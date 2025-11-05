ट्रंप थे खिलाफ, भारतीय ममदानी को न्यूयॉर्क का मेयर बनाने के लिए बैलट पेपर पर दो बार छापा नाम?

जैसे भारत में हाल के चुनावों में वोटर लिस्ट, बुर्के में महिला, वोट डालने नहीं दिया... ऐसे तमाम दावे और आरोप आप सुनते रहे हैं, न्यूयॉर्क के मेयर चुनाव में भी ऐसे ही आरोप लग रहे हैं. भारत में ईवीएम को लेकर विपक्ष घेरता ही रहता है अब डोनाल्ड ट्रंप के 'पुराने दोस्त' एलन मस्क ने बैलट पेपर को ही स्कैम कह दिया. एक तस्वीर उन्होंने शेयर की है जिसमें भारतीय मूल के शिया मुस्लिम कैंडिडेट जोहरान ममदानी का नाम दो बार दिखाई दे रहा है. कुछ और लोगों ने ममदानी के नाम पर सवाल उठाए हैं. मस्क ने एक ट्वीट को शेयर कर तंज कसते हुए लिखा- अगर हम देख रहे हैं कि वह (ममदानी का नाम) दो बार मतपत्र पर हैं, तो शायद वह दो बार चुनाव भी जीत सकते हैं. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद ममदानी का विरोध कर रहे हैं. हालांकि भारतीय मूल के ममदानी रेस में आगे बताए जा रहे हैं.

इस बीच, वर्जीनिया के गवर्नर चुनाव में डेमोक्रेट अबीगेल स्पैनबर्गर चुनाव जीत गई हैं. वह राज्य की पहली महिला गवर्नर हैं. वापस न्यूयॉर्क के चुनाव पर चलते हैं. बैलट पेपर का लंबा फॉर्मेट शेयर करते हुए मस्क ने लिखा था, 'न्यूयॉर्क का बैलेट फॉर्म एक घोटाला है! इसमें पहचान पत्र की आवश्यकता नहीं है. कुछ मेयर पद के उम्मीदवारों के नाम दो बार छपे हैं. कुओमो (एक कैंडिडेट) का नाम सबसे नीचे दाईं ओर है.' ट्रंप और मस्क का खेमा इन्हीं कुओमो को सपोर्ट कर रहा है.

मस्क के निशाने पर मीरा नायर के बेटे

सोशल मीडिया पर कई अमेरिकी नागरिक मस्क के ट्वीट को शेयर करते हुए ऐसी चीजें लिख रहे हैं. सवाल यह है कि क्या न्यूयॉर्क के चुनाव में फर्जीवाड़ा हुआ है? यह भी जान लीजिए कि जोहरान ममदानी हिंदी फिल्मों की जानी मानी डायरेक्टर मीरा नायर के बेटे हैं. ट्रंप ने तो यहां तक कह दिया है कि ममदानी जीते तो न्यूयॉर्क की फंडिंग ही रोक देंगे.

भारतवंशी को जिताने के लिए फर्जीवाड़ा?

पीटर ओंज नाम के शख्स ने पीले निशान वाला एक बैलट पेपर शेयर करते हुए लिखा कि एक दोस्त ने अपना असली NYC बैलट पेपर पोस्ट किया है. जोहरान ममदानी का नाम दो बार, स्लिवा का नाम दो बार और एरिक एडम्स रेस से बाहर होने के बावजूद बैलट पेपर पर दिख रहे हैं. उनके जैसे कई लोगों ने भारतीय मूल के कैंडिडेट के खिलाफ में लिखा कि चारों तरफ ऐसी धांधली से कुओमो को नुकसान होगा और जोहरान को फायदा होगा. ऐसे में यह समझना दिलचस्प है कि क्या भारतवंशी कैंडिडेट जोहरान ममदानी को जिताने के लिए कोई धांधली की गई या कहानी कुछ और है.

सवाल 1. जोहरान ममदानी का नाम दो बार क्यों?

मजेदार बात यह है कि मस्क ने पीटर के ट्वीट को शेयर तो कर दिया लेकिन उनके अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने ही इस पोस्ट को फ्लैग करते हुए सच्चाई बताई है. रीडर्स के इनपुट को शेयर करते हुए लिखा गया- न्यूयॉर्क चुनाव वास्तव में फ्यूजन यानी विलय की अनुमति देता है. ऐसे में कई पार्टियां एक ही उम्मीदवार को सपोर्ट कर सकती हैं और उनका नाम आगे बढ़ा सकती हैं. इस जवाब में 2024 के चुनाव का उदाहरण दिया गया है जिसमें ट्रंप का नाम दो बार आया था क्योंकि रिपब्लिकन पार्टी और न्यूयॉर्क की कंजर्वेटिव पार्टी दोनों ने उनका नाम आगे बढ़ाया था.

A friend posted his actual NYC ballot. Zohran appears twice, Sliwa twice, and Eric Adams is still on the ballot despite dropping out. By sheer coincidence, all 4 anomalies hurt Cuomo -- and therefore help Zohran. pic.twitter.com/1nsGNEpIRx — Peter St Onge, Ph.D. (@profstonge) November 4, 2025

सवाल 2. एक कैंडिडेट जो रेस से बाहर हो गया, उसका नाम क्यों?

जवाब दिया गया है कि बैलट पेपर बदलने की एक डेडलाइन होती है. वो समयसीमा खत्म होने के बाद एडम्स ने अपनी दावेदारी वापस ली थी. ऐसे में बैलट पेपर चेंज करना संभव नहीं था.

कौन हैं जोहरान ममदानी

हिप-हॉप रैपर के तौर पर मशहूर हो चुके ममदानी का गाना युगांडा में वायरल हुआ था. उनका जन्म भी कंपाला (युगांडा) में हुआ है. कुछ साल पहले तक उनके पास दोनों देशों की नागरिकता थी. वह एक शिया मुस्लिम हैं.