवर्क बनाया है, वह ईरान से ही पैदा हुआ और चलाया जाता है. इसलिए जब आप ईरान को छीन लेते हैं, जब आप ईरान के लोगों को खुद को आजाद करने, इस टेरर मशीन के चंगुल से आजाद होने का मौका देते हैं, तो आपको एक अलग भविष्य मिलता है. मुझे लगता है कि इससे दूसरे अरब देशों, मुस्लिम देशों के साथ कई शांति समझौतों का रास्ता खुलेगा. इससे दुनिया बदल जाएगी. अब, बेशक, सरकार बदलना आखिर में ईरान के लोगों पर है, लेकिन अमेरिका और इजराइल मिलकर उनके लिए ऐसा करने के हालात बना रहे हैं. मुझे लगता है कि अगर हम वह करते हैं जो हम करने की योजना बना रहे हैं, तो इससे शांति के हालात बनेंगे. यह कोई कभी न खत्म होने वाला युद्ध नहीं है, यह असल में कुछ ऐसा है जो शांति के ऐसे दौर की शुरुआत करेगा जिसके बारे में हमने सपने में भी नहीं सोचा होगा.