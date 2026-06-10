'कुर्दों का नरसंहार करने वाले हमें न सिखाएं नैतिकता', एर्दोगान पर बरसे नेतन्याहू; कुर्दों से लेकर हमास तक...खोली तुर्किये की पूरी फाइल

Why Netanyahu Lashed Out at Erdogan: लेबनान और ईरान पर इजरायल के जोरदार पलटवार से तुर्किये के राष्ट्रपति रेचेप एर्दोगान का 'इस्लामिक भाईचारा' जाग गया है. उन्होंने इजरायल की हालिया सैन्य कार्रवाइयों को 'आक्रामकता' बताते हुए कड़ी चेतावनी दी. एर्दोगान ने कहा कि इजरायल मिडिल ईस्ट को अस्थिर कर रहा है. साथ ही, तुर्की की सुरक्षा को खतरे में डाल रहा है. एर्दोगान ने इजरायल की गाजा नीति की तुलना हिटलर से भी की थी. एर्दोगान की इस बात से भड़के इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने उस पर बड़ा हमला बोला है.
नेतन्याहू ने कहा, 'यहूदी-विरोधी तानाशाह एर्दोगान कुर्द लोगों का नरसंहार कर रहे हैं. वे हमास जैसे आतंकवादी संगठन का समर्थन करते हैं. अपने ही लोगों पर ज़ुल्म करते हैं और राजनीतिक विरोधियों को जेल में डालते हैं. वे आखिरी व्यक्ति हैं, जो इजरायल को नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे हैं.'
उन्होंने आगे कहा, 'इजरायल और दुनिया की सबसे नैतिक सेना IDF अपने दुश्मनों ईरान और उसके प्रॉक्सी आतंकी संगठनों के खिलाफ सख़्त कार्रवाई जारी रखेगी, क्योंकि वे मध्य पूर्व और पूरी दुनिया के लिए ख़तरा हैं.'
इजरायली प्रधानमंत्री ने एर्दोगान को घोर यहूदी विरोधी बताते हुए जोरदार हमला बोला. उन्होंने कहा कि अपने ही कुर्द लोगों पर बमबारी करने वाले तुर्किये के राष्ट्रपति को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए. इसके बाद नैतिकता पर कोई लेक्चर देना चाहिए. उन्होंने यह बयान एर्दोगान के इजरायल की सीरिया-लेबनान कार्रवाइयों पर दिए गए कड़े बयानों के जवाब में जारी किया गया.
दोनों के बीच यह तीखा वाकयुद्ध तब शुरू हुआ, जब एर्दोगान ने इजरायल की हालिया सैन्य कार्रवाइयों को आक्रामकता बताते हुए आलोचना की. उन्होने कहा कि इजरायल की हरकतें तुर्की की सुरक्षा को खतरे में डाल रही हैं. एर्दोगान ने इजरायल की गाजा नीति की तुलना हिटलर से भी की थी.
उनके बयान पर नेतन्याहू के तीखे पलटवार से इजरायल-तुर्किये के बीच तनाव बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं. हालांकि अब तक दोनों के बीच किसी तरह का मिलिट्री एस्कलेशन नहीं हुआ है. लेकिन डिफेंस एक्सपर्टों का मानना है कि आने वाले वक्त में दोनों मुल्क एक-दूसरे के सामने आ सकते हैं. यही वजह है कि इजरायल भी तुर्किये के खिलाफ प्लानिंग में जुटा है.
The antisemitic dictator Erdoğan – who is committing genocide against the Kurds, supports the Hamas terrorist organization, oppresses his own people and imprisons political rivals – is the last person who can lecture the State of Israel on morality.
The State of Israel and the…
— Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) June 10, 2026
उसने तुर्किये के प्रतिद्वंदियों ग्रीस, साइप्रस और आर्मेनिया के साथ अपने संबंध मजबूत किए हैं और उनके साथ मिलकर 4 देशों का एक गठबंधन बनाया है. इन देशों के तुर्किये के साथ गंभीर सीमा विवाद चल रहे हैं. ऐसे में इजरायल उन्हें हथियारों से मजबूत करके तुर्किये को घेर रहा है. पाकिस्तान को हथियार और मोरल सपोर्ट देने से खफा भारत भी तुर्किये के विरोधी इन देशों को ब्रह्मोस, पिनाका समेत कई घातक हथियार दे रहा है.
ऐसे में इस्लामिक दुनिया का खलीफा बनने की चाह में दूसरे देशों में हिंसा फैला रहा तुर्किये अब अपने आसपास ही गंभीर चक्रव्यूह में घिरता नजर आ रहा है. माना जा रहा है कि अगर एर्दोगान ने अपनी नीतियों में सुधार नहीं किया तो भविष्य में उसे गंभीर युद्धों में उलझना पड़ सकता है, जिससे उसका भी ईरान की तरह पतन होते देर नहीं लगेगी.