New York Firing: अमेरिका में हमलावर ने की ताबड़तोड़ फायरिंग, 11 अश्वेत लोगों को लगी गोली; 10 की मौत

Man Opens Fire On People In New York: अमेरिका (US) के न्यूयॉर्क (New York) में हमलावर ने एक खौफनाक घटना को अंजाम दिया है. यहां सुपरमार्केट में एक शख्स ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी. इस घटना में 10 लोगों की मौत हो गई है. हमलावर ने 13 लोगों को गोली मार दी, जिसमें से 11 अश्वेत हैं.

असॉल्ट-स्टाइल राइफल से लैस था हमलावर

अधिकारियों ने कहा कि संदिग्ध, जो एक असॉल्ट-स्टाइल राइफल से लैस था. शनिवार दोपहर को हमला करने के लिए वो न्यूयॉर्क काउंटी में अपने घर से घंटों दूर बफेलो आ गया.

हमलावार हिरासत में लिया गया

बता दें कि न्यूयॉर्क के बफेलो स्थित एक सुपरमार्केट में शनिवार को दोपहर के समय कई लोगों को गोली मार दी गई. पुलिस ने कहा कि बंदूकधारी को हिरासत में ले लिया गया है. गवर्नर कैथी होचुल ने कहा, ‘मैं उम्मीद करती हूं कि यह शख्स, यह श्वेत वर्चस्ववादी, जिसने एक निर्दोष समुदाय के खिलाफ घृणा अपराध को अंजाम दिया है, वह अपनी बाकी की पूरी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे काटेगा.’

हमलावर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया वीडियो

हमलावर की पहचान दक्षिण-पूर्वी बफेलो से करीब 320 किलोमीटर दूर स्थित न्यूयॉर्क के कॉन्क्लिन के रहने वाले पैटन गेंड्रोन के रूप में की गई है. अभी यह स्पष्ट नहीं है कि वह हमले को अंजाम देने के लिए गेंड्रोन कॉन्क्लिन से बफेलो क्यों आया? सोशल मीडिया पर जारी एक पोस्ट में उसे अपनी कार से सुपरमार्केट पहुंचते देखा जा सकता है.

बफेलो के पुलिस कमिश्नर जोसेफ ग्रैमाग्लिया ने बताया कि जब पुलिस और हमलावर का सामना हुआ तब वो खुद को गोली मारने की धमकी देने लगा. हालांकि, बाद में पुलिसकर्मियों के समझाने के बाद वो सरेंडर करने के लिए राजी हुआ.

उन्होंने कहा कि हमलावर ने स्टोर के बाहर 4 लोगों को गोली मारी. जवाब में स्टोर के अंदर एक सुरक्षाकर्मी ने गोलियां चलाईं और एक गोली बंदूकधारी की बुलेटप्रूफ जैकेट पर लगी, जिसका उस पर कोई असर नहीं पड़ा. इसके बाद हमलावर ने सुरक्षाकर्मी की गोली मारकर हत्या कर दी और स्टोर में अन्य लोगों पर गोलियां बरसाने लगा.

