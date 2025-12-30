Advertisement
trendingNow13058954
Hindi Newsजरा हटकेघुटने की सर्जरी होते ही भूल गया अपनी मातृभाषा, फर्राटेदार विदेशी लैंग्वेज में करने लगा बात; मां-बाप को भी नहीं पहचाना

घुटने की सर्जरी होते ही भूल गया अपनी मातृभाषा, फर्राटेदार विदेशी लैंग्वेज में करने लगा बात; मां-बाप को भी नहीं पहचाना

Boy Forgets Mother Tongue Sfter Knee Surgery: नीदरलैंड्स में एक शख्स घुटने की सर्जरी के बाद अपनी मातृभाषा ही भूल गया. मेडिकल साइंस में यह बड़ा ही दुर्लभ मामला है. 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Dec 30, 2025, 10:49 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

घुटने की सर्जरी होते ही भूल गया अपनी मातृभाषा, फर्राटेदार विदेशी लैंग्वेज में करने लगा बात; मां-बाप को भी नहीं पहचाना

Foreign Language Syndrome: नीदरलैंड्स में एक अनोखी घटना देखने को मिली है. यहां एक 17 साल के लड़के की घुटने की सर्जरी हुई और जैसे ही उसे होश आया वह अपनी मातृभाषा डच बोलने की क्षमता खो चुका था. वह केवल अंग्रेजी ही बोल रहा था, जिसका इस्तेमाल वह केवल स्कूल में करता था. अस्पताल में मौजूद नर्सों को लगा कि समय के साथ यह व्यवहार ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. डॉक्टरों के मुताबिक यह विदेशी भाषा सिंड्रोम का एक उदाहरण है, जो बेहद दुर्लभ स्थिति है. इसके बारे में अभी भी पूरी तरह से समझा नहीं गया है. 

सर्जरी के बाद भूला अपनी मातृभाषा 

लड़के को फुटबॉल खेलते समय घुटने पर चोट लगने के कारण उसकी सर्जरी करवाई गई. सर्जरी तो सफल रही, लेकिन बेहोशी से जागने के बाद लड़का केवल अंग्रेजी में ही बात कर रहा था. वह बार-बार कह रहा था कि वह अमेरिका में है. इतना ही नहीं वह अपने माता-पिता को भी नहीं पहचान रहा था. डच भाषा तो वह न ही बोल सकता था और न ही समझ सकता था. मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक लड़के को कई मेंटल प्रॉब्लम नहीं थी. उसके मां के परिवार में डिप्रेशन को छोड़कर और कोई मेडिकल हिस्ट्री नहीं थी. शुरुआत में नर्स को लगा कि यह एनेस्थीसिया से उबरने के दौरान होने वाली इमर्जेंस डेलीरियम नाम की समस्या है, लेकिन ऐसा नहीं था.  

ये भी पढ़ें- MGNREGA में बदलाव ने रुलाया, अब मजदूरों की हमदर्द बनी पंजाब सरकार; पीएम तक भेजेगी 10 लाख लोगों की चिट्ठी   

Add Zee News as a Preferred Source

 

लड़के को हुआ फॉरेन लैंग्वेज सिंड्रोम

कई घंटे बीत जाने के बाद भी मरीज के डच न बोल पाने के कारण डॉक्टरों ने मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट की मदद ली. साइकेट्रिस्ट की टीम ने उससे कुछ सवाल-जवाब किए, जिसका उसने अंग्रेजी भाषा लेकिन डच लहजे में जवाब दिया. समय के साथ उसने धीरे-धीरे डच में भी बोलना शुरु किया. डॉक्टरों ने किशोर को फॉरेन लैंग्वेज सिंड्रोम (FLS) से ग्रसित बताया, जिसमें व्यक्ति अचानक दूसरी भाषा बोलने लगता है. सर्जरी के 18 घंटे बाद किशोर डच भाषा को हल्का-फुल्का समझने में सक्षम हो गया. अस्पताल में जब उसके दोस्त उससे मिलने पहुंचे तब उसने आसानी से अपनी डच बोलने की क्षमता वापस पाई. 

