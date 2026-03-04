ट्रंप विरोधी ममदानी भी खामेनेई हुकूमत के खिलाफ, ईरानी सरकार को बताया क्रूर; अब क्यों पलटे न्यूयॉर्क के मेयर?

Israel-Iran Conflict: इजरायल-अमेरिका की ओर से ईरान पर किए गए संयुक्त हमले और सुप्रीम लीडर आयातुल्लाह अली खामेनेई की हत्या के बाद से तेहरान बौखलाया हुआ है. उसने UAE, बहरीन, कतर और सऊदी अरब जैसे कई मध्य एशियाई देशों पर हमला बोला है. वहीं अमेरिका का कई मिलिट्री बेसों पर भी बम गिराए है, जिससे कई अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई है. तेहरान की ओर से मचाए जा रहे इस विध्वंस को लेकर अब सबसे बड़े अमेरिकी शहर न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी का बयान सामने आया है.

ईरानी सरकार को बताया क्रूर

जोहरान ममदानी ने ईरान और मध्य एशिया की स्थिति पर बोलते हुए ईरानी सरकार के अत्याचारी बर्ताव की आलोचना की और क्षेत्र में सत्ता परिवर्तन के लिए होने वाले युद्धों के गंभीर परिणामों को लेकर आगाह किया. उन्होंने कहा,' ईरानी सरकार अपने ही लोगों का जानबूझकर अत्याचार कर रही है, यहां तक ​​कि इस साल की शुरुआत में विरोध के सबसे बुनियादी रूपों को व्यक्त करने की कोशिश कर रहे हजारों ईरानियों की हत्या भी कर दी. यह एक क्रूर सरकार है. मैंने यह भी कहा है कि भले ही मैं एक युवा मेयर हूं, लेकिन मैं इतना अनुभवी हूं कि मुझे याद है कि कुछ ही साल पहले हमारे देश ने उसी क्षेत्र में सत्ता परिवर्तन के इरादे से युद्ध छेड़ने के कितने विनाशकारी परिणाम भुगते थे.'

ईरानी लोगों के लिए मेयर का संदेश

बता दें कि इससे पहले जोहरान ममदानी ने बीते दिनों अमेरिका और इजरायल की ओर से ईरान पर किए गए हमले को लेकर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X'पर प्रतिक्रिया जाहिर की थी. उन्होंने इस सैन्य हमले को एक अवैध आक्रामक युद्ध में भयावह वृद्धि का संकेत बताया था. इस दौरान उन्होंने न्यूयॉर्क के हर नागरिकों की सुरक्षा पर ध्यान देने और वहां रहने वाले ईरानियों के लिए संदेश लिखा था, जिसमें उन्होंने कहा था,' मैं ईरानी न्यूयॉर्कवासियों से सीधे बात करना चाहता हूं. आप इस शहर का अभिन्न अंग हैं. आप हमारे पड़ोसी हैं, छोटे व्यवसायी हैं, छात्र हैं, कलाकार हैं, मजदूर हैं और कम्युनिटी लीडर हैं. आप यहां सुरक्षित रहेंगे.'

ईरान कभी नहीं रख पाएगा परमाणु हथियार?

ममदानी के अलावा अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने भी ईरान के साथ चल रही जंग को लेकर अपना बयान दिया है. उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने फैसला किया है कि US पहले हमले झेलने का इंतजार नहीं करेगा और न ही वह अपने सैनिकों की जान खतरे में डालेगा. रूबियो ने यह भी स्पष्ट किया की इजरायल के कहने पर ही अमेरिका ने ईरान पर हमला किया. उन्होंने कहा कि उनके बयान को गलत तरह से समझा गया. इसके साथ ही रुबियो ने साफ कहा कि ईरान को कभी भी न्यूक्लियर वेपन रखने की परमिशन नहीं दी जाएगी और न ही अमेरिका तेहरान को बैलिस्टिक मिसाइलों के जखीरे के पीछे छिपने देगा.