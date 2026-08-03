/लैटिन-ग्रीक की बिगड़ी औलाद है इंग्लिश! न्यूज़ीलैंड की सांसद ने संसद में उड़ाई अंग्रेजी की धज्जियां, Video वायरल

New Zealand Parliament English Language Controversy: भाषा और स्थानीय पहचान को लेकर दुनिया भर में बहसें छिड़ती रहती हैं, लेकिन न्यूजीलैंड की संसद में हाल ही में एक ऐसा भाषण हुआ जिसने वैश्विक स्तर पर सुर्खियां बटोर ली हैं. वेलिंगटन सेंट्रल से ग्रीन पार्टी की सांसद और माओरी समुदाय की प्रतिनिधि तमाथा पॉल ने संसद के भीतर अंग्रेजी भाषा की जमकर क्लास लगाई. उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अंग्रेजी कोई मौलिक भाषा नहीं, बल्कि ओल्ड नॉर्स, ग्रीक और लैटिन जैसी भाषाओं का एक बिगड़ा हुआ रूप है. तमाथा पॉल का यह तीखा और तंज भरा भाषण सोशल मीडिया पर देखते ही देखते वायरल हो गया है.
ये पूरा मामला संसद में पेश किए गए उस विधेयक से जुड़ा है, जो 'ते रेओ माओरी' (माओरी भाषा) और 'न्यूजीलैंड साइन लैंग्वेज' के साथ-साथ अब अंग्रेजी को भी आधिकारिक दर्जा देने का प्रस्ताव रखता है.
सांसद पॉल ने इस बिल का कड़ा विरोध करते हुए कहा कि न्यूजीलैंड में अंग्रेजी पहले से ही मुख्य कामकाजी भाषा के रूप में इस्तेमाल होती है, इसलिए इस पर नया कानून बनाना पूरी तरह बेवजह है. उन्होंने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि देश की जनता महंगाई की मार झेल रही है और संसद ऐसी फिजूल बहसों में समय बर्बाद कर रही है.
तमाथा पॉल ने अपने भाषण में वेल्स (Wales) का उदाहरण देते हुए वहां के भाषाई मॉडल की जमकर तारीफ की. हाल ही में वेल्स की यात्रा से लौटीं पॉल ने बताया कि वहां वेल्श (सिमरेग) भाषा को सार्वजनिक साइनबोर्ड्स पर अंग्रेजी से भी पहले प्रमुखता से लिखा जाता है. वेल्स में द्विभाषी साइनबोर्ड्स लगाने से दुनिया नीचे नहीं गिर पड़ी! इससे वहां का समाज भ्रमित नहीं हुआ, बल्कि उनकी सांस्कृतिक पहचान और ज्यादा मजबूत हुई है. उन्होंने न्यूजीलैंड की मौजूदा सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि जहां वेल्स अपनी ऐतिहासिक भाषा को बचा रहा है, वहीं न्यूजीलैंड सरकार पासपोर्ट और सरकारी विभागों से माओरी भाषा और माओरी नामों को घटाने का काम कर रही है.
माओरी सांसद ने तर्क दिया कि 'ते रेओ माओरी' को हमेशा से प्राथमिकता और विशेष सुरक्षा मिलनी चाहिए, क्योंकि इसे एक दौर में योजनाबद्ध तरीके से दबाया गया था. माओरी समुदाय की कई पीढ़ियों को अपनी ही मातृभाषा बोलने पर सजाएं झेलनी पड़ी थीं. बता दें कि ते रेओ माओरी को 'माओरी लैंग्वेज एक्ट 1987' के तहत पहली बार ऑफिशियल भाषा का दर्जा मिला था. जनगणना के मुताबिक, लगभग 1.9 लाख न्यूजीलैंड वासी दैनिक जीवन में माओरी भाषा बोलते हैं.
हजारों छात्र माओरी मीडियम में पढ़ाई कर रहे हैं. पॉल ने यह भी याद दिलाया कि जिस अंग्रेजी को ऑफिशियल दर्जा देने के लिए कानून लाया जा रहा है, खुद इंग्लैंड में भी अंग्रेजी को कोई औपचारिक कानूनी दर्ज हासिल नहीं है! सांसद पॉल ने कहा कि वेल्स और न्यूजीलैंड दोनों का लक्ष्य शिक्षा और दैनिक जीवन के जरिए अपनी मूल भाषाओं के बोलने वालों की संख्या को 10 लाख तक पहुंचाना है, और इसे बिना किसी झिझक के राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा दिया जाना चाहिए.