Advertisement
trendingNow13095117
Hindi Newsदुनियाशर्म करो मामदानी! मेयर के घर के बाहर भारी बवाल, एपस्टीन फाइल्स में मां का नाम आने पर न्यूयॉर्क की जनता का फूटा गुस्सा

'शर्म करो मामदानी!' मेयर के घर के बाहर भारी बवाल, एपस्टीन फाइल्स में मां का नाम आने पर न्यूयॉर्क की जनता का फूटा गुस्सा

Mira nair name epstein files: न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान मामदानी की मां मीरा नायर का नाम जेफरी एपस्टीन से जुड़े पुराने दस्तावेजों में आने के बाद उनके घर के बाहर लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया और उनसे जवाब मांगा है. इस विवाद ने उनकी छवि और जनता के भरोसे पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

 

Written By  harsh singh|Last Updated: Feb 02, 2026, 11:25 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'शर्म करो मामदानी!' मेयर के घर के बाहर भारी बवाल, एपस्टीन फाइल्स में मां का नाम आने पर न्यूयॉर्क की जनता का फूटा गुस्सा

Mira nair name epstein files: न्यूयॉर्क सिटी के मेयर जोहरान मामदानी हाल ही में विवादों में घिर गए हैं. उनके घर के बाहर लोग प्रदर्शन करने पहुंचे और उन्हें उनके मां से जुड़ी खबरों के लिए खरी-खोटी सुनाई है. यह प्रदर्शन ग्रेसी मेन्शन, मेयर के आधिकारिक निवास के बाहर हुआ है. प्रदर्शनकारियों ने मेगाफोन में बोलते हुए बार-बार 'शर्म करो' कहा और मामदानी से जवाब मांगा है.

हमें तुम्हारी मां के बारे में पता है...
लोगों ने कहा कि 'हमें तुम्हारी मां के बारे में पता है. हमने तुम्हारे लिए वोट दिया, तुम्हारा समर्थन किया. लेकिन तुमने हमें झूठ बोला, शर्म करो.' वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि प्रदर्शनकारियों ने लगातार मामदानी को जवाब देने और सफाई देने के लिए दबाव डाला है. यह विवाद अमेरिकी न्याय विभाग द्वारा जारी किए गए नए जेफरी एपस्टीन से जुड़े दस्तावेजों के बाद शुरू हुआ है. इन दस्तावेजों में मामदानी की मां, फिल्म निर्माता मीरा नायर का नाम आया है. दस्तावेज में 2009 में जीस्लेन मैक्सवेल के टाउनहाउस में आयोजित एक सोशल इवेंट का जिक्र है, जिसमें नायर के अलावा बिल क्लिंटन और जेफ बेजोस जैसे बड़े नाम भी शामिल थे.

उस समय की एक ईमेल में लिखा गया था कि नायर ने फिल्म स्क्रीनिंग के बाद पार्टी अटेंड की थी, जिसमें हिलारी स्वैंक और रिचर्ड गेरे भी मौजूद थे. ईमेल में यह भी लिखा था कि पार्टी का रिस्पॉन्स औसत दर्जे का था. इस ईमेल की जानकारी अमेरिकी पब्लिसिस्ट पेगी सीगल ने साझा की थी. इन दस्तावेजों को एपस्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट के तहत सार्वजनिक किया गया है, जिसे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने 19 नवंबर 2025 को कानून का रूप दिया था.

Add Zee News as a Preferred Source

2,000 से ज्यादा वीडियो और 1,80,000 से अधिक इमेजेज
इन दस्तावेजों में कुल 3.5 मिलियन से अधिक पेज शामिल हैं, जिसमें 2,000 से ज्यादा वीडियो और 1,80,000 से अधिक इमेजेज हैं. ये रिकॉर्ड फ्लोरिडा और न्यूयॉर्क के केसों, मैक्सवेल के खिलाफ न्यूयॉर्क केस, एपस्टीन की मौत की जांच, एपस्टीन के पूर्व बटलर और एफबीआई जांचों सहित कई स्रोतों से जुटाए गए हैं. इस दस्तावेज़ से मामदानी के निजी और पारिवारिक संबंधों को लेकर जनता में सवाल उठने लगे हैं.

