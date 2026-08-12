/देश नहीं विदेश में भी आजादी की गूंज, अमेरिका के इन राज्यों में 15 अगस्त घोषित हुआ भारत स्वतंत्रता दिवस

Indias Independence Day: अमेरिका के 2 राज्यों न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी ने 15 अगस्त को भारत स्वतंत्रता दिवस के तौर पर ओषित किया है. इसका ऐलान भारत के एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सफर और भारतीय-अमेरिकी समुदाय के योगदान को मान्यता देते हुए किया गया.
न्यूयॉर्क की गवर्नर कैथी होचुल ने 15 अगस्त, 2026 को पूरे राज्य में भारत स्वतंत्रता दिवस घोषित करते हुए एक घोषणा जारी की. वहीं, न्यू जर्सी की गवर्नर मिकी शेरिल ने भी इसी तरह का ऐलान किया.
न्यूयॉर्क स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास ने मंगलवार ( 11 अगस्त 2026) को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X'पर एक पोस्ट किया. दूतावास ने कहा कि ये घोषणाएं भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले जारी की गई हैं और इनमें भारत की आजादी का सफर और भारत-अमेरिका की ओर से साझा किए गए लोकतांत्रिक मूल्यों पर प्रकाश डाला गया है.
New York joins in celebrating India’s 80th Independence Day with a special recognition of the enduring bonds between India and the United States.
We express our sincere gratitude to Hon’ble Governor @GovKathyHochul for proclaiming August 15, 2026 as “India Independence Day”… pic.twitter.com/EipwsAIKWl
— India in New York (@IndiainNewYork) August 11, 2026
बता दें कि न्यूयार्क और न्यू जर्सी पड़ोसी राज्य हैं. इन दोनों जगहों पर अमेरिका के सबसे प्रभावशाली भारतीय-अमेरिकी समुदाय रहते हैं, जो हेल्थ सर्विस, बिजनेस, शिक्षा, टेक्नोलाजी और पब्लिक सर्विस जैसे क्षेत्रों में अहम योगदान दे रहे हैं.
न्यूयॉर्क की गवर्नर कैथी होचुल ने अपने ऐलान में राज्य के आर्थिक, सांस्कृतिक और सिविक लाइफ में भारतीय-अमेरिकी समुदाय के योगदान को मान्यता दी. इसमें उन्होंने भारत के औपनिवेशिक शासन ( Colonial Rule) के खिलाफ संघर्ष और लोकतंत्र के प्रति इस समुदाय की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला.
New Jersey joins in celebrating India’s Independence Day!
We express our sincere gratitude to Hon’ble Governor @MikieSherrill for proclaiming August 15, 2026, as “Indian Independence Day” in New Jersey.
The Proclamation recognizes the significant contributions of the… pic.twitter.com/xL0fvPTean
— India in New York (@IndiainNewYork) August 12, 2026
न्यू जर्सी की गवर्नर मिकी शेरिल ने अपने घोषणा पत्र में अपने राज्य को अमेरिका के सबसे बड़े भारतीय-अमेरिकी समुदायों में से एक का घर बताया. उन्होंने इसमें भारतीय समुदाय के एजुकेशन, हेल्थ, रिसर्च, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, सामुदायिक नेतृत्व और पब्लिक सर्विस जैसे कई क्षेत्रों में अहम योगदान को मान्यता दी.
बता दें कि इसी महीने की शुरुआत में मैसाचुसेट्स की गवर्नर मौरा हीली ने भी राज्य में भारतीय समुदाय की ओर से दिए गए योगदान को मान्यता देते हुए 15 अगस्त को भारत दिवस घोषित किया था. वहीं, बोस्टन की मेयर मिशेल वू ने भी बीते दिनों इसी तरह की घोषणा जारी कर 15 अगस्त को भारत दिवस घोषित किया. अमेरिका में भारतीय मूल के लगभग 54 लाख लोग रहते हैं. यहां आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक, भारतीय मूल के लोग अमेरिका में तीसरा सबसे बड़ा एशियन एथनिक ग्रुप है.