Advertisement
trendingNow12988984
Hindi Newsदुनिया

ट्रंप थे खिलाफ, भारतीय ममदानी को न्यूयॉर्क का मेयर बनाने के लिए बैलट पेपर पर दो बार छापा नाम?

Zohran Mamdani New York Mayor Election Controversy: न्यूयॉर्क मेयर चुनाव में भारतवंशी जोहरान ममदानी को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. एलन मस्क लगातार विरोध में लिख रहे हैं. कुछ घंटे बाद रिजल्ट आ जाएगा. डेमोक्रेट कैंडिडेट ममदानी रेस में आगे बताए जा रहे हैं लेकिन सवाल खड़े किए गए हैं कि बैलट पेपर पर दो बार नाम क्यों छापा गया?

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Nov 05, 2025, 07:37 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ट्रंप थे खिलाफ, भारतीय ममदानी को न्यूयॉर्क का मेयर बनाने के लिए बैलट पेपर पर दो बार छापा नाम?

जैसे भारत में हाल के चुनावों में वोटर लिस्ट, बुर्के में महिला, वोट डालने नहीं दिया... ऐसे तमाम दावे और आरोप आप सुनते रहे हैं, न्यूयॉर्क के मेयर चुनाव में भी ऐसे ही आरोप लग रहे हैं. भारत में ईवीएम को लेकर विपक्ष घेरता ही रहता है अब डोनाल्ड ट्रंप के 'पुराने दोस्त' एलन मस्क ने बैलट पेपर को ही स्कैम कह दिया. एक तस्वीर उन्होंने शेयर की है जिसमें भारतीय मूल के शिया मुस्लिम कैंडिडेट जोहरान ममदानी का नाम दो बार दिखाई दे रहा है. कुछ और लोगों ने ममदानी के नाम पर सवाल उठाए हैं. मस्क ने एक ट्वीट को शेयर कर तंज कसते हुए लिखा- अगर हम देख रहे हैं कि वह (ममदानी का नाम) दो बार मतपत्र पर हैं, तो शायद वह दो बार चुनाव भी जीत सकते हैं. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद ममदानी का विरोध कर रहे हैं. हालांकि भारतीय मूल के ममदानी रेस में आगे बताए जा रहे हैं. 

इस बीच, वर्जीनिया के गवर्नर चुनाव में डेमोक्रेट अबीगेल स्पैनबर्गर चुनाव जीत गई हैं. वह राज्य की पहली महिला गवर्नर हैं. वापस न्यूयॉर्क के चुनाव पर चलते हैं. बैलट पेपर का लंबा फॉर्मेट शेयर करते हुए मस्क ने लिखा था, 'न्यूयॉर्क का बैलेट फॉर्म एक घोटाला है! इसमें पहचान पत्र की आवश्यकता नहीं है. कुछ मेयर पद के उम्मीदवारों के नाम दो बार छपे हैं. कुओमो (एक कैंडिडेट) का नाम सबसे नीचे दाईं ओर है.' ट्रंप और मस्क का खेमा इन्हीं कुओमो को सपोर्ट कर रहा है. 

मस्क के निशाने पर मीरा नायर के बेटे

Add Zee News as a Preferred Source

सोशल मीडिया पर कई अमेरिकी नागरिक मस्क के ट्वीट को शेयर करते हुए ऐसी चीजें लिख रहे हैं. सवाल यह है कि क्या न्यूयॉर्क के चुनाव में फर्जीवाड़ा हुआ है? यह भी जान लीजिए कि जोहरान ममदानी हिंदी फिल्मों की जानी मानी डायरेक्टर मीरा नायर के बेटे हैं. ट्रंप ने तो यहां तक कह दिया है कि ममदानी जीते तो न्यूयॉर्क की फंडिंग ही रोक देंगे. 

भारतवंशी को जिताने के लिए फर्जीवाड़ा?

पीटर ओंज नाम के शख्स ने पीले निशान वाला एक बैलट पेपर शेयर करते हुए लिखा कि एक दोस्त ने अपना असली NYC बैलट पेपर पोस्ट किया है. जोहरान ममदानी का नाम दो बार, स्लिवा का नाम दो बार और एरिक एडम्स रेस से बाहर होने के बावजूद बैलट पेपर पर दिख रहे हैं. उनके जैसे कई लोगों ने भारतीय मूल के कैंडिडेट के खिलाफ में लिखा कि चारों तरफ ऐसी धांधली से कुओमो को नुकसान होगा और जोहरान को फायदा होगा. ऐसे में यह समझना दिलचस्प है कि क्या भारतवंशी कैंडिडेट जोहरान ममदानी को जिताने के लिए कोई धांधली की गई या कहानी कुछ और है. 

सवाल 1. जोहरान ममदानी का नाम दो बार क्यों?

