Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /दुनिया
  • /कुर्दों का नरसंहार करने वाले हमें न सिखाएं नैतिकता, एर्दोगान पर बरसे नेतन्याहू; कुर्दों से लेकर हमास तक...खोली तुर्किये की पूरी फाइल

'कुर्दों का नरसंहार करने वाले हमें न सिखाएं नैतिकता', एर्दोगान पर बरसे नेतन्याहू; कुर्दों से लेकर हमास तक...खोली तुर्किये की पूरी फाइल

Netanyahu Response to Erdogan: इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने तुर्किये के राष्ट्रपति रेचेप एर्दोगान को जमकर खरी-खोटी सुनाई है. उन्होंने कहा कि कुर्दों का नरसंहार करने वाले हमें नैतिकता न सिखाएं. उन्होंने कुर्दों से लेकर हमास तक तुर्किये की पूरी फाइल खोल डाली.

Written ByDevinder Kumar
Published: Jun 10, 2026, 11:17 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 11:26 PM IST
'कुर्दों का नरसंहार करने वाले हमें न सिखाएं नैतिकता', एर्दोगान पर बरसे नेतन्याहू; कुर्दों से लेकर हमास तक...खोली तुर्किये की पूरी फाइल

About the Author

Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
फैशनेबल टी-शर्ट कभी थी पुरुषों की अंडरगारमेंट, जानें कैसे बना ये ट्रेंडी आउटफिट
lifestyle11 min ago
2
DNA22 min ago
3
Israel-Türkiye News32 min ago
4
DNA33 min ago
5
Sona Mohapatra47 min ago