जोहरान मामदानी 1 जनवरी को न्यूयॉर्क सिटी के मेयर बने थे. उन्होंने पूर्व गवर्नर एंड्रयू क्यूमो और रिपब्लिकन कर्टिस स्लिवा को हराकर यह पद संभाला. 34 वर्ष की उम्र में मामदानी न्यूयॉर्क के सबसे युवा और पहले मुस्लिम मेयर बने. वे एरिक एडम्स के बाद पद संभाल रहे हैं, जिन्होंने फिर से चुनाव में हिस्सा नहीं लिया लेकिन उनका नाम बैलट पर था. मामदानी पर हुए हालिया विवाद ने उनकी राजनीति और जनता के विश्वास पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

इस पूरे मामले ने यह साफ कर दिया है कि न्यूयॉर्क के लोगों के लिए पारदर्शिता और जवाबदेही कितनी महत्वपूर्ण है. प्रदर्शनकारियों ने साफ कहा कि वे झूठ और अस्पष्टता को बर्दाश्त नहीं करेंगे. 
ये भी पढ़ें: ट्रंप के दावे की खुली पोल! सीनेटर वार्नर बोले- भारत-पाक ने खुद सुलझाया था विवाद, अमेरिका सिर्फ ले रहा है क्रेडिट

About the Author
author img
harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. अक्टूबर 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना ...और पढ़ें

TAGS

Zohran MamdaniMira Nair

Trending news

पहले चिट्ठी अब मुलाकात! SIR पर को लेकर CEC ज्ञानेश कुमार से मिलेंगी CM ममता बनर्जी
Mamata Banerjee
पहले चिट्ठी अब मुलाकात! SIR पर को लेकर CEC ज्ञानेश कुमार से मिलेंगी CM ममता बनर्जी
Budget से PM मोदी ने किया ट्रंप के टैरिफ का इलाज; समझें कैसे भारत ने US को दिया जवाब
Budget-2026
Budget से PM मोदी ने किया ट्रंप के टैरिफ का इलाज; समझें कैसे भारत ने US को दिया जवाब
बदल गया खजाने के बंटवारे का फॉर्मूला: हिंदी राज्यों को लगा झटका, किसे हुए फायदा?
Union Budget 2026
बदल गया खजाने के बंटवारे का फॉर्मूला: हिंदी राज्यों को लगा झटका, किसे हुए फायदा?
जल्दबाजी या जरूरत? सुनेत्रा पवार के शपथ समारोह पर फडणवीस ने याद दिलाई 1984 की घटना
Devendra Fadnavis
जल्दबाजी या जरूरत? सुनेत्रा पवार के शपथ समारोह पर फडणवीस ने याद दिलाई 1984 की घटना
Budget से चाबहार पोर्ट बाहर, बांग्लादेश को 60 करोड़; इन देशों पर मेहरबान हुआ भारत
budget 2026
Budget से चाबहार पोर्ट बाहर, बांग्लादेश को 60 करोड़; इन देशों पर मेहरबान हुआ भारत
'सैनिकों के पास गोलियां तक नहीं थीं!' सीतारमण ने पिछली सरकारों पर साधा निशाना...
Union Budget 2026
'सैनिकों के पास गोलियां तक नहीं थीं!' सीतारमण ने पिछली सरकारों पर साधा निशाना...
BLA ने किया अटैक तो तिलमिला उठा पाकिस्तान, भारत पर लगाया झूठा आरोप
Pakistan
BLA ने किया अटैक तो तिलमिला उठा पाकिस्तान, भारत पर लगाया झूठा आरोप
‘जब तक मैं CM हूं, मियां परेशान रहेंगे’, फिर बोले CM सरमा; विरोध को किया खारिज
Himanta Biswa Sarma
‘जब तक मैं CM हूं, मियां परेशान रहेंगे’, फिर बोले CM सरमा; विरोध को किया खारिज
हिंदू यूट्यूबर को गो मांस खिलाने पर रेस्टोरेंट के खिलाफ एक्शन; अब मांगी माफी
West Bengal news
हिंदू यूट्यूबर को गो मांस खिलाने पर रेस्टोरेंट के खिलाफ एक्शन; अब मांगी माफी
अहमदाबाद:एस्कॉर्ट स्कैम में न्यूड तस्वीरों इस्तेमाल; कई अकाउंट्स के खिलाफ FIR दर्ज
crime news
अहमदाबाद:एस्कॉर्ट स्कैम में न्यूड तस्वीरों इस्तेमाल; कई अकाउंट्स के खिलाफ FIR दर्ज