मजेदार बात यह है कि मस्क ने पीटर के ट्वीट को शेयर तो कर दिया लेकिन उनके अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने ही इस पोस्ट को फ्लैग करते हुए सच्चाई बताई है. रीडर्स के इनपुट को शेयर करते हुए लिखा गया- न्यूयॉर्क चुनाव वास्तव में फ्यूजन यानी विलय की अनुमति देता है. ऐसे में कई पार्टियां एक ही उम्मीदवार को सपोर्ट कर सकती हैं और उनका नाम आगे बढ़ा सकती हैं. इस जवाब में 2024 के चुनाव का उदाहरण दिया गया है जिसमें ट्रंप का नाम दो बार आया था क्योंकि रिपब्लिकन पार्टी और न्यूयॉर्क की कंजर्वेटिव पार्टी दोनों ने उनका नाम आगे बढ़ाया था. 

सवाल 2. एक कैंडिडेट जो रेस से बाहर हो गया, उसका नाम क्यों?

जवाब दिया गया है कि बैलट पेपर बदलने की एक डेडलाइन होती है. वो समयसीमा खत्म होने के बाद एडम्स ने अपनी दावेदारी वापस ली थी. ऐसे में बैलट पेपर चेंज करना संभव नहीं था. 

DNA: टैरिफ पर बड़ी जंग..हिंदुस्तानी vs ट्रंप, न्यूयॉर्क मेयर चुनाव में ट्रंप की हार लगभग तय

कौन हैं जोहरान ममदानी

हिप-हॉप रैपर के तौर पर मशहूर हो चुके ममदानी का गाना युगांडा में वायरल हुआ था. उनका जन्म भी कंपाला (युगांडा) में हुआ है. कुछ साल पहले तक उनके पास दोनों देशों की नागरिकता थी. वह एक शिया मुस्लिम हैं. 

About the Author
author img
Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. 18 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर ...और पढ़ें

TAGS

america news

Trending news

5 नवंबर से देश कोहरे में डूबेगा या ठिठुरेगा? बंगाल की खाड़ी का जग गया नया 'राक्षस'!
#heavy rain
5 नवंबर से देश कोहरे में डूबेगा या ठिठुरेगा? बंगाल की खाड़ी का जग गया नया 'राक्षस'!
दूसरी शादी का रजिस्ट्रेशन करा रहा था मुस्लिम पुरुष, केरल HC ने कहा,
Kerala
दूसरी शादी का रजिस्ट्रेशन करा रहा था मुस्लिम पुरुष, केरल HC ने कहा, "पहली बीवी को.."
उत्तर भारत में जल्द दस्तक देगी कड़ाके की ठंड, सोनमर्ग और गुलमर्ग में भारी बर्फबारी
Snowfall
उत्तर भारत में जल्द दस्तक देगी कड़ाके की ठंड, सोनमर्ग और गुलमर्ग में भारी बर्फबारी
हजारों नारियल और दीयों से सुदर्शन पटनायक ने बनाई अनोखी बोट, वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल
Sudarsan Pattnaik
हजारों नारियल और दीयों से सुदर्शन पटनायक ने बनाई अनोखी बोट, वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल
5 नवंबर: जब मार्स पर पहुंच गया था मंगलयान, भारत ने US को पछाड़ लिखा था इतिहास
Mars Orbiter Mission
5 नवंबर: जब मार्स पर पहुंच गया था मंगलयान, भारत ने US को पछाड़ लिखा था इतिहास
दिल्ली में कोहराम, अक्टूबर में रहा भारत का छठा सबसे प्रदूषित शहर, पहले नंबर पर कौन?
Delhi air pollution
दिल्ली में कोहराम, अक्टूबर में रहा भारत का छठा सबसे प्रदूषित शहर, पहले नंबर पर कौन?
सीरियल बम धमाकों से मुंबई को दहलाने वाले आरोपी कफील अहमद को 14 साल बाद मिली जमानत
Kafeel Ahmed Ayub
सीरियल बम धमाकों से मुंबई को दहलाने वाले आरोपी कफील अहमद को 14 साल बाद मिली जमानत
इधर बिहार में मछुआरों की होती रही चर्चा, उधर फडणवीस ने महाराष्ट्र में दे दी सौगात
Maharashtra news
इधर बिहार में मछुआरों की होती रही चर्चा, उधर फडणवीस ने महाराष्ट्र में दे दी सौगात
महाराष्ट्र में भी चलने लगा योगी मॉडल! इस्लामपुर बन गया 'ईश्वरपुर नगर'
Maharashtra
महाराष्ट्र में भी चलने लगा योगी मॉडल! इस्लामपुर बन गया 'ईश्वरपुर नगर'
कश्मीर घाटी के बीच पानी की लहरों पर दौड़ेगी मेट्रो ! डल झील और झेलम पर 18 टर्मिनल
jammu kashmir news
कश्मीर घाटी के बीच पानी की लहरों पर दौड़ेगी मेट्रो ! डल झील और झेलम पर 18 टर्मिनल