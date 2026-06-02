Advertisement
trendingNow13235324
Hindi Newsदुनियानेतन्याहू की ट्रंप से दो टूक, हिजबुल्लाह नहीं रुका तो बेरूत पर फिर बरसेंगे बम, लेबनान में होगी तबाही

नेतन्याहू की ट्रंप से दो टूक, 'हिजबुल्लाह नहीं रुका तो बेरूत पर फिर बरसेंगे बम, लेबनान में होगी तबाही'

Israel Lebanon News in Hindi: लेबनान के साथ जारी सीजफायर के बीच इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह को बड़ी चेतावनी दी है. उन्होंने कहा कि अगर हिजबुल्लाह नहीं रुका तो बेरूत पर फिर से बम बरसेंगे. नेतन्याहू की यह धमकी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से हुई उनकी फोन कॉल के बाद सामने आई है. 

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Jun 02, 2026, 07:10 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

नेतन्याहू की ट्रंप से दो टूक, 'हिजबुल्लाह नहीं रुका तो बेरूत पर फिर बरसेंगे बम, लेबनान में होगी तबाही'

Benjamin Netanyahu threat to Lebanon: इजरायल और लेबनान के बीच सीजफायर लागू होने के बावजूद दोनों पक्षों में घमासान छिड़ा हुआ है. जहां हिजबुल्लाह के आतंकी इजरायल पर रॉकेट हमले कर रहे हैं तो वहीं इजरायल भी जमीनी और एयर स्ट्राइक का दायरा लगातार आगे बढ़ा रहा है. पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कहा है कि अगर हिजबुल्लाह उत्तरी इजरायल पर अपने हमले नहीं रोकता है तो उसे इसका बड़ा खामियाजा भुगतना होगा. इजराइल अपने पहले से तय बेरूत पर हमले करेगा.

नेतन्याहू की हिजबुल्लाह को बड़ी चेतावनी

नेतन्याहू की यह कठोर चेतावनी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान के कुछ घंटों बाद आई है, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि इजरायली रक्षा बल (IDF) लेबनान की राजधानी बेरूत में नहीं घुसेंगे. साथ ही, दोनों पक्ष अस्थायी युद्धविराम पर सहमत हो गए हैं.

नेतन्याहू ने हिब्रू भाषा में जारी बयान में कहा,'मैंने आज शाम राष्ट्रपति ट्रंप से बात की और उनसे कहा कि अगर हिजबुल्लाह हमारे शहरों और नागरिकों पर हमले नहीं रोकता है तो हम बेरूत में उसके आतंकवादी ठिकानों पर हमला करेंगे. हमारी यह स्थिति बिल्कुल नहीं बदली है. इसके साथ ही इजरायल की सेना दक्षिणी लेबनान में पहले से तय योजनानुसार अपना अभियान जारी रखेगी.'

Add Zee News as a Preferred Source

डिप्लोमेसी को मौका दे इजरायल- ट्रंप

बताते चलें कि इजरायल और लेबनान के बीच घोषित अस्थायी युद्धविराम की शर्तें अभी भी अस्पष्ट बनी हुई हैं.  नेतन्याहू का बयान ट्रंप के युद्धविराम घोषणा के करीब दो घंटे बाद आया है. जिससे पता चलता है कि ईरान के साथ किसी भी कीमत पर डील को आमादा ट्रंप अब इजरायल को लेबनान में कदम पीछे खींच लेने के लिए दबाव डाल रहे हैं. 

ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा,'मैंने इजरायल के प्रधानमंत्री बीबी नेतन्याहू से बहुत प्रॉडक्टिव बातचीत की. तय हुआ है कि बेरूत में कोई सैनिक नहीं जाएगा. बेरूत की ओर बढ़ रही सेनाओं को वापस बुला लिया गया है.' ट्रंप ने यह भी दावा किया कि हिजबुल्लाह समेत दोनों पक्षों ने गोलीबारी बंद करने पर सहमति जताई है. उन्होंने इजरायल से अपील की कि वह युद्धविराम की डिप्लोमेसी को मौका दे.

