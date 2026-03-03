हम देर करते तो खामेनेई को कभी नहीं मार पाते...नेतन्याहू ने बताया ईरान पर हमले के लिए US से क्यों मिलाया हाथ

Netanyahu reveals why suddenly attacked Iran: इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मिलकर ईरान पर हमला इसलिए किया क्योंकि वहां का शासन सुधार योग्य नहीं था. उनके मुताबिक आयतुल्ला अली खामेनेई परमाणु ठिकाने और बंकर तेजी से बना रहे थे. नेतन्याहू ने कहा कि कुछ ही महीनों में ये इतनी मजबूत संरचना बन जाती कि उन पर हमला करना मुश्किल हो जाता. इसी कारण उन्होंने तुरंत सैन्य कार्रवाई का निर्णय लिया.

उन्होंने कहा कि ईरान पहले की चेतावनियों से नहीं बदला. उनके मुताबिक इजराइल के पहले हमलों के बावजूद ईरान अपने कट्टर लक्ष्य से पीछे नहीं हटा. नेतन्याहू ने कहा कि देरी करने का मतलब ईरान को रणनीतिक सुरक्षा देना होता, जिससे वो इजराइल और अमेरिका पर दबाव बना सकता था. इसलिए उन्होंने तुरंत कार्रवाई को जरूरी बताया. उनका मानना था कि अगर अभी हमला नहीं होता, तो ईरान अपने परमाणु प्रोग्राम और बैलिस्टिक मिसाइल ठिकानों को सुरक्षित कर लेता.

परमाणु ठिकानों पर नहीं हुआ है हमला

संयुक्त राष्ट्र से जुड़ी संस्था इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के प्रमुख राफेल ग्रॉसी ने कहा कि अभी तक ऐसा कोई सबूत नहीं मिला कि ईरान के परमाणु ठिकानों को नुकसान पहुंचा है. उन्होंने साफ किया कि बुशहर परमाणु बिजलीघर और तेहरान शोध रिएक्टर पर कोई हमला नहीं हुआ है. ग्रॉसी ने कहा कि कूटनीति कठिन है, लेकिन नामुमकिन नहीं, और परमाणु मामलों में बातचीत का रास्ता अब भी खुला है.

ग्रॉसी ने आगे कहा कि सिर्फ ईरान ही नहीं, बल्कि कई बाकी देशों में भी परमाणु बिजलीघर और शोध रिएक्टर मौजूद हैं. युद्ध की स्थिति में इनकी सुरक्षा सबसे बड़ी चिंता बन जाती है. उनकी जानकारी के मुताबिक संयुक्त अरब अमीरात में चार परमाणु रिएक्टर चल रहे हैं. वहीं जोर्डन और सीरिया में भी शोध रिएक्टर हैं. ऐसे हालात में किसी भी सैन्य टकराव का असर पूरे क्षेत्र पर पड़ सकता है.

खतरा केवल ईरान तक नहीं

बहरीन, इराक, कुवैत, ओमान, कतर, और सऊदी अरब में परमाणु टेक्नोलॉजी और उससे जुड़े प्रयोग होते हैं. ये देश चिकित्सा, शोध और ऊर्जा के लिए परमाणु का इस्तेमाल करते हैं. इस क्षेत्र में अगर टकराव बढ़े, तो खतरा केवल ईरान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट में परमाणु सुरक्षा चुनौती बन जाएगी.

