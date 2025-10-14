Advertisement
trendingNow12960582
Hindi Newsदुनिया

असंभव को संभव कर दिखाया... शर्म अल शेख में गरजे ट्रंप ने यूरोप के साथियों का भी आभार जताया

ट्रंप ने गाजा युद्धविराम समझौते को एक महत्वपूर्ण मोड़ बताते हुए इसे मिडिल ईस्ट के लिए एक नई शुरुआत बताया है.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Oct 14, 2025, 03:59 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

असंभव को संभव कर दिखाया... शर्म अल शेख में गरजे ट्रंप ने यूरोप के साथियों का भी आभार जताया

Gaza ceasefire: ट्रंप ने गाजा युद्धविराम समझौते को एक महत्वपूर्ण मोड़ बताते हुए इसे मिडिल ईस्ट के लिए एक नई शुरुआत बताया है. मिस्र के लाल सागर स्थित रिसॉर्ट शहर शर्म अल-शेख में एक शांति शिखर सम्मेलन के दौरान विश्व नेताओं को संबोधित करते हुए, ट्रंप ने कहा, 'पीस डील को लाखों लोगों की प्रार्थनाओं का उत्तर है क्योंकि आखिरकार क्षेत्र में शांति स्थापित हो गई. हमने जिस ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, उसके साथ लाखों लोगों की प्रार्थनाएं आखिरकार पूरी हो गई हैं. हमने वो हासिल कर लिया है जिसे हर कोई असंभव मानता था.

नई शुरुआत

इस कामयाबी के लिए अपनी शान में कसीदे पढ़ते हुए ट्रंप ने ये भी कहा, 'आखिरकार, मिडिल ईस्ट में शांति आ गई. डील के लिए बहुत मेहनत की गई है. गाजा में युद्ध की समाप्ति करने के अलावा ये समझौता क्षेत्रीय स्थिरता और आतंकवाद के खिलाफ एकता के लिए एक नई शुरुआत प्रदान करता है.'

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें- पहले शहबाज शरीफ ने की जी हुजूरी, फिर भारत-पाकिस्तान को लेकर क्या बोल गए ट्रंप? पीछे मुड़कर ताकने लगे PAK प्रधानमंत्री 

नया शिगूफा

ट्रंप ने कहा, आज रात हम जिस महत्वपूर्ण सफलता का जश्न मनाने यहां आए हैं, वह गाजा में युद्ध की समाप्ति से कहीं बढ़कर है. ईश्वर की कृपा से, यह पूरे सुंदर मध्य पूर्व के लिए एक नई शुरुआत होगी. हम एक ऐसा क्षेत्र बना सकते हैं जो मज़बूत, स्थिर और समृद्ध हो, और आतंक के रास्ते को हमेशा के लिए खारिज करने के लिए एकजुट हो. गाजा में पुनर्निर्माण की आवश्यकता पर ज़ोर देते हुए ट्रंप ने कहा कि पुनर्निर्माण प्रयासों में नागरिकों का समर्थन होना चाहिए और साथ ही हिंसा से जुड़े धन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. उन्होंने आगे कहा कि गाजा का पुनर्निर्माण विसैन्यीकरण के साथ-साथ होना चाहिए. उन्होंने आगे कहा, हम सभी इस बात पर सहमत हैं कि गाजा का समर्थन लोगों के उत्थान के लिए किया जाना चाहिए, लेकिन हम रक्तपात, घृणा और आतंक से जुड़ी किसी भी चीज़ के लिए धन नहीं देना चाहते.' इस कारण हम इस बात पर राजी हुए कि गाजा के पुनर्निर्माण के लिए इसका विसैन्यीकरण जरूरी है.'

ट्रंप ने मध्य पूर्वी देशों से दशकों से चले आ रहे संघर्ष और विभाजन को समाप्त करने के ऐतिहासिक अवसर का लाभ उठाने का आह्वान भी किया और घोषणा की कि यह क्षेत्र स्थायी शांति के जीवन में एक बार मिलने वाले अवसर की दहलीज पर खड़ा है.

