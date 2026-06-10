'कुर्दों का नरसंहार करने वाले हमें न सिखाएं नैतिकता', एर्दोगान पर बरसे नेतन्याहू; कुर्दों से लेकर हमास तक...खोली तुर्किये की पूरी फाइल

Why Netanyahu Lashed Out at Erdogan: लेबनान और ईरान पर इजरायल के जोरदार पलटवार से तुर्किये के राष्ट्रपति रेचेप एर्दोगान का 'इस्लामिक भाईचारा' जाग गया है. उन्होंने इजरायल की हालिया सैन्य कार्रवाइयों को 'आक्रामकता' बताते हुए कड़ी चेतावनी दी. एर्दोगान ने कहा कि इजरायल मिडिल ईस्ट को अस्थिर कर रहा है. साथ ही, तुर्की की सुरक्षा को खतरे में डाल रहा है. एर्दोगान ने इजरायल की गाजा नीति की तुलना हिटलर से भी की थी. एर्दोगान की इस बात से भड़के इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने उस पर बड़ा हमला बोला है.