Unlimited Leaves Offer: कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले, बिना सैलरी काटे ये कंपनी दे रही अनलिमिटेड छुट्टियों का ऑफर

Software Company offered Unlimited Leaves to its Employees: कॉरपोरेट सेक्टर में जहां कागजों में छुट्टियां भरपूर दिखाने के बावजूद इंप्लाईज को छुट्टी देने में ना-नुकर की जाती है. वहीं न्यूजीलैंड (New Zealand) की एक कंपनी ने अपने कर्मचारियों को अनलिमिटेड लीव्स का ऑफर दिया है. इन छुट्टियों के दौरान कर्मचारी अपनी मर्जी से कहीं भी घूमने जा सकेंगे या फिर घर पर रहकर रेस्ट कर सकेंगे.

स्टाफ की खुशी के लिए अनलिमिटेड छुट्टियां

सहयोगी वेबसाइट 'WION' के मुताबिक न्यूजीलैंड (New Zealand) के ऑकलैंड शहर में 'Actionstep' नाम की सॉफ्टवेयर कंपनी है. यह कंपनी अपने कर्मचारियों को साल में एक महीने की छुट्टी लेने की अनुमति देती है. कंपनी ने अब अपने कर्मचारियों को अनलिमिटेड लीव देने का फैसला किया है. जिससे उनका स्टाफ खुश रहे और छुट्टी से लौटने के बाद मन लगाकर काम करे. इस ऑफर के साथ एक छोटी सी शर्त भी रखी गई है. वह शर्त ये है कि सभी कर्मचारी एक साथ छुट्टी नहीं लेंगे.

ये कंपनियां भी कर चुकी हैं प्रयोग

Actionstep से पहले लिंक्डइन और नेटफ्लिक्स कंपनीज भी इसी तरह का प्रयोग कर चुकी हैं. वहीं यूनिलीवर न्यूजीलैंड ने पिछले साल घोषणा की थी कि वह अपने संस्थान मे फोर डे वर्क कल्चर शुरू करेगा. इसके लिए वह सप्ताह में 4 दिन काम करने का ट्रायल शुरू करेगा. कंपनी ने कहा कि वह काम के घंटों से नहीं बल्कि उसके प्रदर्शन से कर्मचारियों की वर्क परफॉर्मेंस का आकलन करेगी. साथ ही 4 दिन काम करने वाले कर्मचारियों को भी पूरा वेतन देगी.

कोरोना ने बदला कंपनियों का वर्क कल्चर

बताते चलें कि कोरोना महामारी ने दुनियाभर में कंपनियों के वर्क कल्चर को बदलकर रख दिया है. अब कंपनियां अपने स्टाफ को खुश रखने पर ज्यादा ध्यान दे रही हैं. इसके लिए वे अपने इंप्लाईज को लंबी छुट्टी, छोटा वर्क वीक, वर्क फ्रॉम होम और बेहतर सैलरी पैकेज का ऑफर कर रही हैं. इसका कर्मचारियों पर असर भी दिख रहा है और अब वे बेहतर सुविधा देने वाली कंपनियों में लंबे वक्त तक टिकने को तरजीह दे रहे हैं.