यह अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन सोमवार को मिस्र के शर्म अल-शेख में आयोजित किया गया, जिसमें 20 से ज़्यादा देशों के नेताओं ने भाग लिया. ट्रंप ने मिस्र के सर्वोच्च राजकीय सम्मान, ऑर्डर ऑफ़ द नाइल से सम्मानित होने पर आभार जताते हुए कहा, 'मैं ऑर्डर ऑफ द नाइल प्राप्त करके बहुत सम्मानित महसूस कर रहा हूं. इससे पहले आज, हमास ने युद्धविराम समझौते के तहत सभी 20 जीवित बंधकों को रिहा कर दिया था.

 

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव. फिलहाल ज़ी न्यूज (...और पढ़ें

TAGS

TrumpPeace summit

Trending news

UP में अपराधी तो बंगाल में सिस्टम 'लंगड़ा'? कहीं दंगाई भागते हैं तो कहीं पीड़ित
crime against women
UP में अपराधी तो बंगाल में सिस्टम 'लंगड़ा'? कहीं दंगाई भागते हैं तो कहीं पीड़ित
हाथ पर टैटू; 20 मिनट का Video, आखिर क्या है इस नेता के ड्राइवर की मौत का कारण
Vinutha Kota
हाथ पर टैटू; 20 मिनट का Video, आखिर क्या है इस नेता के ड्राइवर की मौत का कारण
बॉर्डर पर पंजाब पुलिस-BSF मुस्तैद, कई साजिशों का खुलासा, भारी तादात में हथियार बरामद
Punjab
बॉर्डर पर पंजाब पुलिस-BSF मुस्तैद, कई साजिशों का खुलासा, भारी तादात में हथियार बरामद
ब्रह्मपुत्र पर चीन की हरकत का माकूल जवाब की तैयारी, ड्रैगन को लगेगा तगड़ा 'करंट'
china
ब्रह्मपुत्र पर चीन की हरकत का माकूल जवाब की तैयारी, ड्रैगन को लगेगा तगड़ा 'करंट'
3 दिन के लिए बंद हो गया ये नेशनल हाइवे, 2 मीटर तक धंस गई सड़कें, टेंशन में कारोबारी
national highway
3 दिन के लिए बंद हो गया ये नेशनल हाइवे, 2 मीटर तक धंस गई सड़कें, टेंशन में कारोबारी
Durgapur Gangrape Case: बंगाल अब नहीं रहा सुरक्षित... राज्यपाल का ममता पर बड़ा हमला
West Bengal
Durgapur Gangrape Case: बंगाल अब नहीं रहा सुरक्षित... राज्यपाल का ममता पर बड़ा हमला
सुनिए मैं आपसे बात... MLA को आया 'ड्रीम गर्ल' का कॉल, होने वाला था बड़ा धोखा; फिर...
Maharashtra
सुनिए मैं आपसे बात... MLA को आया 'ड्रीम गर्ल' का कॉल, होने वाला था बड़ा धोखा; फिर...
दीपावली से पहले बड़ा तोहफा, CM मान ने ₹20 हजार प्रति एकड़ मुआवजा देकर रचा इतिहास
Flood Relief Package
दीपावली से पहले बड़ा तोहफा, CM मान ने ₹20 हजार प्रति एकड़ मुआवजा देकर रचा इतिहास
BJP बिना खरीद-फरोख्त के नहीं जीत सकती एक भी सीट... CM उमर फिर बरसे
Jammu and Kashmir Rajya Sabha Elections
BJP बिना खरीद-फरोख्त के नहीं जीत सकती एक भी सीट... CM उमर फिर बरसे
CM ने आरएसएस की शाखाओं पर लगाया बैन, अब बेटा बोला- तालिबान जैसी है संघ की सोच
rss
CM ने आरएसएस की शाखाओं पर लगाया बैन, अब बेटा बोला- तालिबान जैसी है संघ की सोच