कब तक टिकेगा दोनों का सीजफायर?

ट्रंप के इस सीधे अनुरोध को मानते हुए इजरायल ने बेरूत पर होने वाले हमलों को टाल दिया गया. इसके बाद से इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच जंग तो रुक गई है लेकिन यह तक टिकेगी, इसका किसी को पता नहीं है. हिजबुल्लाह खुद को ईरान समर्थित क्षेत्रीय नेटवर्क का अहम हिस्सा मानता है और इजरायल को गाजा से पूरी तरह खत्म करने के पक्ष में है. वहीं इजरायल उत्तरी सीमा पर हिजबुल्लाह की सैन्य मौजूदगी को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है. वह इसे अपनी सुरक्षा और स्थिरता के लिए बड़ा खतरा मानता है, जिसे खत्म करने के लिए वह जब-तब बड़ा अभियान चलाता रहता है. 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

TAGS

Israel Lebanon News in Hindi

Trending news

राज्यसभा का रण: उच्च सदन में नया इतिहास रचेगा NDA? कांग्रेस की बढ़ी टेंशन
Rajya Sabha Election 2026
राज्यसभा का रण: उच्च सदन में नया इतिहास रचेगा NDA? कांग्रेस की बढ़ी टेंशन
नाराजगी दूर! 48 घंटे में गेट खटखटाएगा मानसून, जानें पंजाब से बिहार तक मौसम का हाल
Monsoon 2026
नाराजगी दूर! 48 घंटे में गेट खटखटाएगा मानसून, जानें पंजाब से बिहार तक मौसम का हाल
3000 Vs 1500-1700 रुपये...क्या है BJP की अन्नापूर्णा भंडार और TMC की लक्ष्मीर योजना?
west bengal news in hindi
3000 Vs 1500-1700 रुपये...क्या है BJP की अन्नापूर्णा भंडार और TMC की लक्ष्मीर योजना?
TMC नेताओं में गिरफ्तारी का खौफ! लोगों को वापस कर रहे 'कट मनी', संकट में ममता बनर्जी
west bengal news in hindi
TMC नेताओं में गिरफ्तारी का खौफ! लोगों को वापस कर रहे 'कट मनी', संकट में ममता बनर्जी
बंगाल में सांसदों पर हमले पर सियासी बवाल, अभिषेक और कल्याण बनर्जी मामले की गूंज तेज
West Bengal
बंगाल में सांसदों पर हमले पर सियासी बवाल, अभिषेक और कल्याण बनर्जी मामले की गूंज तेज
कभी आतंक का गढ़, अब नशे के खिलाफ एकजुट हुआ कुलगाम; सड़कों पर उतरे हजारों लोग
jammu kashmir news
कभी आतंक का गढ़, अब नशे के खिलाफ एकजुट हुआ कुलगाम; सड़कों पर उतरे हजारों लोग
'यूट्यूब कोचिंग क्लब' को न्यूज चैनल से खतरा ? आपसी लड़ाई में छात्रों को क्यों घसीटा
DNA
'यूट्यूब कोचिंग क्लब' को न्यूज चैनल से खतरा ? आपसी लड़ाई में छात्रों को क्यों घसीटा
चीन-PAK के खिलाफ भारत का सुपर प्लान, 114 में 94 राफेल भारत में बनेंगे; बदल जाएगा खेल
India France News in Hindi
चीन-PAK के खिलाफ भारत का सुपर प्लान, 114 में 94 राफेल भारत में बनेंगे; बदल जाएगा खेल
UP की 61 सीटों को जीतने के लिए BJP का मास्टर प्लान, PDA फॉर्मूले की तलाश रही काट
DNA
UP की 61 सीटों को जीतने के लिए BJP का मास्टर प्लान, PDA फॉर्मूले की तलाश रही काट
अगर अन्नामलाई ने छोड़ा बीजेपी का चीफ, तो क्या होगा पार्टी पर असर; जानिए पूरी डिटेल
Tamil Nadu
अगर अन्नामलाई ने छोड़ा बीजेपी का चीफ, तो क्या होगा पार्टी पर असर; जानिए पूरी डिटेल