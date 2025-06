'इतिहास बदल दिया.. दुनिया को बचाया', ईरान पर हमले के बाद ट्रंप के लिए बोले नेतन्याहू

Attack on Iran 3 nuclear sites: इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान के परमाणु ठिकानों पर किए गए हमले की जमकर तारीफ की है. उन्होंने इसे इतिहास बदलने वाला साहसी फैसला बताया. नेतन्याहू ने कहा कि ट्रंप ने दुनिया के सबसे खतरनाक शासन को सबसे खतरनाक हथियारों से रोकने के लिए जो कदम उठाया है वह आने वाले वक्त में एक ऐतिहासिक मिसाल बनेगा. अपने संबोधन में नेतन्याहू ने कई चीजें गिनाई और बताई हैं.

अमेरिका ने वो कर दिखाया जो​..

असल में नेतन्याहू का यह संबोधन तब आया है जब अमेरिका ने ईरान पर एयर स्ट्राइक की है. नेतन्याहू ने कहा कि ऑपरेशन राइजिंग लाइन में इजरायल ने अद्भुत काम किए लेकिन आज रात अमेरिका ने वो कर दिखाया जो दुनिया का कोई और देश नहीं कर सकता था. राष्ट्रपति ट्रंप की ये लीडरशिप मिडिल ईस्ट और दुनिया को शांति और समृद्धि की ओर ले जा सकती है. पहले ताकत आती है फिर शांति. आज ट्रंप और अमेरिका ने पूरी ताकत दिखाई है.

इजरायली प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में ट्रंप और अमेरिका को धन्यवाद देते हुए कहा कि इजरायल की जनता आपका धन्यवाद करती है. सभ्यता की ताकतें आपका धन्यवाद करती हैं. ईश्वर अमेरिका और इजरायल को आशीर्वाद दे और हमारी अटूट साझेदारी को मजबूत बनाए.

#WATCH | "...America has been truly unsurpassed. It has done what no other country on earth could do. History will record that President Trump acted to deny the world's most dangerous regime, the world's most dangerous weapons..." says Israeli PM Benjamin Netanyahu as amid… pic.twitter.com/k2TgZIFTm8

— ANI (@ANI) June 22, 2025