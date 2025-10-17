Advertisement
trendingNow12965644
Hindi Newsदुनिया

अटलांटा से लेकर न्यूयॉर्क तक हर कहीं दीपावली की धूम, मेयर से लेकर गवर्नर तक हुए शामिल

Diwali Celebration: न्यूयॉर्क के स्वामीनारायण मंदिर में भारतीय प्रवासी समुदाय के साथ गवर्नर कैथी होचुल और फ्लशिंग भी दीपावली समारोह में शामिल हुए थे. जिसके लिए डीसीजी विशाल जे. हर्ष ने न्यूयॉर्क गवर्नर का भारतीय प्रवासियों के प्रति निरंतर सहयोग के लिए धन्यवाद किया.

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Oct 17, 2025, 03:44 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अटलांटा से लेकर न्यूयॉर्क तक हर कहीं दीपावली की धूम, मेयर से लेकर गवर्नर तक हुए शामिल

Diwali Celebration 2025: दीपावली की जगमगाहट भारत ही नहीं बल्कि विदेशी धरती पर भी देखने को मिल रही है. जहां, संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में भी दीपावली कार्यक्रम का आयोजन किया गया. न्यूयॉर्क में यह आयोजन मेयर एरिक एडम्स की तरफ से अपने आधिकारिक आवास पर आयोजित किया गया. इस दौरान मेयर ने भारतीय समुदाय के लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए शहर के सांस्कृतिक और आर्थिक योगदान के लिए धन्यवाद किया है. 

न्यूयार्क में दीपावली समारोह 
दीपावली समारोह के दौरान न्यूयॉर्क में भारतीय महावाणिज्य दूतावास की तरफ से डीसीजी विशाल जयेशभाई हर्ष ने भी दीपावली को रोशनी, आशा और खुशियों का त्योहार बताते हुए शुभकामनाएं दीं हैं. 
भारतीय महावाणिज्य दूतावास की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉम एक्स पर पोस्ट भी शेयर किया गया है. पोस्ट में मेयर एरिक एडम्स द्वारा अपने आधिकारिक आवास, ग्रेसी मेंशन में आयोजित एक आनंदमय दीपावली समारोह के खुशनुमा पलों को सांझा किया है. 

फ्लोरिडा कैपिटल जगमग 
वहीं, दूसरी ओर अटलांटा में भारतीय महावाणिज्य दूत के शिक्षा और चांसरी प्रमुख ने फ्लोरिडा कैपिटल में पहली बार दीपावली आयोजन में भाग लिया .इस समारोह में कई राज्यों के निर्वाचित अधिकारियों के साथ प्रमुख लोग और भारतीय मूल के सदस्य भी नजर आए.  जिन्होंने, रोशनी के इस पर्व को भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संजोए रखने के लिए आयोजन में शिरकत की है. 

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें : मां लक्ष्मी और धनकुबेर का चमत्‍कारिक मंदिर, सिर्फ दर्शन करने से ही खत्‍म हो जाती है आर्थिक तंगी

 

न्यूयॉर्क गवर्नर भी पहुंचे
इससे पहले गुरुवार को न्यूयॉर्क के स्वामीनारायण मंदिर में भारतीय प्रवासी समुदाय के साथ गवर्नर कैथी होचुल और फ्लशिंग भी दीपावली समारोह में शामिल हुए थे. जिसके लिए डीसीजी विशाल जे. हर्ष ने न्यूयॉर्क गवर्नर का भारतीय प्रवासियों के प्रति निरंतर सहयोग के लिए धन्यवाद किया. इसके अलावा, ह्यूस्टन शहर में भी भारतीय दूत डी.सी. मंजूनाथ ने सिटी हॉल में मेयर जॉन व्हिटमायर के साथ दीपावली उत्सव पर आयोजित समारोह में शिरकत की थी. इस आयोजन के लिए महावाणिज्य दूत की तरफ से कार्यक्रम आयोजित करने और दीपावली के इस त्यौहार का जश्न मनाने के लिए मेयर और ह्यूस्टन शहर का धन्यवाद किया. 

About the Author
author img
Zee News Desk

Zee News Desk, रिपोर्टिंग और डेस्क टीम का एक मजबूत हिस्सा है, जो आपके लिए विश्‍वसनीय खबरें पेश करता है.  

...और पढ़ें

TAGS

Abroad Diwali celebration

Trending news

सैलरी का हिसाब करने पहुंचे MNS कार्यकर्ता, सैलून मालिक पर बरसाए थप्पड़,क्यों हुए खफा
Maharashtra news
सैलरी का हिसाब करने पहुंचे MNS कार्यकर्ता, सैलून मालिक पर बरसाए थप्पड़,क्यों हुए खफा
PM मोदी राष्ट्रपति ट्रंप से नहीं डरते... राहुल गांधी के आरोपों पर US सिंगर का जवाब
Mary Jorie Millben
PM मोदी राष्ट्रपति ट्रंप से नहीं डरते... राहुल गांधी के आरोपों पर US सिंगर का जवाब
इस राज्य की कांग्रेस सरकार ने की RSS पर स्ट्राइक, नए नियम-कायदों में क्या होगा?
rss
इस राज्य की कांग्रेस सरकार ने की RSS पर स्ट्राइक, नए नियम-कायदों में क्या होगा?
ओवैसी की गुहार के बाद रूसी आर्मी से वापस भारत लौटेगा अहमद, भारतीय दूतावास का ऐलान
Aaduddin Owaisi
ओवैसी की गुहार के बाद रूसी आर्मी से वापस भारत लौटेगा अहमद, भारतीय दूतावास का ऐलान
जुबीन गर्ग मौत मामले में महंत और गोस्वामी की पुलिस कस्टडी खत्म, कोर्ट में पेशी
Zubeen Garg
जुबीन गर्ग मौत मामले में महंत और गोस्वामी की पुलिस कस्टडी खत्म, कोर्ट में पेशी
कौन हैं हर्ष संघवी? गुजरात में बनाए गए डिप्टी सीएम, सबसे कम उम्र में बने थे विधायक
Harsh Sanghavi
कौन हैं हर्ष संघवी? गुजरात में बनाए गए डिप्टी सीएम, सबसे कम उम्र में बने थे विधायक
डिलीवरी एजेंट ने की छप्परफाड़ कमाई, पैसा देख छूटे 'दफ्तर वालों' के पसीने
Viral News
डिलीवरी एजेंट ने की छप्परफाड़ कमाई, पैसा देख छूटे 'दफ्तर वालों' के पसीने
सीबीआई अफसर बन डिजिटल अरेस्ट सीधा अटैक... जानें सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया
digital arrest case
सीबीआई अफसर बन डिजिटल अरेस्ट सीधा अटैक... जानें सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया
जिसे केले का वेस्ट समझ फेंक देते थे, उसके इस्तेमाल से बंपर कमाई, बस करना होगा ये काम
Nectar
जिसे केले का वेस्ट समझ फेंक देते थे, उसके इस्तेमाल से बंपर कमाई, बस करना होगा ये काम
सातवें फ्लोर पर आ जाओ, जैसे क्लासमेट पहुंची लगा चूमने, वॉशरूम में किया रेप; मचा बवाल
Rape
सातवें फ्लोर पर आ जाओ, जैसे क्लासमेट पहुंची लगा चूमने, वॉशरूम में किया रेप; मचा बवाल