भारत के स्वतंत्रता दिवस पर न्यूजीलैंड PM और नेता प्रतिपक्ष ने स्टेज पर लगाए ठुमके, वीडियो वायरल
Advertisement
trendingNow12885588
Hindi Newsदुनिया

भारत के स्वतंत्रता दिवस पर न्यूजीलैंड PM और नेता प्रतिपक्ष ने स्टेज पर लगाए ठुमके, वीडियो वायरल

New Zealand Prime Minister Dance: न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री और नेता प्रतिपक्ष का एक वीडियो इस समय चर्चा में है, दोनों ही नेता इस वीडियो डांस कर रहे हैं.

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Aug 17, 2025, 11:53 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

भारत के स्वतंत्रता दिवस पर न्यूजीलैंड PM और नेता प्रतिपक्ष ने स्टेज पर लगाए ठुमके, वीडियो वायरल

New Zealand Prime Minister Dance: न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन और विपक्ष के नेता क्रिस हिपकिंस का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. इस वीडियो में ये दोनों नेता मंच जमकर डांस कर रहे हैं, जिसे 'डैड डांसिंग' कहा जा रहा है. दोनों का यह मजेदार डांस सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है. इसकी अहम वजह यह है कि इस डांस की वजह से भारत का स्वतंत्रता दिवस है.

इस प्रोग्राम में भारतीय गायिका शिबानी कश्यप ने लक्सन को स्टेज पर डांस के लिए बुलाया. लक्सन ने माहौल को और मजेदार बनाने के लिए विपक्षी नेता हिपकिंस को भी मंच पर बुला लिया और कहा,'अगर मैं खुद को शर्मिंदा करूंगा तो इन्हें भी करना पड़ेगा.' इसके बाद दोनों नेताओं ने अलग-अलग अंदाज में डांस किया.

दो पापा मस्ती में झूम रहे हैं

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि हिपकिंस थोड़े संभले और तालमेल के साथ नाच रहे हैं. जबकि लक्सन ने पूरे जोश से हाथ-पैर हिलाए, इशारे किए और खूब माहौल जमाया. सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हुए लक्सन ने कैप्शन लिखा,'दो पापा बस मस्ती में झूम रहे हैं.'

यह भी पढ़ें: हुस्न का जलवा! ट्रेन में पैसे मांग रही थी किन्नर, खूबसूरती देख लोग बोले- 'भारी मिस्टेक हो गई प्रभु'

पहले भी डांस कर चुके हैं लक्सन

यह पहली बार नहीं है जब लक्सन ने डांस किया हो. वे पहले भी टिकटॉक डांस और विदेश यात्राओं में डांस करते नजर आए हैं. उनकी पत्नी अमांडा लक्सन ने भी बताया था कि पति अच्छे डांसर हैं. दोनों ने डेटिंग के समय बॉल रूम डांस क्लास ली थी और उनके ट्रेनर ने भी कहा था कि लक्सन की रिद्म बहुत अच्छी है.

लक्सन की पत्नी ने क्या कहा?

अमांडा ने बताया था,'वह एक अच्छा डांसर है. हम दोनों डेटिंग के दिनों में बॉलरूम डांसिंग की क्लास लेते थे और मैं बैले डांसर थी, इसलिए मुझे लगता था कि मेरी लय बहुत अच्छी है. लेकिन हमारे डांस कोरियाग्राफर ने कहा,'क्रिस्टोफर तुम्हारी लय बहुत अच्छी है.' वह वास्तव में उन लोगों में से एक है जो कोई भी गेंद या बल्ला उठा सकता है और मूल रूप से वह इसमें लगभग निपुण है.'

About the Author
author img
Tahir Kamran

Zee News में देश-विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. पत्रकारिता की रहगुज़र पर क़दम रखते हुए 2015 में एक उर्दू अख़बार से सफ़र का आग़ाज़ किया. उर्दू में दिलचस्पी और अल्फ़ाज़ क...और पढ़ें

TAGS

New Zealand

Trending news

जहां की मिट्टी के कण-कण में है शौर्य की गाथा, अब उस सियाचिन-गलवान जा सकेंगे सैलानी
Ladakh
जहां की मिट्टी के कण-कण में है शौर्य की गाथा, अब उस सियाचिन-गलवान जा सकेंगे सैलानी
'...तब तो हर अधिकारी को जेल में होना चाहिए', इलेक्शन कमीशन पर भड़कीं महुआ मोइत्रा
Mahua Moitra
'...तब तो हर अधिकारी को जेल में होना चाहिए', इलेक्शन कमीशन पर भड़कीं महुआ मोइत्रा
किन लोगों की हाई सैलरी दे रही बेरोजगारी को बढ़ावा? अर्थशास्त्री के बयान से खलबली
high salary
किन लोगों की हाई सैलरी दे रही बेरोजगारी को बढ़ावा? अर्थशास्त्री के बयान से खलबली
NDA के VP कैंडिडेट बने CP राधाकृष्णन, मिशन तमिलनाडु के लिए BJP ने बिछा दी बिसात?
Vice President Elections
NDA के VP कैंडिडेट बने CP राधाकृष्णन, मिशन तमिलनाडु के लिए BJP ने बिछा दी बिसात?
40 साल का सियासी सफर; कौन हैं सीपी राधाकृष्णनन, जिन्हें NDA ने बनाया VP उम्मीदवार
CP Radhakrishnan
40 साल का सियासी सफर; कौन हैं सीपी राधाकृष्णनन, जिन्हें NDA ने बनाया VP उम्मीदवार
UP नहीं, BJP राज वाले इस सूबे में चला पीला पंजा, 309 परिवारों के घरों पर चला बुलडोजर
Assam
UP नहीं, BJP राज वाले इस सूबे में चला पीला पंजा, 309 परिवारों के घरों पर चला बुलडोजर
बैठे-बिठाए मार ली इस कांग्रेस नेता ने पैर पर कुल्हाड़ी, सत्ता बदलने की बात पर नोटिस
Karnataka News
बैठे-बिठाए मार ली इस कांग्रेस नेता ने पैर पर कुल्हाड़ी, सत्ता बदलने की बात पर नोटिस
जमीन फाड़कर निकला 200000 किलो सोना! भारत का ये राज्य अब बनेगा 'KGF', फटी रह गई आंखें
Odisha
जमीन फाड़कर निकला 200000 किलो सोना! भारत का ये राज्य अब बनेगा 'KGF', फटी रह गई आंखें
प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, गुस्साए मुख्य चुनाव आयुक्त ने किसे दे दिया अल्टीमेटम !
Bihar SIR Controversy
प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, गुस्साए मुख्य चुनाव आयुक्त ने किसे दे दिया अल्टीमेटम !
'क्या मां, बहन और बेटियों का वोट करते हुए वीडियो शेयर कर दें?', विपक्ष पर बरसा EC
election commission press conference
'क्या मां, बहन और बेटियों का वोट करते हुए वीडियो शेयर कर दें?', विपक्ष पर बरसा EC
;