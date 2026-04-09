न्यूयॉर्क में यहूदी केंद्र पर ISIS-प्रेरित हमले की साजिश, पाकिस्तानी नागरिक ने कबूला गुनाह

न्यूयॉर्क में एक बड़ी आतंकी साजिश का खुलासा हुआ है. एक पाकिस्तानी नागरिक ने यहूदी सेंटर पर हमला करने के लिए आतंकी संगठन आईएसआईएस से प्रेरित होकर प्लान तैयार किया था. पूछताछ में इस शख्स ने जांच एजेंसियों को बताया, आरोपी ISIS की विचारधारा से प्रेरित था और उसी के प्रभाव में आकर इस हमले की योजना बना रहा था. अमेरिकी अधिकारियों ने बताया कि आरोपी लंबे समय से कट्टरपंथी विचारों से प्रभावित था और उसने न्यूयॉर्क में एक यहूदी केंद्र को निशाना बनाने की साजिश रची थी. हालांकि, सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता के चलते हमले को अंजाम देने से पहले ही उसे गिरफ्तार कर लिया गया. इस शख्स ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है.

पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार करते हुए माना कि वह ISIS के प्रचार से प्रभावित होकर इस तरह का कदम उठाने जा रहा था. इस घटना ने एक बार फिर वैश्विक स्तर पर फैलते आतंकी नेटवर्क और ऑनलाइन कट्टरपंथ के खतरे को उजागर कर दिया है. अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियां अब इस मामले की गहराई से जांच कर रही हैं, ताकि यह पता लगाया जा सके कि आरोपी का किसी बड़े नेटवर्क से सीधा संबंध था या नहीं. अमेरिका के न्याय विभाग ने आज एक अहम मामले में बड़ी जानकारी साझा की. विभाग के मुताबिक, मुहम्मद शहजब खान, जिसे "शहज़ेब जादून" के नाम से भी जाना जाता है, ने एक गंभीर आतंकवादी साजिश में अपनी भूमिका स्वीकार कर ली है.

ISIS से प्रेरित था आरोपी शहजब खान

शहजब खान पर आरोप था कि वह अमेरिका में घुसकर न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन इलाके में स्थित एक प्रमुख यहूदी केंद्र को निशाना बनाते हुए स्वचालित हथियारों से सामूहिक गोलीबारी करने की योजना बना रहा था. यह मामला अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से परे जाकर आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने की कोशिश से जुड़ा हुआ है. आज उसने अमेरिकी जिला न्यायाधीश पॉल जी. गार्डेफे के सामने अदालत में अपना गुनाह कबूल कर लिया. अदालत ने अब उसकी सजा के लिए 12 अगस्त 2026 की तारीख तय की है. यह मामला सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बड़ी सफलता माना जा रहा है, क्योंकि समय रहते इस साजिश को नाकाम कर दिया गया और एक बड़े हमले को टाल दिया गया.

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7 अक्टूबर को था हमले का प्लान

यह हमला खास तौर पर 7 अक्टूबर के दिन हमास के इजरायल पर हमले की बरसी के दिन करने की तैयारी में था, ताकि अधिकतम संख्या में यहूदियों को नुकसान पहुंचाया जा सके. अमेरिकी न्याय विभाग के राष्ट्रीय सुरक्षा प्रभाग के सहायक अटॉर्नी जनरल जॉन ए. आइजर्सबर्ग ने बताया कि खान ने खुद न्यूयॉर्क को हमले के लिए परफेक्ट जगह बताया था, क्योंकि यहां बड़ी संख्या में यहूदी समुदाय रहता है. उसने यह भी दावा किया कि उसकी योजना 9/11 के बाद अमेरिका में होने वाले सबसे बड़े हमलों में से एक बन सकती थी.

प्लान सफल होता तो कई लोगों की जाती जान

एफबीआई के काउंटरटेररिज्म डिवीजन के कार्यवाहक सहायक निदेशक कौल मार्कोव्स्की ने कहा कि अगर यह साजिश सफल होती, तो कई लोगों की जान जा सकती थी या वे गंभीर रूप से घायल हो सकते थे. लेकिन समय रहते कार्रवाई होने से एक बड़ा खतरा टल गया. अधिकारियों ने कहा कि यह कार्रवाई कानून प्रवर्तन एजेंसियों की सतर्कता और समन्वय का नतीजा है. इस घटना ने एक बार फिर दिखाया है कि सुरक्षा एजेंसियां किसी भी आतंकी खतरे से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं और नागरिकों की सुरक्षा उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है.

सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव था शख्स

चार्जशीट और सार्वजनिक दस्तावेज़ों में किए गए आरोपों के अनुसार, नवंबर 2023 के आसपास कनाडा में रहने वाला पाकिस्तानी नागरिक खान सोशल मीडिया पर सक्रिय हुआ और उसने 1515 के प्रति अपना समर्थन जताना शुरू किया. वह न सिर्फ इस संगठन के पक्ष में बातें कर रहा था, बल्कि आईएसआईएस से जुड़े प्रचार वीडियो और सामग्री भी लोगों के बीच साझा कर रहा था. समय के साथ उसकी गतिविधियां और गंभीर होती गईं. खान ने अमेरिका में आतंकी हमला करने की योजना बनानी शुरू कर दी. इस दौरान वह दो ऐसे लोगों के संपर्क में आया, जिन्हें वह अपने सहयोगी समझ रहा था, लेकिन असल में वे अंडरकवर अधिकारी थे.

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