मैं अभी जिंदा हूं...मौत की अफवाहों के बीच Live आए नेतन्याहू, बोले- खत्म हो गई है ईरान की मिसाइल ताकत

Iran Uranium Enrichment: इजरायल-अमेरिका और ईरान के बीच कई दिनों से जंग हो रही है. जंग के बीच इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू लाइव आए और उन्होंने अपने देश को संबोधित किया. संबोधन के दौरान उन्होंने दावा किया कि ईरान के न्यूक्लियर और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगातार U.S.-इजरायली हमलों के बाद अब उसके पास यूरेनियम को एनरिच करने या बैलिस्टिक मिसाइल बनाने की कैपेसिटी नहीं है. इसके अलावा कहा 'मेरे भाइयों और बहनों, इजरायल के नागरिकों, मुझे आप पर गर्व है. मुझे आपके दृढ़ संकल्प पर गर्व है. मैं जानता हूं कि सुरक्षा कक्षों में घंटों बिताना कितना कठिन है.

हम उन्हें धूल में मिला देंगे

आगे बोलते हुए नेतन्याहू ने कहा कि हम इन क्षमताओं को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं हम उन्हें धूल में मिला देंगे, मिट्टी में मिला देंगे. जून में किए गए हमलों का जिक्र करते हुए कहा कि हमने मिसाइलें और बहुत सारा न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म कर दिया था लेकिन अब हम उन फैक्ट्रियों को खत्म कर रहे हैं जो इन मिसाइलों और न्यूक्लियर हथियार बनाने के लिए पार्ट्स बनाती हैं, जिन्हें वे बनाने की कोशिश कर रहे हैं. हमने अपने मित्र संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ मिलकर हमने अब तक बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं. हमने अयातुल्ला खामेनेई को खत्म कर दिया, हमने रिवोल्यूशनरी गार्ड और उनके शीर्ष राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व और शीर्ष अधिकारियों को मार दिया.

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Prime Minister Benjamin Netanyahu, this evening, to the Foreign Press: Now that I dispatched this piece of fake news, I want to give you an update on Operation Roaring Lion. pic.twitter.com/VJnWRkXQul March 19, 2026

मैं जिंदा हूं...

जंग के बीच कई बार दावा किया गया कि बेंजमिन नेतन्याहू की मौत हो गई. उड़ती हुई मौत के अफवाहों को पहले मैं सबको बता दूं कि मैं जिंदा हूं. ये जंग हम जीत रहे हैं. ईरान बर्बादी की ओर बढ़ रहा है. इससे पहले भी जब ये अफवाहें उड़ी तो वो कॉफी पीते हुए नजर आए थे. इसके अलावा कहा कि हमने ईरान की ताकत को कम कर दिया है, ईरान अब दुनिया को ब्लैकमेल नहीं कर सकता है.

क्या ट्रंप को कोई बता सकता है?

साथ ही साथ नेतन्याहू ने कहा कि तेहरान की होर्मुज स्ट्रेट को बंद करने की धमकियां काम नहीं करेंगी और भरोसा जताया कि युद्ध उम्मीद से जल्दी खत्म हो सकता है. ट्रंप को युद्ध में घसीटने के सवाल पर कहा कि क्या सच में कोई सोचता है कि कोई प्रेसिडेंट ट्रंप को बता सकता है कि क्या करना है?

ट्रंप ने की थी रिक्वेस्ट

पार्स एनर्जी फील्ड पर हुए हमले के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा ट्रंप से ईरान के नेचुरल गैस फील्ड पर आगे कोई भी हमला न करने के लिए रिक्वेस्ट की थी. उन्होंने ये भी कन्फर्म किया कि ईरान के बड़े साउथ पारस गैस फील्ड पर हमला करने में इजरायल ने अकेले काम किया है.