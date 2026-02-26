Advertisement
न्यूयॉर्क में रहते हैं तो ममदानी ले आए 3-K और Pre-K स्कीम, पैरेंट्स को क्या होगा फायदा? ऐसे करें अप्लाई

अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर का मेयर बनने के बाद से ही जोहरान ममदानी सुर्खियों में रहे हैं. इस बीच उन्होंने शहर के लोगों से आग्रह किया 3-K और Pre-K स्कीम 27 फरवरी को बंद हो जाएगी, इससे पहले अभिभावक अपने बच्चों का नामांकन करा लें. जानिए क्या है ममदानी की ये स्कीम...

Feb 26, 2026
जोहरान ममदानी, न्यूयॉर्क के मेयर. फोटो- एक्स
What is 3-K and Pre-K Scheme: अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर का मेयर बनने के बाद से ही जोहरान ममदानी सुर्खियों में रहे हैं. इस बीच उन्होंने शहर के लोगों से आग्रह किया 3-K और Pre-K स्कीम के लिए आवेदन 27 फरवरी को बंद हो जाएंगे. इससे पहले अभिभावक अपने बच्चों का पंजीकरण करा लें. ममदानी की ओर से एक वीडियो संदेश में इस बात की जानकारी दी गई. 

दरअसल, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो पोस्ट कर ममदानी ने कांग्रेसवुमन एलेक्जेंड्रिया ओकासियो-कोर्टेज के साथ कहा कि यह आखिरी सप्ताह है जिसमें माता-पिता अपने बच्चों का 2026-2027 शैक्षणिक सत्र के लिए नामांकन करा सकते हैं. इस वीडियो में स्पेनिश भाषा में बोलते हुए, कार्टेज ने कहा कि यदि बच्चे साल 2026 में तीन या चार वर्ष के हो रहे हैं, तो वे उन्हें न्यूयॉर्क शहर के लिए उपलब्ध निःशुल्क 3-K और Pre-K कार्यक्रम में नामांकित कर सकते हैं.

क्या है कि न्यूयॉर्क की 3-K और Pre-K स्कीम? 

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, 3-K और Pre-K न्यूयॉर्क शहर के शिक्षा विभाग की ओर से पेश किया गया एक निःशुल्क प्रारंभित देखभाल और शिक्षा कार्यक्रम है. बताया जाता है कि 3-K कार्यक्रम के तहत तीन साल के बच्चों को किंडरगार्टन में प्रवेश से पहले निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है. वहीं, Pre-K को प्री किंडरगार्टन के नाम से जानते हैं, जिसके तहत चार साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है. यह बच्चों को औपचारिक स्कूली शिक्षा से पहले कौशल विकसित करने में मदद करती है. इन दोनों कार्यक्रमों का उद्देश्य छोट-छोटे परिवारों के बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रदान करना है. 

ममदानी प्रशासन ने की थी शुरुआत 

इसी साल जनवरी के महीने में ममदानी प्रशासन ने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया था. एनवाईसी की एक रिपोर्ट के अनुसार, उस वक्त जारी एक वीडियो में मेयर जोहरान ममदानी ने कहा था कि न्यूयॉर्कवासियों के पास 3-K और Pre-K के लिए आवेदन करने के लिए 27 फरवरी तक का समय है और हम इस बारे में जानकारी फैलाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं. उनकी ओर से दावा किया गया था कि इस कार्यक्रम के प्रचार प्रसार के लिए प्रशासन लगातार काम करेगा. इस कार्यक्रम के ऐलान के साथ जनवरी के अंत तक करीब 50,000 से अधिक आवेदन आ चुके थे. 

कैसे कर सकते हैं आवेदन? 

ममदानी प्रशासन की ओर से बताया गया कि न्यूयॉर्क शहर में कोई भी अभिभावक, चाहे उनका पेशा, आय या आव्रजन स्थिति कुछ भी हो, अपने बच्चों के इस कार्यक्रम में खुद को नामांकित करने का पात्र है. इसमें आवेदन करने के लिए ये स्टेप फॉलो करने होंगे... 

  • आधिकारिक वेबसाइट myschools.nyc पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करें.

  • वैकल्पिक रूप से, अभिभावक 718-935-2009 पर कॉल करके 200 से अधिक भाषाओं में अनुवाद प्राप्त कर सकते हैं.

  • माता-पिता चाहें तो पांचों नगरों में स्थित फैमिली वेलकम सेंटर्स में से किसी एक पर भी जा सकते हैं.

सभी का आवेदन नहीं होगा स्वीकार 

इस बात की जानकारी भी आपको रखनी होगी कि केवल आवेदन कर देने मात्र से आपका आवेदन स्वीकार नहीं होगा. रिपोर्ट्स के अनुसार, यह योजना पहले आओ और पहले पाओ के आधार पर काम करती है.

abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

Zohran Mamdani

