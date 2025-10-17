अटलांटा से लेकर न्यूयॉर्क तक हर कहीं दीपावली की धूम, मेयर से लेकर गवर्नर तक हुए शामिल

Diwali Celebration 2025: दीपावली की जगमगाहट भारत ही नहीं बल्कि विदेशी धरती पर भी देखने को मिल रही है. जहां, संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में भी दीपावली कार्यक्रम का आयोजन किया गया. न्यूयॉर्क में यह आयोजन मेयर एरिक एडम्स की तरफ से अपने आधिकारिक आवास पर आयोजित किया गया. इस दौरान मेयर ने भारतीय समुदाय के लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए शहर के सांस्कृतिक और आर्थिक योगदान के लिए धन्यवाद किया है.

न्यूयार्क में दीपावली समारोह

दीपावली समारोह के दौरान न्यूयॉर्क में भारतीय महावाणिज्य दूतावास की तरफ से डीसीजी विशाल जयेशभाई हर्ष ने भी दीपावली को रोशनी, आशा और खुशियों का त्योहार बताते हुए शुभकामनाएं दीं हैं.

भारतीय महावाणिज्य दूतावास की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉम एक्स पर पोस्ट भी शेयर किया गया है. पोस्ट में मेयर एरिक एडम्स द्वारा अपने आधिकारिक आवास, ग्रेसी मेंशन में आयोजित एक आनंदमय दीपावली समारोह के खुशनुमा पलों को सांझा किया है.

फ्लोरिडा कैपिटल जगमग

वहीं, दूसरी ओर अटलांटा में भारतीय महावाणिज्य दूत के शिक्षा और चांसरी प्रमुख ने फ्लोरिडा कैपिटल में पहली बार दीपावली आयोजन में भाग लिया .इस समारोह में कई राज्यों के निर्वाचित अधिकारियों के साथ प्रमुख लोग और भारतीय मूल के सदस्य भी नजर आए. जिन्होंने, रोशनी के इस पर्व को भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संजोए रखने के लिए आयोजन में शिरकत की है.

न्यूयॉर्क गवर्नर भी पहुंचे

इससे पहले गुरुवार को न्यूयॉर्क के स्वामीनारायण मंदिर में भारतीय प्रवासी समुदाय के साथ गवर्नर कैथी होचुल और फ्लशिंग भी दीपावली समारोह में शामिल हुए थे. जिसके लिए डीसीजी विशाल जे. हर्ष ने न्यूयॉर्क गवर्नर का भारतीय प्रवासियों के प्रति निरंतर सहयोग के लिए धन्यवाद किया. इसके अलावा, ह्यूस्टन शहर में भी भारतीय दूत डी.सी. मंजूनाथ ने सिटी हॉल में मेयर जॉन व्हिटमायर के साथ दीपावली उत्सव पर आयोजित समारोह में शिरकत की थी. इस आयोजन के लिए महावाणिज्य दूत की तरफ से कार्यक्रम आयोजित करने और दीपावली के इस त्यौहार का जश्न मनाने के लिए मेयर और ह्यूस्टन शहर का धन्यवाद किया.