1234 गज का आलीशान महल...न्यूयॉर्क मेयर चुनाव जीतने के बाद अब कहां रहेंगे ममदानी?

New York Mayor Gracie Mansion: न्यूयॉर्क के नए मेयर जोहरान ममदानी अब तक इस बात पर फैसला नहीं कर पाए हैं कि वो शहर के आधिकारिक मेयर आवास ग्रेसी मैंशन में रहेंगे या अपने मौजूदा किराए के एक बेडरूम वाले अपार्टमेंट में ही रहना जारी रखेंगे. 34 वर्षीय ममदानी ने हाल ही में एंड्रयू कुओमो को हराकर चुनाव जीता है. अपने एक बेडरूम वाले अपार्टमेंट को लेकर ममदानी का कहना है कि वो प्लंबिंग और पानी रिसाव की समस्याएं खुद ठीक करते हैं.

बेडरूम हो गया छोटा

ममदानी कहते हैं 'पत्नी और मैंने इस बारे में बात की है कि अब एक बेडरूम हमारे लिए थोड़ा छोटा हो गया है साथ ही सिंक से पानी टपकता है और घर में वॉशर या ड्रायर नहीं है'. ममदानी ने यह भी कहा कि कई बार उन्हें सुबह का पूरा समय लीक होते पाइप और फर्श पर बिछे तौलियों से पानी सोखने में लग जाता है. दरअसल ममदानी अपनी पत्नी रमा दुहाजी के साथ क्वींस के एस्टोरिया इलाके में 800 वर्ग फुट के किराए के अपार्टमेंट में रहते हैं. इस फ्लैट में गर्म पानी और हीट किराए में शामिल हैं और इमारत में साझा लॉन्ड्री रूम भी है. 1929 में बनी इस बिल्डिंग में कार्यरत लिफ्ट भी लगी हुई है जो इस इलाके की पुरानी इमारतों से बिल्कुल अलग है.

यह भी पढ़ें: न्यूयॉर्क में नया 'बवाल', 1 महीने में 245 पुलिसकर्मियों ने दिया इस्तीफा, नए मेयर जोहरान ममदानी से क्यों खफा है पुलिस?

Add Zee News as a Preferred Source

226 साल पुराना मेयर निवास

1799 में व्यापारी आर्किबाल्ड ग्रेसी ने 1929 में बनी बनवाया था. ये न्यूयॉर्क में 226 साल पुराना आधिकारिक मेयर निवास है. 1942 में फियोरेल्लो ला गार्डिया के वहां रहने के बाद से यह न केवल मेयर का पारिवारिक घर बन गया है बल्कि शहर में होने वाले आधिकारिक कार्यक्रमों और अतिथि स्वागत स्थलों में से एक है. लगभग 11000 वर्ग फुट में फैले इस आलीशान घर में चमकदार झूमर, शीशे, लकड़ी के दरवाजे, हरे लॉन, सेब और अंजीर के पेड़ और एक सब्जी का बगीचा भी है. हालांकि ममदानी ने अभी तक ग्रेसी मैंशन में शिफ्ट होने पर कोई निर्णय नहीं लिया है. उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि मुझे अभी नहीं पता कि मैं कहां रहूंगा, लेकिन मैं यह जरूर जानता हूं कि मैं कहां काम करूंगा और वो है सिटी हॉल.