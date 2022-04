New York Subway Shooting: पुलिस ने बताई हमलावर की पहचान, 50 हजार डॉलर इनाम की घोषणा

न्यूयॉर्क: अमेरिका के न्यूयॉर्क में ब्रूकलिन के 36 स्ट्रीट मेट्रो स्टेशन पर मंगलवार को हुई भयावह गोलीबारी (New York Subway Firing) में कम से कम 16 लोग घायल हो गए. हमलावर ने मेट्रो स्टेशन के अंदर लोगों पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी और घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गया. घटना को लेकर अब न्यूयॉर्क पुलिस (New York Police) ने बयान जारी किया है और हमलावर की पहचान बताई है.

न्यूयॉर्क पुलिस कमिश्नर कीचंत सीवेल (New York Police Commissioner Keechant Sewell) ने साफ कर दिया है कि 36 स्ट्रीट मेट्रो स्टेशन पर हुई गोलीबारी आतंकी घटना नहीं है और पुलिस फायरिंग के नजरिए से ही मामले की जांच कर रही है. इसके साथ ही उन्होंने बताया कि हमलावर अब तक पुलिस की पकड़ में नहीं आया है.

पुलिस ने एक 62 वर्षीय शख्स फ्रैंक जेम्स की पहचान की है, जो फिलाडेल्फिया का रहने वाला है. फिलहाल पुलिस घटना में उसके शामिल होने के आधार पर तलाश कर रही है. कीचंत सीवेल (Keechant Sewell) ने बताया, 'इस समय हम अभी भी संदिग्ध को नहीं जानते हैं. वह व्यक्ति ट्रेन में हिंसा के इरादे से घुसा था. हम इसकी उच्च स्तरीय जांच कर रहे हैं. इसमें एनवाईपीडी जासूस, एफबीआई-एनवाईपीडी संयुक्त आतंकवाद कार्य बल और एटीएफ शामिल हैं.' उन्होंने आगे बताया, 'हमला करने वाला शख्स 5 फुट 5 इंच के कद का गठीले शरीरवाला डार्क स्किन पुरुष था. उसने एक नीयन नारंगी बनियान और एक ग्रे कॉलर वाली स्वेटशर्ट पहन रखी थी. जांच में हमें एक व्यक्ति पर संदेह है, लेकिन हमें अतिरिक्त जानकारी के साथ सार्वजनिक सहायता की जरूरत है.'

पुलिल डिपॉर्टमेंट ने हमलावर की पहचान बताने के लिए 50 हजार डॉलर के इनाम की घोषणा की है. पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि 36वें स्ट्रीट मेट्रो स्टेशन पर हुई गोलीबारी के संबंध में जो भी कोई ठोस सुराग या जानकारी देता है, तो उसे 50 हजार डॉलर तक का इनाम दिया जाएगा.

कीचंत सीवेल ने बताया, 'हम वास्तव में भाग्यशाली हैं कि यह ज्यादा बुरा नहीं था. दोपहर, मैनहट्टन-बाउंड एन ट्रेन में यात्रा कर रहे एक व्यक्ति ने दो कनस्तर खोले, जिससे पूरे मेट्रो कार में धुआं फैल गया. इसके बाद उसने कई यात्रियों को गोली मार दी, जिससे करीब 10 लोग घायल हो गए. वही 13 अन्य लोग स्टेशन से बाहर निकलते समय घायल हो गए.'

Some good news is that none of the injuries appear to be life-threatening. We recovered a 9mm semi-automatic handgun, extended magazines & a hatchet, also found was a liquid believed to be gasoline, & a bag containing consumer-grade fireworks & a hobby fuse: New York CP pic.twitter.com/mBTdllQTap

— ANI (@ANI) April 12, 2022