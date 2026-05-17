वापस आई एक हजार साल पुरानी चोल विरासत, नीदरलैंड ने लौटाईं 24 कलाकृतियां; PM मोदी ने बताया गर्व का मौका

Netherlands Returns Chola Artefacts: भारतीय संस्कृति और सभ्यता के लिए शनिवार का दिन यादगार बन गया, जब पीएम मोदी की यूरोपीय यात्रा के दौरान नीदरलैंड ने चोल काल के तांबे के थालों का एक सेट भारत को लौटा दिया. ये थाल 11वीं शताब्दी के थे, जिस डच ईस्ट इंडिया कंपनी लूटकर नीदरलैंड ले गई थी. इन सांस्कृतिक आकृतियों की वापसी के लिए भारत लंबे वक्त से राजनयिक प्रयास कर रहा था. अब नीदरलैंड ने दोनों देशों के बीच रिश्तों को मजबूत बनाने की कोशिशों के तहत इन थालों को वापस कर दिया है. प्रधानमंत्री रॉब जेटेन की उपस्थिति में हुए समारोह में पीएम मोदी ने इसे हर भारतीय के लिए खुशी का पल बताया.

नीदरलैंड ने लौटाई भारतीय कलाकृतियां

बताते चलें कि प्रधानमंत्री मोदी शुक्रवार को 5 देशों की यात्रा पर रवाना हुए थे. संयुक्त अरब अमीरात में रुकने के बाद वे शनिवार को नीदरलैंड्स पहुंचे. इसके बाद वे स्वीडन, नॉर्वे और इटली भी जाएंगे. पीएम मोदी के नीदरलैंड पहुंचने पर नीदरलैंड ने चोल काल की कलाकृतियां भारत को लौटाने की घोषणा की, जिस पर पीएम मोदी ने खुशी जाहिर की. उन्होंने एक्स पर पोस्ट लिखकर इस बारे में विस्तार से बताया.

'हर भारतीय के लिए खुशी का पल'

उन्होंने लिखा, 'हर भारतीय के लिए खुशी का पल! 11वीं शताब्दी के चोल ताम्रपत्र नीदरलैंड से भारत वापस लाए जा रहे हैं. प्रधानमंत्री रॉब जेटेन की उपस्थिति में आयोजित समारोह में मैंने भाग लिया. चोल ताम्रपत्रों में 21 बड़े और 3 छोटे प्लेट शामिल हैं, जिनमें से अधिकांश पर विश्व की सबसे सुंदर भाषाओं में से एक, तमिल भाषा में लेख अंकित हैं.'

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'चोलों की महानता को भी दर्शाती हैं'

पीएम मोदी ने आगे लिखा, 'ये प्लेटें महान राजेंद्र चोल प्रथम की ओर से अपने पिता, राजा राजराजा प्रथम द्वारा किए गए मौखिक वादे को औपचारिक रूप देने से संबंधित हैं. ये चोलों की महानता को भी दर्शाती हैं. भारत में हम चोलों, उनकी संस्कृति और उनकी समुद्री शक्ति पर अत्यंत गर्व करते हैं. मैं नीदरलैंड सरकार और विशेष रूप से लीडेन विश्वविद्यालय का आभारी हूं, जहां इन ताम्रपत्रों को 19वीं शताब्दी के मध्य से रखा गया था.'

A joyous moment for every Indian! Chola Copper Plates dating back to the 11th Century will be repatriated to India from the Netherlands. Took part in the ceremony for the same in the presence of Prime Minister Rob Jetten. The Chola Copper Plates are a set of 21 large plates… pic.twitter.com/Zwu0QFc2ZJ — Narendra Modi (@narendramodi) May 16, 2026

30 किलोग्राम वजन है कलाकृतियों का

ये कलाकृतियाँ चोल साम्राज्य के सबसे ऐतिहासिक रूप से मूल्यवान जीवित अभिलेखों में से हैं. इन्हें यूरोप में 'लीडेन प्लेट्स' के नाम से जाना जाता था. भारत वर्ष 2012 से इनकी वापसी की मांग कर रहा था. रिपोर्ट के मुताबिक, ये ताम्र-पत्र कुल 24 प्लेटों (21 बड़ी और 3 छोटी) का संग्रह हैं, जिनका वजन लगभग 30 किलोग्राम है. इन्हें एक बड़े कांस्य छल्ले से बांधा गया है, जिस पर राजेंद्र चोल प्रथम की राजकीय मुहर अंकित है. इनमें अधिकांश शिलालेख तमिल भाषा में हैं, जबकि शुरुआती कुछ प्लेटों में संस्कृत का भी इस्तेमाल हुआ है. ये प्लेटें चोल वंश की वंशावली, प्रशासन, भूमि अनुदान और सांस्कृतिक पहुंच का जीवंत प्रमाण हैं.

तमिलनाडु समेत देश के लिए गौरव का क्षण

बताते चलें कि चोल राजाओं ने न केवल तमिलनाडु में मंदिरों का निर्माण करवाया बल्कि अपनी शक्तिशाली नेवी के जरिए समुद्र पार विस्तार कर भारतीय सभ्यता को वैश्विक बनाया. उन्हीं की वजह से थाईलैंड, इंडोनेशिया, लाओस, कंबोडिया समेत समेत कई देश में सनातन धर्म पहुंचा. अब इन कलाकृतियों की वापसी तमिलनाडु ही नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए भावनात्मक क्षण मानी जा रही है. ये ताम्र-पत्र अब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) को सौंपे जाएंगे, जहां पर इन्हें भविष्य के लिए सुरक्षित रखा जाएगा.