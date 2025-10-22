Advertisement
Netherlands: MPOX से हो जाइए अलर्ट, इस जगह मिला नया वेरिएंट, हेल्‍थ मिनिस्‍टर ने जताई चिंता

Netherlands News: नीदरलैंड में नए एमपॉक्स वेरिएंट का मामला सामने आया है. जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है. इस पर WHO कड़ी निगरानी रख रहा है. वहीं इसे लेकर स्वास्थ्य मंत्री ने ये बात कही है.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Oct 22, 2025, 01:26 PM IST
Netherlands News: कोरोना वेरिएंट का खौफ अभी तक लोगों के जेहन से गया नहीं है इसी बीच नीदरलैंड में नए एमपॉक्स वेरिएंट का मामला सामने आया है. जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है. ऐसा पहली बार हुआ है जब एमपॉक्स वेरिएंट 1बी का पता चला है. इसे लेकर नीदरलैंड के स्वास्थ्य, कल्याण मंत्री ने जानकारी दी है. इसपर डब्ल्यूएचओ कड़ी निगरानी रख रहा है. जानिए इसके अलावा उन्होंने और क्या कहा. 

क्या बोल स्वास्थ्य मंत्री
नीदरलैंड के स्वास्थ्य, कल्याण और खेल मंत्री जान एंथोनी ब्रुइजन ने संसद को लिखे एक पत्र में कहा कि देश में एमपॉक्स के एक नए, अधिक संक्रामक वेरिएंट के पहले मामले की पुष्टि हुई है. 17 अक्टूबर को पहचाने गए इस संक्रमण के साथ, देश में पहली बार एमपॉक्स वेरिएंट 1बी का पता चला है. यह पहली बार है जब नीदरलैंड में इस नए एमपॉक्स वेरिएंट की पहचान हुई है. उन्होंने आगे कहा कि यूरोपीय रोग निवारण एवं नियंत्रण केंद्र (ईसीडीसी) और विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) "स्थिति पर कड़ी नज़र रख रहे हैं.

नहीं लगवाया था टीका
राष्ट्रीय लोक स्वास्थ्य एवं पर्यावरण संस्थान (आरआईवीएम) ने बताया कि संक्रमित व्यक्ति को एमपॉक्स का टीका नहीं लगाया गया था और उसका हाल ही में कोई यात्रा इतिहास नहीं था.व्यक्ति को आइसोलेशन में रखा गया है और स्थानीय लोक स्वास्थ्य सेवा स्रोत और संपर्क ट्रेसिंग कर रही है, मंत्री ने जनता को आश्वस्त करते हुए कहा कि इसके और फैलने का खतरा कम प्रतीत होता है. आरआईवीएम के अनुसार, एमपॉक्स, जो दर्दनाक घाव, बुखार और थकान का कारण बन सकता है, मुख्य रूप से त्वचा से त्वचा के संपर्क से फैलता है.

कैसे फैलता है मंकीपॉक्स?
एमपॉक्स, जिसे मंकीपॉक्स भी कहा जाता है, एक वायरल संक्रामक रोग है जो निकट संपर्क से फैलता है. इसके लक्षणों में बुखार, सूजी हुई लसीका ग्रंथियाँ, गले में खराश, मांसपेशियों में दर्द, त्वचा पर चकत्ते और पीठ दर्द शामिल हैं. एमपॉक्स एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में मुख्य रूप से एमपॉक्स से पीड़ित किसी व्यक्ति के संपर्क के माध्यम से फैलता है. संपर्क में त्वचा से त्वचा और मुंह से मुंह या मुंह से त्वचा का संपर्क शामिल है, और इसमें एमपॉक्स से पीड़ित किसी व्यक्ति के आमने-सामने रहना भी शामिल हो सकता है (जैसे एक-दूसरे के पास बात करना या साँस लेना, जिससे संक्रामक श्वसन कण उत्पन्न हो सकते हैं. (आईएएनएस)

