कंडोम के ऐड के नाम पर किया ऐसा प्रयोग, भड़के लोगों ने कही ये बात

नई दिल्ली: नेटफ्लिक्स के 'सेक्स एजुकेशन' (Netflix’s Sex Education) से जुड़े एक विज्ञापन पर विवाद उठ गया है. लोगों को जागरूक करने के नाम पर 'बस सीन' का ऐसा इस्तेमाल नेटिजंस (Netizens) को पसंद नहीं आया. प्रोडक्ट बेचने के नाम पर फिल्माए गए 'बस सीन' (Bus Scene) को गैरजरूरी बताते हुए लोगों ने कंडोम निर्माता कंपनी को आड़े हाथ लिया है. वहीं इसे कंपनी का असंवेदनशील रवैया भी करार दिया है.

ओटीटी के शौकीन लोग अपनी पसंद की वेब सीरीज़ देखने के लिए इंतजार रहता है. नेटफ्लिक्स की सीरीज में बस में सवार युवक पर फिल्माए गए सीन को ड्यूरेक्स ने फॉलो किया तो उसे आलोचना का सामना करना पड़ा. दरअसल कंपनी ने इस विज्ञापन को यौन उत्पीड़न का सामना कर चुकी युवती के फियर फैक्टर से जोड़ा तो लोगों का गुस्सा फूट पड़ा.

इस बहुचर्चित 'बस सीन' को नेटफ्लिक्स पर सेक्स एजुकेशन सीजन 2 (Sex Education Season 2) के 7वें एपिसोड में दिखाया गया था. उस सीन में अभिनेत्री एमी लू वुड (Aimee Lou Wood) द्वारा निभाए गए कैरेक्टर को यौन हमले के सदमे से जूझता हुआ दर्शाया गया. उस घटनाक्रम के बाद, एमी अपने ब्वॉयफ्रेंड के टच को याद करते हुए बस में सफर करने से डरती हैं.

हालांकि बात निकली तो दूर तक गई. विवाद बढ़ने पर कंपनी ने अपने विवादास्पद विज्ञापन को वापस ले लिया. आप भी देखिए इससे जुड़े रिएक्शंस

@DurexIndia This. Also, before reclaiming and empowerment came the premise of sexual abuse. You seem to have forgotten that aspect and stuck a picture of your condoms on. I wish this ad was "Invisible". Ugh. https://t.co/uBl74ZtW9v

— Shweta (@FreudianBlouse) September 20, 2021