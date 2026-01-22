Advertisement
नए H-1B नियम से अमेरिका को 20 अरब डॉलर का मोटा फायदा? भारतीयों के लिए खुशखबरी या नई मुसीबत? GAO रिपोर्ट ने खोल दी पोल

नए H-1B नियम से अमेरिका को 20 अरब डॉलर का मोटा फायदा? भारतीयों के लिए खुशखबरी या नई मुसीबत? GAO रिपोर्ट ने खोल दी पोल

New H-1B rule promises big gains: अमेरिकी सरकार की GAO रिपोर्ट के मुताबिक, H-1B वीजा के नए वेटेड सिलेक्शन नियम से 2026 से 2035 तक अर्थव्यवस्था को 20 अरब डॉलर से ज्यादा का फायदा होगा.नियम हाई स्किल्ड और ज्यादा सैलरी वाले विदेशी वर्कर्स को प्राथमिकता देगा.लेकिन GAO ने चेतावनी दी है कि ये नियम कांग्रेस रिव्यू एक्ट की 60 दिनों की समय-सीमा से पहले लागू हो रहा है, जिससे कानूनी सवाल उठ रहे हैं.

 

Written By  krishna pandey |Last Updated: Jan 22, 2026, 11:57 AM IST
नए H-1B नियम से अमेरिका को 20 अरब डॉलर का मोटा फायदा? भारतीयों के लिए खुशखबरी या नई मुसीबत? GAO रिपोर्ट ने खोल दी पोल

New H-1B rule: अमेरिका में काम करने के इच्छुक विदेशी प्रोफेशनल्स के लिए बड़ा बदलाव सामने आ रहा है. H-1B वर्क वीजा से जुड़े नए नियम को लेकर अमेरिकी सरकार को जहां भारी आर्थिक फायदे की उम्मीद है, वहीं इसके लागू होने के समय को लेकर सवाल भी उठने लगे हैं. अमेरिकी संसद की निगरानी संस्था गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी ऑफिस (GAO) ने अपनी ताजा रिपोर्ट में इस पर चिंता जताई है. H-1B वर्क वीजा से जुड़े ये बदलाव भारतीय आईटी प्रोफेशनल्स के लिए खासा अहम है. समझते हैं पूरी बात.

20 अरब डॉलर से ज्यादा का आर्थिक लाभ
अमेरिका में एच-1बी वर्क वीजा से जुड़े नए नियम अगले 10 सालों में देश की अर्थव्यवस्था को बड़ा फायदा पहुंचा सकते हैं. अमेरिकी सरकार की निगरानी संस्था गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी ऑफिस (जीएओ) के मुताबिक, इस नियम से साल 2026 से 2035 के बीच करीब 20 अरब डॉलर से ज्यादा का आर्थिक लाभ होने की उम्मीद है. हालांकि, जीएओ ने यह भी चेतावनी दी है कि यह नियम शायद कानून में तय समय-सीमा से पहले लागू किया जा रहा है. जीएओ की रिपोर्ट के अनुसार, होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट (डीएचएस) द्वारा बनाया गया नया एच-1बी चयन नियम करीब 303 मिलियन डॉलर की लागत से लागू होगा. इसके बावजूद विभाग का अनुमान है कि इससे जनता को लगभग 19.78 अरब डॉलर का शुद्ध लाभ मिलेगा. इसके अलावा, 10 साल की अवधि में कुल ट्रांसफर करीब 34.34 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है.

जीएओ की रिपोर्ट में किस बात का जिक्र?
इस नियम की प्रभावी तारीख 27 फरवरी 2026 तय की गई है, लेकिन जीएओ ने कहा कि यह तारीख अमेरिकी कानून के तहत तय 60 दिनों की अवधि से कम है. अमेरिकी कांग्रेसनल रिव्यू एक्ट के मुताबिक, किसी भी बड़े संघीय नियम को कांग्रेस में पेश किए जाने या प्रकाशित होने के बाद कम से कम 60 दिन का समय दिया जाना चाहिए. जीएओ के अनुसार, यह नियम 29 दिसंबर 2025 को कांग्रेस को भेजा गया और उसी दिन फेडरल रजिस्टर में प्रकाशित किया गया. हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स को यह नियम 29 दिसंबर को, जबकि सीनेट को 5 जनवरी 2026 को मिला. इसी वजह से समय-सीमा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं.

छोटे व्यवसायों पर बड़ा आर्थिक असर पड़ेगा
जीएओ ने अपनी रिपोर्ट इस हफ्ते सीनेट और हाउस की ज्यूडिशियरी कमेटी के नेताओं को भेजी है, जो इमिग्रेशन नीति और डीएचएस की निगरानी करती हैं. नियम के तहत अब एच-1बी वीजा के लिए आवेदन करने वालों का चयन एक 'वेटेड सिस्टम' से होगा. डीएचएस का कहना है कि इस नई प्रक्रिया में ज्यादा कुशल और ज्यादा वेतन पाने वाले विदेशी कर्मचारियों को प्राथमिकता मिलेगी.
विभाग ने यह भी साफ किया है कि सभी वेतन स्तरों पर एच-1बी कर्मचारियों को रखने की सुविधा बनी रहेगी. उनका लक्ष्य इस कार्यक्रम को कांग्रेस की मंशा के अनुसार और बेहतर बनाना है. जीएओ ने यह भी बताया कि इस नियम का छोटे व्यवसायों पर बड़ा आर्थिक असर पड़ेगा. इसी वजह से डीएचएस ने एक विशेष नियामक विश्लेषण तैयार किया है. विभाग ने यह भी कहा कि इस नियम के तहत कोई ऐसा संघीय आदेश नहीं है जिससे अलग से कानूनी बयान की जरूरत पड़े.

भारतीयों पर क्या असर?
एच-1बी वीजा अमेरिका में कुशल विदेशी पेशेवरों के लिए काम करने का मुख्य रास्ता है. इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल भारतीय नागरिक करते हैं, खासकर टेक, इंजीनियरिंग और हेल्थकेयर में नया नियम हाई-पेड जॉब्स को फेवर करेगा तो बड़े शहरों में अच्छी सैलरी वाली जॉब्स वाले कैंडिडेट्स को फायदा होगा. लेकिन छोटे बिजनेस और एंट्री-लेवल जॉब्स वालों के लिए चुनौती बढ़ सकती है. DHS का दावा है कि छोटे बिजनेस पर असर का अलग से एनालिसिस किया गया है. कुल मिलाकर, ये नियम अमेरिकी वर्कर्स को प्रोटेक्ट करने और इकोनॉमी को बूस्ट देने का दावा करता है, लेकिन समय-सीमा का मुद्दा इसे कोर्ट में चुनौती दे सकता है. भारतीय स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स को अब ज्यादा सतर्क रहना होगा. इसलिए इस नियम में बदलाव को भारत और अमेरिका में काम कर रहे या नौकरी की तैयारी कर रहे भारतीयों के बीच काफी ध्यान से देखा जा रहा है.  (इनपुट आईएएनएस से)

About the Author
author img
krishna pandey

कृष्णा पांडेय ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब-एडिटर हैं और पिछले 8 सालों से राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामले, क्राइम और ह्यूमन-इंटरेस्ट फीचर्स जैसे कई बीट्स पर काम करते आ रहे हैं. AI के जमाने में यूजर्स के...और पढ़ें

TAGS

H-1B

