Advertisement
trendingNow13128688
Hindi Newsदुनियाहम देर करते तो खामेनेई को कभी नहीं मार पाते...नेतन्याहू ने बताया ईरान पर हमले के लिए US से क्यों मिलाया हाथ

हम देर करते तो खामेनेई को कभी नहीं मार पाते...नेतन्याहू ने बताया ईरान पर हमले के लिए US से क्यों मिलाया हाथ

Netanyahu reveals why suddenly attacked Iran: नेतन्याहू ने कहा कि ईरान के बंकर और परमाणु ठिकाने अजेय होने वाले थे, इसलिए ट्रंप के साथ मिलकर हमला करना जरूरी था. हालांकि, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का कहना है कि अभी तक ईरान के परमाणु ठिकानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है.

Written By  harsh singh|Last Updated: Mar 03, 2026, 11:08 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

हम देर करते तो खामेनेई को कभी नहीं मार पाते...नेतन्याहू ने बताया ईरान पर हमले के लिए US से क्यों मिलाया हाथ

Netanyahu reveals why suddenly attacked Iran: इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मिलकर ईरान पर हमला इसलिए किया क्योंकि वहां का शासन सुधार योग्य नहीं था. उनके मुताबिक आयतुल्ला अली खामेनेई परमाणु ठिकाने और बंकर तेजी से बना रहे थे. नेतन्याहू ने कहा कि कुछ ही महीनों में ये इतनी मजबूत संरचना बन जाती कि उन पर हमला करना मुश्किल हो जाता. इसी कारण उन्होंने तुरंत सैन्य कार्रवाई का निर्णय लिया.

उन्होंने कहा कि ईरान पहले की चेतावनियों से नहीं बदला. उनके मुताबिक इजराइल के पहले हमलों के बावजूद ईरान अपने कट्टर लक्ष्य से पीछे नहीं हटा. नेतन्याहू ने कहा कि देरी करने का मतलब ईरान को रणनीतिक सुरक्षा देना होता, जिससे वो इजराइल और अमेरिका पर दबाव बना सकता था. इसलिए उन्होंने तुरंत कार्रवाई को जरूरी बताया. उनका मानना था कि अगर अभी हमला नहीं होता, तो ईरान अपने परमाणु प्रोग्राम और बैलिस्टिक मिसाइल ठिकानों को सुरक्षित कर लेता.

परमाणु ठिकानों पर नहीं हुआ है हमला

संयुक्त राष्ट्र से जुड़ी संस्था इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के प्रमुख राफेल ग्रॉसी ने कहा कि अभी तक ऐसा कोई सबूत नहीं मिला कि ईरान के परमाणु ठिकानों को नुकसान पहुंचा है. उन्होंने साफ किया कि बुशहर परमाणु बिजलीघर और तेहरान शोध रिएक्टर पर कोई हमला नहीं हुआ है. ग्रॉसी ने कहा कि कूटनीति कठिन है, लेकिन नामुमकिन नहीं, और परमाणु मामलों में बातचीत का रास्ता अब भी खुला है.

Add Zee News as a Preferred Source

ग्रॉसी ने आगे कहा कि सिर्फ ईरान ही नहीं, बल्कि कई बाकी देशों में भी परमाणु बिजलीघर और शोध रिएक्टर मौजूद हैं. युद्ध की स्थिति में इनकी सुरक्षा सबसे बड़ी चिंता बन जाती है. उनकी जानकारी के मुताबिक संयुक्त अरब अमीरात में चार परमाणु रिएक्टर चल रहे हैं. वहीं जोर्डन और सीरिया में भी शोध रिएक्टर हैं. ऐसे हालात में किसी भी सैन्य टकराव का असर पूरे क्षेत्र पर पड़ सकता है.

खतरा केवल ईरान तक नहीं

बहरीन, इराक, कुवैत, ओमान, कतर, और सऊदी अरब में परमाणु टेक्नोलॉजी और उससे जुड़े प्रयोग होते हैं. ये देश चिकित्सा, शोध और ऊर्जा के लिए परमाणु का इस्तेमाल करते हैं. इस क्षेत्र में अगर टकराव बढ़े, तो खतरा केवल ईरान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट में परमाणु सुरक्षा चुनौती बन जाएगी.

ये भी पढ़ें: कौन हैं मोजतबा खामेनेई? मौलवी से लेकर IRGC के सिपाही तक, ईरान के अगले सुप्रीम लीडर की पूरी कहानी

About the Author
author img
harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. अक्टूबर 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना ...और पढ़ें

TAGS

TrumpNetanyahu

Trending news

बंगाल में चुनावी बिगुल बजने वाला है? 6–7 चरणों में चुनाव की तैयारी, क्या है प्लान?
West Bengal Election 2026
बंगाल में चुनावी बिगुल बजने वाला है? 6–7 चरणों में चुनाव की तैयारी, क्या है प्लान?
इतिहास की 5 सबसे 'खूंखार' सेनाएं! 10 लाख की सेना और हजारों लड़ाके हाथी; बहा देते...
5 largest ancient armies
इतिहास की 5 सबसे 'खूंखार' सेनाएं! 10 लाख की सेना और हजारों लड़ाके हाथी; बहा देते...
खामेनेई की वो 4 भूलें याद हैं! अब कांग्रेस पूछ रही, हमले पर खामोश क्यों है भारत
Iran isreal war
खामेनेई की वो 4 भूलें याद हैं! अब कांग्रेस पूछ रही, हमले पर खामोश क्यों है भारत
ओमान में ईरान के हमलों से हड़कंप, एमकेडी व्योम पर लगी भीषण आग; 3 भारतीयों की मौत
Oman Ship Attack
ओमान में ईरान के हमलों से हड़कंप, एमकेडी व्योम पर लगी भीषण आग; 3 भारतीयों की मौत
मिडिल ईस्ट से शुरू भारतीयों का रेस्क्यू मिशन, ये एयरलाइंस चलाएंगे राहत ऑपरेशन
Iran-Israel War
मिडिल ईस्ट से शुरू भारतीयों का रेस्क्यू मिशन, ये एयरलाइंस चलाएंगे राहत ऑपरेशन
जंग में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए PM मोदी ने की दिग्गजों से बात, दिया ये प्लान
PM Modi
जंग में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए PM मोदी ने की दिग्गजों से बात, दिया ये प्लान
खामेनेई की मौत पर कश्मीर में बवाल, घाटी में विरोध प्रदर्शन; प्रशासन ने लगाए प्रतिबंध
Kashmir protests
खामेनेई की मौत पर कश्मीर में बवाल, घाटी में विरोध प्रदर्शन; प्रशासन ने लगाए प्रतिबंध
युवाओं को नशे के खतरे से बचाने के लिए पंजाब सरकार की लड़ाई लगातार जारी रहेगी: CM
Punjab War On Drugs
युवाओं को नशे के खतरे से बचाने के लिए पंजाब सरकार की लड़ाई लगातार जारी रहेगी: CM
जंग के बीच मिडिल ईस्ट में फंसे पंजाबियों को बड़ी राहत, CM ने जारी किए हेल्पलाइन नंबर
Punajb news
जंग के बीच मिडिल ईस्ट में फंसे पंजाबियों को बड़ी राहत, CM ने जारी किए हेल्पलाइन नंबर
'इन्होंने बंगाल को दलदल में धकेला...,' मथुरापुर में 'दीदी' पर जमकर बरसे अमित शाह
West Bengal
'इन्होंने बंगाल को दलदल में धकेला...,' मथुरापुर में 'दीदी' पर जमकर बरसे अमित शाह