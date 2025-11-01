Advertisement
trendingNow12983711
Hindi Newsदुनिया

ये कौन सा नाम हुआ D66? सत्ता के करीब पहुंची, देश को मिल सकता है सबसे युवा प्रधानमंत्री

Dutch elections: नीदरलैंड, रॉब जेटनयूरोप के इस छोटे से खूबसूरत और तकनीकि रूप से समृद्ध इस देश के आम चुनाव में कांटे की टक्कर का दावा किया जा रहा था. D66 के रॉब जेटन ने सियासी दिग्गजों को धोबी पछाड़ लगाते हुए PVV को चुनौती दी है.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Nov 01, 2025, 12:02 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ये कौन सा नाम हुआ D66? सत्ता के करीब पहुंची, देश को मिल सकता है सबसे युवा प्रधानमंत्री

Rob Jetten D66 wins netherlands  elections: नीदरलैंड में हुए आम चुनावों में लिबरल नेता रॉब जेटन ने कामयाबी के झंडे गाड़ दिए हैं. उनकी पार्टी D66 ने गीर्ट वाइल्डर्स की धुर-दक्षिणपंथी पार्टी फॉर फ्रीडम (PVV) का सियासी खेल खराब कर दिया है. दोनों दल कांटे के मुकाबले में अपनी-अपनी जीत का दावा कर रहे थे. लेकिन आखिरी गिनती मे्ं डच मध्यमार्गी पार्टी D66 को सबसे ज्यादा वोट मिलने के बाद उसके 38 साल के युवा नेता रॉब का नीदरलैंड के इतिहास में सबसे युवा प्रधानमंत्री बनने का रास्ता लगभग साफ हो गया है.

कांटे का मुकाबला

ANP की रिपोर्ट के मुताबिक नीदरलैंड की सभी सीटों के वोटों की गिनती लगभग पूरी हो गई. बुधवार को हुई वोटिंग में D66 और PVV दोनों ने 26 सीटें जीतीं. लेकिन मतों की गिनती पूरी होने के बाद, मीडिया रिपोर्टों में कहा गया कि D66 को PVV पर 15155 वोट की बढ़त हासिल है. इस तरह 99.7 प्रतिशत मतों की गिनती के बाद तय हो गया है कि D66 अब गीर्ट वाइल्डर्स की फ्रीडम पार्टी (PVV) से आगे नहीं निकल सकती. ऐसे हालातों में नीदरलैंड के सियासी जानकारों का मानना है कि अंतिम परिणाम सोमवार तक भी घोषित नहीं हो पाएंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

गठबंधन सरकार बनेगी

अब गठबंधन सरकार बनाने के लिए पहले दौर की बातचीत में D66 के नेतृत्व करने की उम्मीद है, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें आमतौर पर महीनों लग जाते हैं. वहीं अगर रिकाउंटिंग की मांग हुई तो मामला और खिंच सकता है.

ये भी पढ़ें- 1770 में पांच भारतीयों ने बसाया था ये खूबसूरत समुद्री देश, वहां पहुंचे उपराष्ट्रपति; कम लोगों को मालूम होगा किस्सा

सरकार बनने में होगी देर

इन्ही नतीजों के साथ D66 नेता रॉब जेटन नीदरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री बनने की दौड़ में हैं. हालांकि, नई सरकार का गठन जल्‍द होने की संभावना नहीं है, क्योंकि गठबंधन दलों की बातचीत पूरी होने में काफी समय लग सकता है. चार नवंबर को चुने गए सांसद एक विशेष वार्ता में स्काउट की नियुक्ति करेंगे. वही स्‍काउट सत्‍तारूढ़ पार्टियों के गठबंधन पर कार्य करेगा.

कौन है D66?

