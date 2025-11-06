'इतने डरे हुए अधिकारियों को कभी नहीं देखा':, शी जिनपिंग के खौफ का जलजला देख ट्रंप हिल गए, अपने कैबिनेट में चाहते हैं ये दबदबा

Advertisement
Donald Trump recounts meeting Xi delegation: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ मलेशिया में हुई बैठक का मजेदार किस्सा सुनाया. उन्होंने शी की टीम को 'जीवन में इतने डरे हुए मर्द कभी नहीं देखे' कहा, जो सख्ती से खड़े रहते थे और चुप्पी साधे थे.

Written By  krishna pandey |Last Updated: Nov 06, 2025, 09:15 AM IST
Donald Trump-Xi Jinping: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की थी. ये मीटिंग 30 अक्टूबर 2025 को दक्षिण कोरिया के बुसान में गिमहे एयर बेस पर हुई. तस्वीरें और खबरें तो पूरी दुनिया में वायरल हो गईं, लेकिन अब ट्रंप ने उस मीटिंग की एक मजेदार कहानी बताई है, जिसे सुनकर सब हंस पड़े. ट्रंप ने कहा कि शी के अफसर इतने डरे हुए और चुप थे कि एक शब्द भी नहीं बोले.

मीटिंग में क्या हुआ था?
ट्रंप ने बुधवार को मलेशिया में अपनी कैबिनेट मीटिंग के दौरान ये बात शेयर की. उन्होंने शी जिनपिंग के साथ आए चीनी अफसरों का मजाक उड़ाते हुए कहा, "वे लोग अपने जीवन में बहुत डरे हुए और सतर्क थे." ट्रंप ने बताया कि शी के दोनों तरफ छह अफसर सीधे खड़े थे. वे इतने अनुशासित थे कि जैसे रोबोट हों. ट्रंप ने खुद अपनी बाहें पीठ पीछे करके और ठुड्डी ऊपर उठाकर दिखाया, "वे ऐसे ही सावधान मुद्रा में खड़े थे." ट्रंप ने की बात, जवाब नहीं आया. ट्रंप ने हंसते हुए कहा कि उन्होंने एक अफसर से बात करने की कोशिश की. बोले, "क्या आप मुझे जवाब देंगे?" लेकिन कोई जवाब नहीं मिला. ट्रंप ने आगे कहा, "राष्ट्रपति शी ने उन्हें जवाब देने नहीं दिया." वे इतने चुप रहे कि ट्रंप को लगा, "मैंने अपने जीवन में कभी इतने डरे हुए लोगों को नहीं देखा." ये सुनकर पूरा कमरा हंसने लगा. ट्रंप को लगा कि चीनी अफसरों का ये अनुशासन कमाल का है.

ट्रंप को पसंद आया चीनी स्टाइल
ट्रंप ने मजाक में अपनी कैबिनेट से कहा, "मैं चाहता हूं कि मेरा मंत्रिमंडल भी ऐसा ही व्यवहार करे." मतलब, इतना अनुशासन कि कोई बिना पूछे मुंह न खोले. ट्रंप ने शी के अफसरों को "कठोर और मौन" बताया. वे सीधे खड़े, आंखें आगे, कोई हलचल नहीं. ट्रंप को ये देखकर मजा आया, लेकिन साथ ही हैरानी भी हुई कि इतना डर क्यों.

About the Author
author img
krishna pandey

कृष्णा पांडेय, ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामलों, क्राइम, और फीचर जैसे कई बीट्स पर काम करते हैं. इनकी खासियत है इन-डेप्थ एक्सप्लेनर और संवे...और पढ़ें

