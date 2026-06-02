नेतन्याहू की ट्रंप से दो टूक, 'हिजबुल्लाह नहीं रुका तो बेरूत पर फिर बरसेंगे बम, लेबनान में होगी तबाही'

Benjamin Netanyahu threat to Lebanon: इजरायल और लेबनान के बीच सीजफायर लागू होने के बावजूद दोनों पक्षों में घमासान छिड़ा हुआ है. जहां हिजबुल्लाह के आतंकी इजरायल पर रॉकेट हमले कर रहे हैं तो वहीं इजरायल भी जमीनी और एयर स्ट्राइक का दायरा लगातार आगे बढ़ा रहा है. पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कहा है कि अगर हिजबुल्लाह उत्तरी इजरायल पर अपने हमले नहीं रोकता है तो उसे इसका बड़ा खामियाजा भुगतना होगा. इजराइल अपने पहले से तय बेरूत पर हमले करेगा.

नेतन्याहू की हिजबुल्लाह को बड़ी चेतावनी

नेतन्याहू की यह कठोर चेतावनी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान के कुछ घंटों बाद आई है, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि इजरायली रक्षा बल (IDF) लेबनान की राजधानी बेरूत में नहीं घुसेंगे. साथ ही, दोनों पक्ष अस्थायी युद्धविराम पर सहमत हो गए हैं.

नेतन्याहू ने हिब्रू भाषा में जारी बयान में कहा,'मैंने आज शाम राष्ट्रपति ट्रंप से बात की और उनसे कहा कि अगर हिजबुल्लाह हमारे शहरों और नागरिकों पर हमले नहीं रोकता है तो हम बेरूत में उसके आतंकवादी ठिकानों पर हमला करेंगे. हमारी यह स्थिति बिल्कुल नहीं बदली है. इसके साथ ही इजरायल की सेना दक्षिणी लेबनान में पहले से तय योजनानुसार अपना अभियान जारी रखेगी.'

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डिप्लोमेसी को मौका दे इजरायल- ट्रंप

बताते चलें कि इजरायल और लेबनान के बीच घोषित अस्थायी युद्धविराम की शर्तें अभी भी अस्पष्ट बनी हुई हैं. नेतन्याहू का बयान ट्रंप के युद्धविराम घोषणा के करीब दो घंटे बाद आया है. जिससे पता चलता है कि ईरान के साथ किसी भी कीमत पर डील को आमादा ट्रंप अब इजरायल को लेबनान में कदम पीछे खींच लेने के लिए दबाव डाल रहे हैं.

ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा,'मैंने इजरायल के प्रधानमंत्री बीबी नेतन्याहू से बहुत प्रॉडक्टिव बातचीत की. तय हुआ है कि बेरूत में कोई सैनिक नहीं जाएगा. बेरूत की ओर बढ़ रही सेनाओं को वापस बुला लिया गया है.' ट्रंप ने यह भी दावा किया कि हिजबुल्लाह समेत दोनों पक्षों ने गोलीबारी बंद करने पर सहमति जताई है. उन्होंने इजरायल से अपील की कि वह युद्धविराम की डिप्लोमेसी को मौका दे.

कब तक टिकेगा दोनों का सीजफायर?

ट्रंप के इस सीधे अनुरोध को मानते हुए इजरायल ने बेरूत पर होने वाले हमलों को टाल दिया गया. इसके बाद से इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच जंग तो रुक गई है लेकिन यह तक टिकेगी, इसका किसी को पता नहीं है. हिजबुल्लाह खुद को ईरान समर्थित क्षेत्रीय नेटवर्क का अहम हिस्सा मानता है और इजरायल को गाजा से पूरी तरह खत्म करने के पक्ष में है. वहीं इजरायल उत्तरी सीमा पर हिजबुल्लाह की सैन्य मौजूदगी को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है. वह इसे अपनी सुरक्षा और स्थिरता के लिए बड़ा खतरा मानता है, जिसे खत्म करने के लिए वह जब-तब बड़ा अभियान चलाता रहता है.