यूरोपीय यूनियन समर्थक D66 एक उदारवादी राजनीतिक दल है. जिसने हालिया चुनावों में एक जबरदस्त चुनाव प्रचार अभियान चलाया. इसने विज्ञापन पर भारी पैसा बहाते हुए अपनी सीटों की संख्या को तीन गुना बढ़ा लिया, जबकि वाइल्डर्स ने समर्थन का एक बहुत बड़ा हिस्सा खो दिया जिसने 2023 में पिछले चुनाव में उन्हें चौंकाने वाली जीत दिलाई थी.

D66, डेमोक्रेट्स 66 का शॉर्ट फॉर्म है. इसकी स्थापना 1966 में हुई थी. 2025 में उसकी सीटें 9 से बढ़कर 26 हो गईं. आखिरी सीट भी उसके खाते में जाती दिख रही है, जिससे उसका आंकड़ा 27 हो जाएगा. इसके वोट बैंक में भारी इजाफा हुआ है.

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव. फिलहाल ज़ी न्यूज (...और पढ़ें

TAGS

Netherland

Trending news

आज से देश में पहली बार शुरू होगी जाति जनगणना, पहले चरण के लिए भरनी होगी ये जानकारी
Caste Census
आज से देश में पहली बार शुरू होगी जाति जनगणना, पहले चरण के लिए भरनी होगी ये जानकारी
'केरल में अत्यधिक गरीबी खत्म, ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य', CM पिनाराई का ऐलान
Pinarayi Vijayan
'केरल में अत्यधिक गरीबी खत्म, ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य', CM पिनाराई का ऐलान
स्टूडियो में 17 बच्चों को जिंदा जलाने वाला था रोहित आर्य? FIR में बड़ा खुलासा
hindi mumbai news
स्टूडियो में 17 बच्चों को जिंदा जलाने वाला था रोहित आर्य? FIR में बड़ा खुलासा
बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल में विद्रोह कर क्यों गिराई गई सरकार? डोभाल ने साफ बताया
Ajit Doval
बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल में विद्रोह कर क्यों गिराई गई सरकार? डोभाल ने साफ बताया
बच्चों को बंधक बनाने वाले रोहित एनकाउंटर से पहले किस-किसके टच में था? बड़ा खुलासा
mumbai
बच्चों को बंधक बनाने वाले रोहित एनकाउंटर से पहले किस-किसके टच में था? बड़ा खुलासा
कांग्रेस ने अजहरुद्दीन को अचानक मंत्री क्यों बनाया? मैच फंसा तो दी शॉर्ट लेग पोजीशन
telangana news hindi
कांग्रेस ने अजहरुद्दीन को अचानक मंत्री क्यों बनाया? मैच फंसा तो दी शॉर्ट लेग पोजीशन
'सफेद रंग का पाउडर, सिखों को मारने जेल से क्रिमिनल छोड़े गए...' वो आज ही का दिन था
1984 Anti Sikh Riot
'सफेद रंग का पाउडर, सिखों को मारने जेल से क्रिमिनल छोड़े गए...' वो आज ही का दिन था
बिहार चुनाव से पहले लोगों को बड़ी राहत, नवंबर के पहले दिन सस्ता हुआ सिलेंडर
LPG Cylinder
बिहार चुनाव से पहले लोगों को बड़ी राहत, नवंबर के पहले दिन सस्ता हुआ सिलेंडर
कहीं आसमान से बरसेगा पानी तो कहीं कहर बरपाएगी सफेद आफत, कैसा रहेगा नवंबर का आगाज
Weather
कहीं आसमान से बरसेगा पानी तो कहीं कहर बरपाएगी सफेद आफत, कैसा रहेगा नवंबर का आगाज
सोनम वांगचुक टाइम मैगजीन के 100 प्रभावशाली लोगों में शामिल, वाइफ ने सरकार पर कसा तंज
Sonam Wangchuk
सोनम वांगचुक टाइम मैगजीन के 100 प्रभावशाली लोगों में शामिल, वाइफ ने सरकार पर कसा तंज