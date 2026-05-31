न खाना, न पानी और न ही जमीन पर पैर...रूस के खिलाफ कैसे जंग लड़ रहा है यूक्रेन? क्या है साइलेंट डेथ?

Russia Ukraine War: रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन नई तकनीक का प्रयोग कर रहा है. अब सैनिकों के बजाय मशीनों से लड़ी जा रही है. यूक्रेन विस्फोटकों से लैस रोबोटिक वाहनों और ड्रोन की मदद से रूसी ठिकानों पर हमला कर रहा है.
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Russia Ukraine War: यूक्रेन और रूस में कई सालों से जंग छिड़ी है. ये जंग कब खत्म होगी इसका भी कोई पता नहीं, जंग को रोकने के लिए कई तरह के प्रयास किए गए लेकिन वो असफल रहे. अब रूस के खिलाफ यूक्रेन की लड़ाई अब युद्ध के मैदान में सैनिकों के बजाय मशीनों से लड़ी जा रही है. यूक्रेन विस्फोटकों से लैस रोबोटिक वाहनों और ड्रोन की मदद से रूसी ठिकानों पर हमला कर रहा है. इन मशीनों को दूर बैठे ऑपरेटर कंट्रोल करते हैं और इसपर ड्रोन ऊपर से निगरानी रखते हैं.
CNN की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक ही ऑपरेशन में कई विस्फोटक से भरे रोबोट रूसी ठिकानों को निशाना बना सकते हैं और एक भी यूक्रेनी सैनिक जमीन पर कदम नहीं रखेगा. हमलों पर ऊपर से जासूसी करने वाले ड्रोन से नजर रखी जाती है, जबकि ऑपरेटर कंट्रोल सेंटर से मशीनों को दूर से गाइड करते हैं. लंबे समय से मैनपावर की कमी और पश्चिमी देशों से लगातार मिल रहे सपोर्ट को लेकर अनिश्चितता का सामना करते हुए, यूक्रेन ने बिना मैनपावर वाले सिस्टम का इस्तेमाल तेजी से बढ़ाया है.
ड्रोन, रोबोटिक गाड़ियां और दूर से कंट्रोल होने वाले हथियार प्लेटफॉर्म अब कीव की लड़ाई में बढ़ती भूमिका निभा रहे हैं, जिससे उसे बड़ी रूसी सेना के खिलाफ टेक्नोलॉजिकल फायदा मिल रहा है. अप्रैल में, यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा था कि यूक्रेन की सेना ने पहली बार सिर्फ रोबोट और ड्रोन का इस्तेमाल करके रूस की किसी जगह पर कब्जा किया है, उन्होंने यह भी कहा कि इस साल की शुरुआत से अब तक बिना पायलट वाले सिस्टम ने 22,000 मिशन पूरे किए हैं.
यूक्रेनी सैनिकों के मुताबिक, पकड़े गए रूसी सैनिकों ने इन रोबोटिक बम कैरियर को एक डरावना निकनेम दिया है और इसका नाम साइलेंट डेथ रखा है. मशीनें इतनी धीरे चलती हैं कि रूसी सैनिक अक्सर उन्हें तभी सुन पाते हैं जब वे लगभग 10 मीटर दूर होते हैं, यानी पहले से ही ब्लास्ट जोन में होते हैं. जो कमांडर कभी पूर्वी यूक्रेन में घर-घर जाकर लड़ाई लड़ते थे, उनके लिए यह बदलाव बहुत बड़ा रहा है.
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