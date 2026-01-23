गाजा के बोर्ड ऑफ पीस की अमेरिकी अखबार ने ही खोल दी पोल, क्यों बता दिया 'वन मैन शो'?

Trump Gaza Peace Board: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस की पोल खुद अमेरिकी मीडिया ने ही खोल दी है. फेमस अमेरिकन न्यूजपेपर 'न्यूयॉर्क टाइम्स' की ओर से इसे वन मैन शो बताया गया है. अखबार की यह टिप्पणी ट्रंप के लिए आईना दिखाने जैसा है, जो अपनी ओर से तैयार किए गए एजेंडे को चलाने के लिए बोर्ड ऑफ पीस की शुरुआत करना चाहते हैं. अखबार ने लिखा कि अमेरिकी राष्ट्रपति की यह ऑर्गनाइजेशन वन मैन पावर शो है, जिसमें ट्रंप को ही किसी भी मामले पर वीटो करने का अधिकार होगा. वह खुद को ही अनिश्चितकाल तक इस बोर्ड का चेयरमैन भी घोषित कर चुके हैं. इसके अलावा बोर्ड का ऐजेंडा और इसमें कौन रहेगा या नहीं वह भी खुद ट्रंप ही तय करेंगे.



वन मैन शो बनाना चाहते हैं ट्रंप

बता दें कि ट्रंप अपनी मर्जी के अनुसार पीस बोर्ड को भंग भी कर सकते हैं और अपने उत्तराधिकारी को चुन सकते है. बोर्ड ऑफ पीस के गठन के ड्राफ्ट में आर्टिकल 3.2 में ट्रंप के चेयरमैन होने की बात लिखी गई है. 'न्यूयॉर्क टाइम्स' ने लिखा कि कई ऑफिसर्ट और एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह केवल वन मैन शो है. पेपर ने लिखा कि ट्रंप द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बनी व्यवस्था को बदलकर नया सिस्टम लाना चाहते हैं, जिसमें वह खुद को ही उसके सेंटर में रखना चाहते हैं. 'कैंब्रिज इंटरनेशनल' में कानून के प्रोफेसर मार्क वेलर का कहना है कि यह साफतौर पर संयुक्त राष्ट्र (UN) पर हमला है और उसके अस्तित्व पर खतरा है.

दुनिया को अपने ईद-गीद घुमाना चाहते हैं ट्रंप

पीस बोर्ड को लेकर हंगरी के पीएम विक्टर ऑर्बन ने अपने फेसबुक पेज पर लिखा,' जहां ट्रंप वहां शांति. मिस्टर ट्रंप ने मुझे बोर्ड का हिस्सा बनने के लिए न्यौता दिया है और मैं बिना किसी संदेह के इससे जुडूंगा. यह मेरे लिए गौरव की बात है.' प्रोफेसर वेलर ने कहा कि ट्रंर दुनिया को अपने ईद-गीद घुमाने की कोशिश कर रहे हैं. बता दें कि UN ने नवंबर 2025 में गाजा में शांति प्रस्ताव के लिए एक बोर्ड का गठन करने की बात रखी थी, जो साल 2027 तक काम करेगा.

क्या करेगा गाजा पीस बोर्ड?

बता दें कि यह बोर्ड गाजा में स्थिति सामान्य करने के लिए काम करेगा. फिलहाल इसकी शक्तियों के बारे में कोई अधिक जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन स्थिति यह बताती है कि जैसे ट्रंप को इसमें वन मैन शो बनाने की तैयारी है. मंगलवार 20 जनवरी 2026 को ट्रंप ने अपने एक भाषण में कहा था कि UN उम्मीदों को पूरा नहीं कर पाया. उनका इशारा था कि इस संस्था में क्षमता को काफी थी, लेकिन वह उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा.