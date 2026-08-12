/देश नहीं विदेश में भी आजादी की गूंज, अमेरिका के इन राज्यों में 15 अगस्त घोषित हुआ भारत स्वतंत्रता दिवस

बता दें कि इसी महीने की शुरुआत में मैसाचुसेट्स की गवर्नर मौरा हीली ने भी राज्य में भारतीय समुदाय की ओर से दिए गए योगदान को मान्यता देते हुए 15 अगस्त को भारत दिवस घोषित किया था. वहीं, बोस्टन की मेयर मिशेल वू ने भी बीते दिनों इसी तरह की घोषणा जारी कर 15 अगस्त को भारत दिवस घोषित किया. अमेरिका में भारतीय मूल के लगभग 54 लाख लोग रहते हैं. यहां आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक, भारतीय मूल के लोग अमेरिका में तीसरा सबसे बड़ा एशियन एथनिक ग्रुप है.