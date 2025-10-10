PM मोदी से कौन सी बात करने के लिए नेतन्याहू ने रुकवाई सुरक्षा कैबिनेट की बैठक? पूरी दुनिया में जिसकी हो रही चर्चा

Netanyahu Pauses Security Meet For PM Modi: पूरी दुनिया में पीएम मोदी और नेतन्याहू की दोस्ती मशहूर है. इसकी ताजा बानगी तब और मिली जब पीएम मोदी से बात करने के लिए नेतन्याहू ने सिक्योरिटी कैबिनेट मीटिंग तक रुकवा दी. अब जानते हैं आखिर दोनों को किस मामले पर बात करनी थी, जिसके लिए इतना बड़ा लिया नेतन्याहू ने फैसला किया.
Netanyahu Talk PM Modi on On Gaza Peace Deal: मिडिल ईस्ट की सियासत में एक नया मोड़ आ चुका है. सालों से चले आ रहे इजरायल-गाजा युद्ध के खात्मे की उम्मीद अब जगी है. इसी बीच एक ऐसी घटना हुई जो पूरी दुनिया में सुर्खियां बन गई. इजराइली प्रधानमंत्री नेतन्याहू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात करने के लिए सुरक्षा कैबिनेट की बैठक रोक दी. जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की 20-सूत्रीय गाजा शांति योजना के तहत युद्धविराम और बंधक रिहाई समझौते पर चर्चा हो रही थी. जानें पूरी खबर.
नेतन्याहू ने पीएम मोदी के लिए क्यों रोकी सुरक्षा कैबिनेट की बैठक?
एएनआई में छपी रिपोर्ट के अनुसार, "इजरायल के प्रधान मंत्री नेतन्याहू ने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की. जिसके लिए अपनी सुरक्षा कैबिनेट की बैठक को भी रोक दिया. बातचीत के दौरान, प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गाजा शांति योजना के तहत हुई प्रगति के लिए इजराइली प्रधानमंत्री को बधाई दी. नेतन्याहू के कार्यालय के एक बयान के अनुसार, "प्रधानमंत्री मोदी ने सभी बंधकों की रिहाई के लिए हुए समझौते पर प्रधानमंत्री नेतन्याहू को बधाई दी." बाद में, प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "अपने मित्र, प्रधानमंत्री नेतन्याहू को राष्ट्रपति ट्रंप की गाजा शांति योजना के तहत हुई प्रगति पर बधाई देने के लिए फ़ोन किया. हम बंधकों की रिहाई और गाजा के लोगों को मानवीय सहायता बढ़ाने पर हुए समझौते का स्वागत करते हैं. इस बात पर जोर दिया कि दुनिया में कहीं भी, किसी भी रूप या स्वरूप में आतंकवाद अस्वीकार्य है.
डोनाल्ड ट्रंप की 20-सूत्रीय गाजा शांति योजना पर राजी इजरायल
इजराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय ने भी एक्स पर पोस्ट किया, "प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अभी-अभी भारत के प्रधानमंत्री से बात की. नरेंद्र मोदी ने सभी बंधकों की रिहाई के लिए हुए समझौते पर प्रधानमंत्री नेतन्याहू को बधाई दी." इस बीच, सीएनएन ने गुरुवार को बताया कि इज़राइली सरकार ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की 20-सूत्रीय गाजा शांति योजना के तहत युद्धविराम और बंधक रिहाई समझौते के पक्ष में मतदान किया है. यह तब हुआ जब नेतन्याहू ने इस फ़ैसले पर चर्चा के लिए पहले इज़राइली सुरक्षा मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई और बाद में मंत्रियों के साथ बैठक की.