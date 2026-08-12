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देश नहीं विदेश में भी आजादी की गूंज, अमेरिका के इन राज्यों में 15 अगस्त घोषित हुआ भारत स्वतंत्रता दिवस

US States Declared Indias Independence Day: भारत 15 अगस्त 2026 को अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा. इस बीच अमेरिका ने भी बड़ा ऐलान किया है. वहां के 2 राज्यों न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी ने 15 अगस्त को भारत स्वतंत्रता दिवस ​​घोषित किया है.

Written ByShruti Kaul
Published: Aug 12, 2026, 11:15 PM IST|Updated: Aug 12, 2026, 11:20 PM IST
देश नहीं विदेश में भी आजादी की गूंज, अमेरिका के इन राज्यों में 15 अगस्त घोषित हुआ भारत स्वतंत्रता दिवस

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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