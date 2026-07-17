/न्यूयॉर्क: मेयर ममदानी के बिगड़े बोल! दिल्ली दंगे के आरोपी उमर खालिद की तुलना सीधे नेल्सन मंडेला से की

Controversial Remarks By New York Mayor On Umar Khalid: अमेरिका के सबसे बड़े शहर न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी (Zohran Mamdani) अपने एक बेहद विवादित बयान को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में आ गए हैं. न्यूयॉर्क सिटी टाउन हॉल में आयोजित 'नेल्सन मंडेला ग्लोबल लीडरशिप फोरम' के दौरान मेयर ममदानी ने कुछ ऐसा कह दिया, जिसने भारत और अमेरिका दोनों जगह राजनीतिक और सामाजिक हलकों में भूचाल ला दिया है.
मेयर ममदानी ने अपने आधिकारिक संबोधन में दक्षिण अफ्रीका के महान रंगभेद विरोधी क्रांतिकारी और पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला की तुलना, दिल्ली दंगा मामले में गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (UAPA) के तहत जेल में बंद आरोपी उमर खालिद से कर दी. उनके इस बयान के बाद इंटरनेट मीडिया पर लोगों ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए इसे मंडेला की विरासत का अपमान बताया है.
फोरम को संबोधित करते हुए न्यूयॉर्क के मेयर ने शुरुआत में मानवाधिकारों और न्याय की बात की. उन्होंने कहा कि नेल्सन मंडेला की विरासत आज भी दुनिया भर में न्याय, लोकतंत्र और मानवाधिकारों के लिए होने वाले आंदोलनों में जीवित है.
इसके बाद उन्होंने सीधे उमर खालिद का नाम लेते हुए कहा कि इतिहास गवाह है कि समय बीतने के बाद कई लोग अन्याय का विरोध करने का बड़ा-बड़ा दावा करते हैं, लेकिन किसी भी व्यक्ति या नेता की वास्तविक प्रतिबद्धता का आकलन इस बात से होता है कि वह कठिन समय में किस पक्ष के साथ खड़ा रहता है.
ममदानी ने अपने भाषण में फलस्तीनी बाल रोग विशेषज्ञ हुसाम इदरीस अबू सफिया के साथ-साथ उमर खालिद का विशेष रूप से उल्लेख किया. उन्होंने आगे दावा किया कि उमर खालिद पिछले 6 साल से हिरासत में हैं और उस पर भारत में लगाए गए आतंकवाद संबंधी आरोप ठीक उसी प्रकार के हैं, जैसे कभी रंगभेद सरकार के दौरान नेल्सन मंडेला पर लगाए गए थे.
मेयर ममदानी के इस बयान का वीडियो जैसे ही सामने आया, राजनीतिक गलियारों और सोशल मीडिया पर लोगों ने गहरी हैरानी और नाराजगी जताई. आलोचकों का कहना है कि नेल्सन मंडेला ने पूरी जिंदगी मानवता और समानता की लड़ाई के लिए समर्पित कर दी थी, जबकि उमर खालिद पर भारत की राजधानी दिल्ली में सांप्रदायिक हिंसा भड़काने और देश विरोधी साजिश रचने के गंभीर कानूनी आरोप हैं. कोर्ट में मामला पेंडिंग होने के बीच एक अमेरिकी मेयर द्वारा इस तरह की तुलना को पूरी तरह से गैर-जिम्मेदाराना और प्रोपेगैंडा बताया जा रहा है.