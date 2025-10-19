Advertisement
trendingNow12968017
Hindi Newsदुनिया

Benjamin Netanyahu: इजरायल के ‘पुतिन’ बनना चाहते हैं नेतन्याहू? गाजा सीजफायर के बाद कर दिया बड़ा ऐलान

Benjamin Netanyahu Latest News: क्या बेंजामिन नेतन्याहू इजरायल के 'व्लादिमीर पुतिन' बनना चाहते हैं. यह सवाल नेतन्याहू के आज के उस बयान के बाद उठ खड़ा हुआ है, जिसमें उन्होंने अगले आम चुनाव को लेकर बड़ी बात कही है. 

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Oct 19, 2025, 02:11 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Benjamin Netanyahu: इजरायल के ‘पुतिन’ बनना चाहते हैं नेतन्याहू? गाजा सीजफायर के बाद कर दिया बड़ा ऐलान

Benjamin Netanyahu announces next year elections: इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि वे 2026 के आम चुनाव में एक बार फिर प्रधानमंत्री पद के लिए चुनाव लड़ेंगे. इजरायल के चैनल 14 को दिए एक इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि क्या वे अगले कार्यकाल के लिए उम्मीदवार बनना चाहते हैं, तो उनका जवाब था- 'हां. और जब पूछा गया कि क्या वे जीतेंगे, तो उनका जवाब फिर वही था- 'हां.' नेतन्याहू का यह आत्मविश्वास कोई नया नहीं है. लगभग चार दशकों से इजरायली राजनीति के केंद्र में बने नेतन्याहू अब अपनी राजनीतिक विरासत को और आगे बढ़ाना चाहते हैं. इतना आगे कि उनके आलोचक उन्हें 'इजरायल का पुतिन' कहने लगे हैं.

तीन दशकों की जारी सत्ता यात्रा

नेतन्याहू इजरायल की राजनीति में सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले नेता हैं. उन्होंने पहली बार 1996 से 1999 तक प्रधानमंत्री पद संभाला था. उसके बाद 2009 से लेकर 2021 तक लगातार सत्ता में बने रहे. 2021 में यैर लैपिड और नफ्ताली बेनेट की गठबंधन सरकार ने उन्हें सत्ता से बाहर कर दिया, लेकिन यह स्थिति ज्यादा समय तक नहीं टिकी. 2022 के आम चुनाव में नेतन्याहू की दक्षिणपंथी लिकुड पार्टी ने 120 सदस्यीय कनेसट (इजरायली संसद) में 32 सीटें जीतीं और 64 सांसदों के समर्थन से उन्होंने फिर सत्ता पर कब्जा कर लिया. दिसंबर 2022 में उन्होंने चौथी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली. अगर 2026 में वे फिर जीतते हैं, तो नेतन्याहू का कार्यकाल लगभग दो दशकों से भी अधिक लंबा हो जाएगा. यह किसी भी लोकतांत्रिक देश में दुर्लभ उदाहरण है.

Add Zee News as a Preferred Source

नेतन्याहू की नीतियों को लेकर विभाजन 

नेतन्याहू की पार्टी लिकुड इजरायल की पारंपरिक दक्षिणपंथी पार्टी है, जो राष्ट्रवाद, सुरक्षा और यहूदी पहचान पर आधारित राजनीति करती है. वर्तमान में नेतन्याहू की सरकार को 'चरम-दक्षिण गठबंधन' कहा जाता है, क्योंकि इसमें धार्मिक और कठोर यहूदीवादी दलों का वर्चस्व है.

उनकी नीतियों को लेकर देश में तीखा विभाजन है. जहां समर्थक उन्हें 'सुरक्षा का प्रहरी' मानते हैं, जबकि विरोधियों के लिए वे लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने वाले नेता बन गए हैं. न्यायपालिका सुधार से लेकर गाजा में चल रही नीतियों तक, नेतन्याहू के निर्णय अक्सर विवादों के केंद्र में रहे हैं.

इजरायल में कब होंगे अगले चुनाव?

इजरायल में आम चुनाव हर चार साल में होते हैं. पिछला चुनाव नवंबर 2022 में हुआ था, इसलिए अगला चुनाव 2026 के अंत तक तय माना जा रहा है. हालांकि, इजरायल की राजनीति गठबंधनों पर टिकी होती है और वहां सरकारें अक्सर अपने पूरे कार्यकाल तक नहीं टिक पातीं. नेतन्याहू खुद भी ऐसी अस्थिरता के माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं. वे गठबंधनों को तोड़ने और बनाने की कला में दक्ष हैं. यही कारण है कि वे आज भी इजरायली राजनीति के सबसे प्रभावशाली नेता हैं.

क्या प्रधानमंत्री पद की कोई सीमा है?

दिलचस्प बात यह है कि इजरायल में प्रधानमंत्री पद के लिए कार्यकाल की कोई संवैधानिक सीमा नहीं है. यानी कोई भी व्यक्ति, यदि वह बार-बार चुनाव जीतता रहे और संसद में बहुमत जुटाता रहे, तो असीमित बार प्रधानमंत्री बन सकता है. यही वह कारण है जो नेतन्याहू को पुतिन के समानांतर खड़ा करता है. दोनों नेताओं ने अपने-अपने देशों में लंबे समय तक सत्ता बनाए रखी है और दोनों पर लोकतांत्रिक ढांचे को कमजोर करने के आरोप लगते रहे हैं.

नेतन्याहू बनने जा रहे ‘इजरायल के पुतिन’?

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 2000 से सत्ता में हैं. बीच में उन्होंने कुछ वर्षों के लिए राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री बनकर संवैधानिक व्यवस्था को साधा, लेकिन वास्तविक शक्ति उनके हाथ में ही रही. अब तक वे 25 वर्षों से रूस के सर्वोच्च नेता बने हुए हैं, और 2030 तक उनका कार्यकाल बढ़ चुका है.

