इस देश में चक्रवाती तूफान ने मचाई तबाही, सरकार ने की आपातकाल की घोषणा

National State of Emergency in New Zealand: गेब्रियल चक्रवाती तूफान (Cyclone Gabriel) के खतरे को देखते हुए न्यूजीलैंड सरकार ने देश में आपातकाल की घोषणा कर दी है. न्यूजीलैंड के इतिहास में यह तीसरी बार है, जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है.