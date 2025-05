शाबाश: प्रसव पीड़ा के दौरान भी लाइव समाचार पढ़ती रही न्यूज एंकर, फिर आई गुड न्यूज

न्यूज मीडिया का काम यूं ही 24x7 का नहीं माना जाता है और इसके लिए जोश-जज्बे और जुनून दिखाना पड़ता है. ताजा उदाहरण अमेरिकी शहर न्यूयॉर्क की एक न्यूज एंकर का है, जो प्रसव पीड़ा के दौरान भी लाइव एंकरिंग करते हुए समाचार पढ़ती रही.

बहादुरी की तारीफ

न्यूयॉर्क की न्यूज एंकर ओलिविया जैक्विथ की इस बहादुरी की खूब तारीफ हो रही है. वो सीबीएस 6 के न्यूज शो के दौरान तीन घंटे के दौरान लगातार लाइव रहीं. जबकि उस दौरान वो प्रसव पीड़ा महसूस कर रही थीं. वॉटर ब्रेक होने के बावजूद वो लाइव शो से नहीं हटीं. इस दौरान ओलिविया बीच-बीच में अपने होने वाले बच्चे के बारे में भी बातें करती रहीं.

ओलिविया ने दर्द झेला

उनकी साथी एंकर जूलिया डन ने कहा, ये ब्रेकिंग न्यूज है. ओलिविया का वॉटर ब्रोक हो चुका है और लेबर पेन के बावजूद वो अभी भी एंकरिंग कर रही हैं. जैक्विथ इस वाकये को फेसबुक लाइव भी करती रहीं. ओलिविया इस दौरान बेहद सहज दिखीं और उन्होंने ये महसूस नहीं होने दिया कि वो अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा तकलीफ में हैं.

It was an exciting morning, here at CBS6 when morning show anchor Olivia Jaquith went into labor just before the newscast and STILL ANCHORED THE SHOW!!

