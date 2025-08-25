इधर दुनिया रूस-यूक्रेन की बातचीत में थी बिजी, उधर इजरायल ने इस देश के राष्ट्रपति भवन को उड़ाया? नेतन्याहू की ललकार तो सुनिए

Israeli army targeted Houthi military infrastructure: जब दुनिया रूस और यूक्रेन के बीच चल रही बातचीत में व्यस्त थी, उसी बीच इजरायल ने यमन की राजधानी सना में हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर ताबड़तोड़ हवाई हमले कर दिए. इन हमलों में राष्ट्रपति भवन का एक हिस्सा, असर और हिजाज बिजली संयंत्र, और ईंधन भंडारण केंद्र को निशाना बनाया गया है.
Israeli army targeted Houthi military: जब दुनिया रूस और यूक्रेन के बीच चल रही बातचीत में व्यस्त थी, उसी बीच इजरायल ने यमन की राजधानी सना में हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर ताबड़तोड़ हवाई हमले कर दिए. इन हमलों में राष्ट्रपति भवन का एक हिस्सा, असर और हिजाज बिजली संयंत्र, और ईंधन भंडारण केंद्र को निशाना बनाया गया है. इजरायली वायुसेना की इस कार्रवाई ने पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा दिया है. स्थानीय लोगों ने बताया कि धमाके इतने जोरदार थे कि घरों की खिड़कियां टूट गईं और आसपास की इमारतें हिल गईं.
इजरायल पर हमले की कीमत भुगत रहा हूती
WION में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक, इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इन हमलों को हूती विद्रोहियों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई बताया है. उन्होंने तेल अवीव में वायुसेना के कमांड सेंटर से कहा, "हूती आतंकी शासन को अब समझ आ रहा है कि इजरायल के खिलाफ आक्रामकता की कीमत कितनी भारी है. जो हम पर हमला करेगा, हम उसका जवाब देंगे." यह हमला शुक्रवार रात यमन से दागी गई एक बैलिस्टिक मिसाइल के जवाब में किया गया, जिसमें हूती विद्रोहियों ने पहली बार क्लस्टर बम वारहेड का इस्तेमाल किया था.
राष्ट्रपति भवन को बनाया निशाना
इजरायली सेना ने दावा किया कि जिन ठिकानों पर हमला किया गया, उनका उपयोग हूती विद्रोही सैन्य गतिविधियों के लिए कर रहे थे. रक्षा मंत्री इसराइल काट्ज ने कहा, "हमने हूती के राष्ट्रपति भवन, बिजली संयंत्र और ईंधन डिपो को नष्ट कर दिया. हम हवाई और नौसैनिक नाकाबंदी जारी रखेंगे." हालांकि, यमन से अभी तक राष्ट्रपति भवन के पूरी तरह नष्ट होने की पुष्टि नहीं हुई है. हूती मीडिया ने बताया कि हमलों में बिजली संयंत्र और गैस स्टेशन को नुकसान पहुंचा, और कई लोग घायल हुए.
धमाकों से चटक गईं खिड़कियां
स्थानीय निवासी हुसैन मोहम्मद ने कहा, "विस्फोट इतने तेज थे कि पूरे घर में कंपन हो गया. बच्चे डर के मारे रोने लगे." एक अन्य निवासी अहमद अल-मेखलाफी ने बताया कि धमाकों से खिड़कियां चटक गईं और आसपास की इमारतों को भी नुकसान पहुंचा. हूती विद्रोहियों ने इजरायल पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए थे, जिसके जवाब में यह कार्रवाई हुई. हूती का दावा है कि वे फिलिस्तीनियों के समर्थन में इजरायल पर हमले कर रहे हैं.
हूती के लिए खतरा
यह हमला मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव का हिस्सा है. हूती विद्रोहियों को ईरान का समर्थन प्राप्त है, और वे लाल सागर में जहाजों पर भी हमले कर चुके हैं. इजरायल की इस कार्रवाई ने क्षेत्रीय तनाव को और बढ़ा दिया है. हालांकि, हताहतों की सटीक संख्या और नुकसान का पूरा ब्योरा अभी सामने नहीं आया है.