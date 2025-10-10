Advertisement
आंखें तरेरीं, जीभ बाहर, गला फाड़कर चीखते हुए नाचने लगीं महिला सांसद; ऐसा रौद्र रूप गुस्से से लाल हुए स्पीकर, रोंगटे खड़ा करने वाला Video

Maori Haka dance in New Zealand Parliament: भारतीय संसद के अंदर आप सबने खूब जबरदस्त नोकझोंक देखी होगी, लेकिन न्यूज़ीलैंड की संसद में जो हुआ उसे देखकर आपके रोंगेटे खड़े हो जाएंगे. चलती हुई संसद में महिला सांसद ने ऐसा अपना रौद्र रूप दिखाया कि स्पीकर गुस्से से लाल हो गए. देखें रोंगटे खड़ा करने वाला Video और समझें पूरा मामला.

 

Oct 10, 2025
MP Oriini Kaipara Haka dance New Zealand Parliament: कल्पना कीजिए, संसद का सभागार... एक महिला सांसद मंच पर खड़ी हैं. अचानक उनकी आंखें फैल जाती हैं, जीभ बाहर निकालकर दहाड़ने लगती हैं, और पूरा बदन कांपते हुए नाचने लगता है. यह कोई ड्रामा सीन नहीं, बल्कि न्यूजीलैंड की संसद में असली घटना है. जिसे देखने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे. अब समझते हैं पूरी बात.

सबसे पहले देखें वीडियो;-

हाका डांस पर झूमीं महिला सांसद
WION (विऑन) में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, न्यूज़ीलैंड की संसद में एक और पारंपरिक माओरी नृत्य हाका देखने को मिला. यह माओरी पार्टी की नई सांसद ओरिनी कैपारा के पहले भाषण के बाद हुआ. ओरिनी कैपारा सितंबर में तामाकी मकौराउ सीट से चुनी गईं हैं जो खाली हो गई थी. गुरुवार को उन्होंने संसद में पहला भाषण दिया. पूरी तरह माओरी भाषा (ते रेओ माओरी) में शुरू हुआ यह भाषण, जहां उन्होंने कहा, "मैंने पहले कहानियां कवर कीं, अब उन्हें बदलूंगी." भाषण में माओरी लचीलापन, भाषा, कला और परंपराओं पर जोर दिया.  भाषण खत्म होते ही संसद में मंजूर गीत (वाइटा) गाया गया. लेकिन तभी पब्लिक गैलरी से एक शख्स ने हाका शुरू किया, और बाकी लोग देखते देखते डांस करने लगे. ओरिनी भी इस डांस में शामिल हो गईं. आंखें तरेरतीं, जीभ लहराती, गला फाड़कर चीखती हुईं. कुछ सांसद भी नाचने लगे. यह नजारा इतना जोरदार था कि पूरा हॉल थर्रा गया.

गुस्से से लाल हए स्पीकर
स्पीकर ब्राउनली जो कुर्सी पर बैठे थे, झट से खड़े हो गए. उनका चेहरा लाल, नसें फूलीं. उन्होंने माइक पकड़ा और बोले, "नहीं, ऐसा मत करो. गारंटी थी कि यह नहीं होगा!" लेकिन हाका का जोश रुकने का नाम न ले. आखिरकार, ब्राउनली ने सत्र स्थगित घोषित कर दिया. बाद में उन्होंने कहा, "यह अपमानजनक है.

हाका का रौद्र रूप: युद्ध नारा से संसदीय बगावत तक
हाका क्या है? माओरी संस्कृति का ताकतवर प्रतीक है. पहले युद्ध का नारा, दुश्मन को डराने या मेहमान का स्वागत करने के लिए किया जाता था. आज के दौर में न्यूजीलैंड के रग्बी मैचों में ऑल ब्लैक्स टीम शुरू में करती है. लेकिन संसद में? यह बगावत जैसा है. माओरी पार्टी (ते पाटी माओरी) अक्सर ऐसे नृत्यों से आदिवासी गर्व जताती है, औपनिवेशिक नियमों को ललकारती है. पिछले साल नवंबर में भी तीन माओरी सांसदों ने विवादास्पद बिल पर हाका किया था. वह बिल 1840 की वेटांगी संधि (ब्रिटिश और माओरी के बीच सुरक्षा समझौता) को फिर से पढ़ने वाला था. तीनों को लंबा सस्पेंशन मिला था.

कृष्णा पांडेय

कृष्णा पांडेय, ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हैं.

Maori Haka Dance

