खामोशी से ‘ग्रेटर इजरायल’ मिशन को पूरा कर रहे नेतन्याहू, कब्जा चुके गाजा का 60 फीसदी हिस्सा; लेबनान भी है रडार पर

Israel Big Plan on Gaza: यूएस और ईरान के बीच संघर्ष का समाधान क्या होगा और कौन इस जंग में विजेता बनकर निकलेगा, यह तो अभी किसी को नहीं पता. लेकिन इस संघर्ष में इजरायल खामोशी के साथ अपना लक्ष्य हासिल करने पर काम कर रहा है. वह ग्रेटर इजरायल बनाने के अपने मिशन को तेजी से अंजाम देने में जुटा है. प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के आदेश पर इजरायली सेना गाजा पर अपना कंट्रोल बढ़ा रही है और लेबनान में भी ज्यादा से ज्यादा जमीन कब्जे में ले रही है.

धीरे-धीरे गाजा पट्टी को कब्जाता जा रहा इजरायल

रिपोर्ट के मुताबिक, इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा पट्टी के 70 प्रतिशत हिस्से पर सैन्य नियंत्रण स्थापित करने की योजना का ऐलान किया है. उन्होंने कहा कि इजरायली सेना फिलिस्तीनी क्षेत्र पर लगातार अपना नियंत्रण बढ़ा रही है और हमास के खिलाफ सैन्य ऑपरेशन और तेज किए जाएंगे.

नेतन्याहू ने गुरुवार को एक सम्मेलन में कहा, हमने पहले गाजा पट्टी के 50 फीसदी इलाके पर कब्जा जमाया और अब हम 60 प्रतिशत तक पहुंच गए हैं. मैंने आदेश दिया है कि इस प्रक्रिया को चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाते हुए 70 प्रतिशत तक पहुंचाया जाए. उनके भाषण के दौरान वहां मौजूद कुछ लोगों ने पूरे गाजा पर कब्जा करने की मांग करते हुए नारे भी लगाए.

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अपने 1200 नागरिकों की जान का खूनी इंतकाम

फिलीस्तीन के आतंकी संगठन हमास की ओर से इजरायल के नागरिकों पर हमला कर 1200 की हत्या और 250 के अपहरण के बाद इजरायली सेना ने पलटवार शुरू किया. इसके बाद वह लाखों की आबादी वाली गाजा पट्टी को खंडहर के ढेर में बदल चुका है. जान बचाने के लिए लाखों फिलीस्तीन गाजा के दक्षिणी हिस्से की ओर सिमट चुके हैं. अब खाली पड़ी गाजा पट्टी को कब्जाने के लिए यह इजरायल का बड़ा सैन्य विस्तार माना जा रहा है. वहीं, हमास के पास समुद्री तट का एक छोटा इलाका बचा हुआ है.

इजरायल और हमास के बीच युद्धविराम समझौते के अगले चरण को लेकर अप्रत्यक्ष बातचीत अब भी अटकी हुई है. इस समझौते में हमास द्वारा हथियार छोड़ना और गाजा से इजरायली सेना की वापसी शामिल है. हालांकि युद्धविराम के बावजूद इजरायल अब भी गाजा के आधे से ज्यादा हिस्से पर नियंत्रण बनाए हुए है, जबकि हमास के पास समुद्री तट का एक छोटा इलाका बचा हुआ है. गाजा के स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार, युद्धविराम लागू होने के बाद से अब तक करीब 900 फिलिस्तीनी इजरायली हमलों में मारे जा चुके हैं.

फिलीस्तीनियों के लिए सिकुड़ता जा रहा गाजा

बताते चलें कि गाजा पट्टी में करीब 20 लाख फिलीस्तीनी रहते हैं. कई महीनों की लड़ाई और इजरायल के लगातार हवाई-जमीनी हमलों के बाद गाजा का बड़ा हिस्सा पहले ही बर्बाद हो चुका है. अक्टूबर 2025 में हुए युद्धविराम समझौते के तहत इजरायली सेना एक सैन्य सीमा रेखा तक पीछे हटी थी, जिसे 'येलो लाइन' कहा जाता है. यह लाइन गाजा के लगभग 53 प्रतिशत हिस्से को कवर करती थी.

हमास ने इस सप्ताह आरोप लगाया कि इजरायल ने चुपचाप इस सीमा रेखा को गाजा पट्टी के और अंदर तक बढ़ा दिया है. उसने आरोप लगाया कि इजरायल बलपूर्वक जमीन पर नए हालात थोपने की कोशिश कर रहा है. आतंकी संगठन हमास ने चेतावनी दी कि इजरायली सेना के सैन्य नियंत्रण बढ़ाने से तनाव कम होने की बची-खुची उम्मीदें भी खत्म हो जाएंगी. वहीं इजरायली सरकार का कहना है कि हमास को कमजोर करने और भविष्य के हमलों को रोकने के लिए सैन्य दबाव जरूरी है.

लेबनान में जमीन लेती जा रही इजरायली सेना

इजरायल केवल गाजा पट्टी में ही अपनी सीमा का विस्तार नहीं कर रहा, बल्कि लेबनान में भी उसका सैन्य अभियान जारी है. उसने दक्षिणी लेबनान में हिज्बुल्लाह के खिलाफ भी सैन्य अभियान तेज कर दिया है. बुधवार को इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान के एक बड़े हिस्से को 'कॉम्बैट ज़ोन' घोषित कर दिया और लोगों को जहरानी नदी के उत्तर की ओर जाने का आदेश दिया. यह चेतावनी इजरायली सीमा से करीब 40 किलोमीटर अंदर लेबनान के उत्तर तक फैले बड़े इलाके के लिए जारी की गई थी.

इजरायली सैन्य अधिकारियों ने कहा कि सेना इस इलाके में मौजूद हिजबुल्लाह लड़ाकों और उनके ठिकानों के खिलाफ पूरी ताकत से कार्रवाई करेगी. यह चेतावनी मिलने के बाद घबराए शिया मुसलमान लोग ईद-उल-अजहा का जश्न छोड़कर तटीय शहर सैडन की ओर पलायन करने लगे हैं.

हिजबुल्लाह की बात नहीं सुन रहे लोग

हिजबुल्लाह का आरोप है कि हमले की आड़ में इजरायल लेबनान की जमीन कब्जाना चाहता है. ऐसा करके वह ग्रेटर इजरायल बनाने का सपना पूरा करना चाहता है. उसने लोगों से पलायन न करने की अपील की, लेकिन लोगों में मरने का डर इतना ज्यादा है कि हिजबुल्लाह के समर्थक होने के बावजूद वे उसकी बात सुनने को राजी नहीं हैं.