ये भी पढ़ें- नए साल से पहले कश्मीर का माहौल बिगाड़ने की साजिश फेल, आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़, मिले गोला-बारूद, प्रेशर कुकर 

 

क्यों अलग है यह मामला? 

बता दें कि फॉरेन लैंग्वेज सिंड्रोम बेहद दुर्लभ मामला है. केस रिपोर्ट के राइटर्स के मुताबिक मेडिकल लिट्रेचर में अबतक केवल 9 ही ऐसे मामले देखने को मिले हैं, जिनमें से अधिकतर रोगी पुरुष थे और उनकी परवरिश द्विभाषी वातावरण में नहीं हुआ था, जिन्होंने बाद में कई भाषाएं सीखी. राइटर्स के मुताबिक बच्चों में FLS के मामले काफी कम देखने को मिलते हैं. इसका सटीक कारण अभी तक नहीं पता चल पाया है. रिसर्चर्स अभी तक इस सवाल का जवाब खोज रहे हैं कि क्या यह एनेस्थेटिक दवाओं के प्रभाव से तो नहीं हो रहा है.    

 

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

TAGS

World News

Trending news

अगर घटोत्कच और हिडिंबा न देखा तो... बांग्लादेशी कट्टरपंथियों को किसने लगा दी लताड़
Temjen Imna Along
अगर घटोत्कच और हिडिंबा न देखा तो... बांग्लादेशी कट्टरपंथियों को किसने लगा दी लताड़
'बीजेपी सत्ता में आई तो बॉर्डर खत्म हो जाएंगे', शाह के बंगाल दौरे से गरमाई सियासत
Latest West Bengal News
'बीजेपी सत्ता में आई तो बॉर्डर खत्म हो जाएंगे', शाह के बंगाल दौरे से गरमाई सियासत
MGNREGA मजदूरों की हमदर्द बनी पंजाब सरकार, पीएम तक भेजेगी 10 लाख लोगों की चिट्ठी
punjab goverment
MGNREGA मजदूरों की हमदर्द बनी पंजाब सरकार, पीएम तक भेजेगी 10 लाख लोगों की चिट्ठी
बर्फ और कोहरे की आड़ में घुसपैठ की कोशिश, नए साल से पहले LoC पर हाई अलर्ट
hindi Jammu and Kashmir news
बर्फ और कोहरे की आड़ में घुसपैठ की कोशिश, नए साल से पहले LoC पर हाई अलर्ट
सलमान की फिल्म बैटल ऑफ गलवान से ड्रैगन बेचैन, आरोप लगाए तो भारत ने कर दी बोलती बंद
Battle of Galwan Film
सलमान की फिल्म बैटल ऑफ गलवान से ड्रैगन बेचैन, आरोप लगाए तो भारत ने कर दी बोलती बंद
नए साल से पहले कश्मीर का माहौल बिगाड़ने की साजिश फेल, आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़
Kashmir
नए साल से पहले कश्मीर का माहौल बिगाड़ने की साजिश फेल, आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़
कार्बाइन, भारी-भरकम टॉरपीडो...सेना को सुपरपावर बनाने की तैयारी, 4,666 करोड़ की डील
Indian defence forces
कार्बाइन, भारी-भरकम टॉरपीडो...सेना को सुपरपावर बनाने की तैयारी, 4,666 करोड़ की डील
पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का बड़ा दावा, घुसपैठियों पर भाजपा को दिया मुंहतोड़ जवाब
Bengal politics
पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का बड़ा दावा, घुसपैठियों पर भाजपा को दिया मुंहतोड़ जवाब
शेख हसीना से बेहतर या खराब? भारत के साथ कैसे रहे पूर्व पीएम खालिदा जिया के रिश्ते?
Khalida Zia
शेख हसीना से बेहतर या खराब? भारत के साथ कैसे रहे पूर्व पीएम खालिदा जिया के रिश्ते?
'तू घूर क्यों रहा है'? गुजरात में 48 घंटे से 2 गुटों के बीच संग्राम, जमकर चले पत्थर
Gujarat
'तू घूर क्यों रहा है'? गुजरात में 48 घंटे से 2 गुटों के बीच संग्राम, जमकर चले पत्थर