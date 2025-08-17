भारत के स्वतंत्रता दिवस पर न्यूजीलैंड PM और नेता प्रतिपक्ष ने स्टेज पर लगाए ठुमके, वीडियो वायरल

New Zealand Prime Minister Dance: न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री और नेता प्रतिपक्ष का एक वीडियो इस समय चर्चा में है, दोनों ही नेता इस वीडियो डांस कर रहे हैं.
New Zealand Prime Minister Dance: न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन और विपक्ष के नेता क्रिस हिपकिंस का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. इस वीडियो में ये दोनों नेता मंच जमकर डांस कर रहे हैं, जिसे 'डैड डांसिंग' कहा जा रहा है. दोनों का यह मजेदार डांस सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है. इसकी अहम वजह यह है कि इस डांस की वजह से भारत का स्वतंत्रता दिवस है.
इस प्रोग्राम में भारतीय गायिका शिबानी कश्यप ने लक्सन को स्टेज पर डांस के लिए बुलाया. लक्सन ने माहौल को और मजेदार बनाने के लिए विपक्षी नेता हिपकिंस को भी मंच पर बुला लिया और कहा,'अगर मैं खुद को शर्मिंदा करूंगा तो इन्हें भी करना पड़ेगा.' इसके बाद दोनों नेताओं ने अलग-अलग अंदाज में डांस किया.
वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि हिपकिंस थोड़े संभले और तालमेल के साथ नाच रहे हैं. जबकि लक्सन ने पूरे जोश से हाथ-पैर हिलाए, इशारे किए और खूब माहौल जमाया. सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हुए लक्सन ने कैप्शन लिखा,'दो पापा बस मस्ती में झूम रहे हैं.'
यह पहली बार नहीं है जब लक्सन ने डांस किया हो. वे पहले भी टिकटॉक डांस और विदेश यात्राओं में डांस करते नजर आए हैं. उनकी पत्नी अमांडा लक्सन ने भी बताया था कि पति अच्छे डांसर हैं. दोनों ने डेटिंग के समय बॉल रूम डांस क्लास ली थी और उनके ट्रेनर ने भी कहा था कि लक्सन की रिद्म बहुत अच्छी है.
अमांडा ने बताया था,'वह एक अच्छा डांसर है. हम दोनों डेटिंग के दिनों में बॉलरूम डांसिंग की क्लास लेते थे और मैं बैले डांसर थी, इसलिए मुझे लगता था कि मेरी लय बहुत अच्छी है. लेकिन हमारे डांस कोरियाग्राफर ने कहा,'क्रिस्टोफर तुम्हारी लय बहुत अच्छी है.' वह वास्तव में उन लोगों में से एक है जो कोई भी गेंद या बल्ला उठा सकता है और मूल रूप से वह इसमें लगभग निपुण है.'