नेतन्याहू भी कुछ वैसा ही रुख अपनाते दिखते हैं. उन्होंने कई बार राजनीतिक संकटों से खुद को बचाया है. भ्रष्टाचार के आरोपों से लेकर विरोध प्रदर्शनों तक, नेतन्याहू ने हर चुनौती को 'साजिश' कहकर अपने समर्थकों को लामबंद किया. उनका नया ऐलान कि वे 2026 में फिर चुनाव लड़ेंगे, इसी राजनीतिक शैली का विस्तार है. यह संदेश कि वे अब भी 'अविचल नेता' हैं, जिनके बिना इजरायल की सुरक्षा और राजनीति अधूरी है.

76 की उम्र में भी एकदम फिट और दुरुस्त 

नेतन्याहू अगले सप्ताह 76 वर्ष के होने वाले हैं, लेकिन उनकी सक्रियता और रणनीतिक चपलता किसी युवा राजनेता से कम नहीं दिखती. वे अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अब भी इजरायल की पहचान का चेहरा बने हुए हैं. अमेरिका, ईरान और फिलीस्तीन से जुड़ी हर बड़ी बहस में उनका नाम केंद्र में होता है.

उनके आलोचक कहते हैं कि नेतन्याहू की महत्वाकांक्षा अब 'व्यक्तिगत सत्ता' की तरफ बढ़ चुकी है, न कि 'राष्ट्रीय नेतृत्व' की दिशा में. वहीं समर्थक इसे अनुभव और स्थिरता का प्रतीक मानते हैं.

कैसी रहेगी आगे की राह?

इजरायल इस समय गाज़ा संघर्ष, आंतरिक राजनीतिक असंतोष और आर्थिक दबावों के बीच झूल रहा है. न्यायिक सुधारों को लेकर 2023 में महीनों तक चले विरोध प्रदर्शनों ने यह दिखाया कि नेतन्याहू की नीतियों पर देश बंटा हुआ है. फिर भी, वे राजनीति की शतरंज पर सबसे मजबूत मोहरा बने हुए हैं — जो गिरते नहीं, बस स्थिति बदलते हैं.

अगर 2026 में वे फिर जीतते हैं, तो बेंजामिन नेतन्याहू इजरायली राजनीति में एक ऐसे युग का प्रतीक बन जाएंगे, जहां लोकतंत्र की सीमाएं और सत्तावाद की रेखाएं धुंधली पड़ जाएंगी. ठीक वैसे ही जैसे रूस में पुतिन ने कर दिखाया है. 

(एजेंसी IANS)

About the Author
author img
Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

TAGS

Israel News in Hindibenjamin netanyahu

Trending news

हमारी शिक्षा-दीक्षा उस हिसाब से नहीं हुई... RSS चीफ का एजुकेशन सिस्टम को लेकर बयान
Mohan Bhagwat
हमारी शिक्षा-दीक्षा उस हिसाब से नहीं हुई... RSS चीफ का एजुकेशन सिस्टम को लेकर बयान
दिवाली पर हर घर में ठुकराई जाने वाले सोन पापड़ी की मीठी पर कड़वी कहानी
history of soan papdi
दिवाली पर हर घर में ठुकराई जाने वाले सोन पापड़ी की मीठी पर कड़वी कहानी
चित्तपुर मार्च पर कोर्ट का बड़ा फैसला! BJP ने कहा संविधान की जीत! तानाशाही बंद करो...
rss march
चित्तपुर मार्च पर कोर्ट का बड़ा फैसला! BJP ने कहा संविधान की जीत! तानाशाही बंद करो...
ट्रेन स्लो हुई तो चढ़ने लगे...छठ पर बिहार जा रहे तीन लोगों के साथ दर्दनाक हादसा
Train Accident
ट्रेन स्लो हुई तो चढ़ने लगे...छठ पर बिहार जा रहे तीन लोगों के साथ दर्दनाक हादसा
AQI: दीवाली से पहले निकला हवा का 'दिवाला', आईसीयू में पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स?
AQI
AQI: दीवाली से पहले निकला हवा का 'दिवाला', आईसीयू में पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स?
बिहार चुनाव से पहले शाह ने एक लाइन में क्या कहा, चिराग के मन में फूट रहे होंगे लड्डू
bihar vidhan sabha chunav
बिहार चुनाव से पहले शाह ने एक लाइन में क्या कहा, चिराग के मन में फूट रहे होंगे लड्डू
पाक के हमदर्द तुर्किए और अजरबैजान से अब लिया जा रहा बदला, प्रियंका बोलीं- वेल डन
India Pakistan Tension
पाक के हमदर्द तुर्किए और अजरबैजान से अब लिया जा रहा बदला, प्रियंका बोलीं- वेल डन
भूख से बेबस नजर आया तेंदुआ, कूड़े में ढूंढना पड़ा खाना
leopard
भूख से बेबस नजर आया तेंदुआ, कूड़े में ढूंढना पड़ा खाना
दिवाली पर जेल में बंद गरीब कैदियों के लिए गुड न्यूज, SC का ऐतिहासिक फैसला
Supreme Court News
दिवाली पर जेल में बंद गरीब कैदियों के लिए गुड न्यूज, SC का ऐतिहासिक फैसला
दिवाली पर तूफानी रहेगा मौसम, बारिश खराब न कर दे त्योहार का मजा; IMD की चेतावनी जारी
Weather
दिवाली पर तूफानी रहेगा मौसम, बारिश खराब न कर दे त्योहार का मजा; IMD की चेतावनी जारी