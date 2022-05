Jacinda Ardern Health Update: कोरोना की चपेट में आईं इस देश की प्रधानमंत्री, हेल्थ को लेकर खुद दिया अपडेट

New Zealand PM Tests Positive For Covid-19: न्यूजीलैंड (New Zealand) की प्रधानमंत्री जैसिंडा अर्डर्न (Jacinda Ardern) कोरोना वायरस (Coronavirus) से संक्रमित हो गई हैं. उन्होंने आज (शनिवार को) खुद ये जानकारी दी. जैसिंडा अर्डर्न ने खुद को अपने ही घर में आइसोलेट कर लिया है. न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री ने बताया कि उन्होंने संक्रमित होने से बचने के लिए बहुत सावधानी बरती, लेकिन फिर भी कोरोना वायरस पॉजिटिव हो गईं.

कोविड-19 से संक्रमित हुईं न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री

जैसिंडा अर्डर्न ने शनिवार सुबह सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, 'तमाम कोशिशों के बावजूद, दुर्भाग्य से, मैं कोविड-19 से संक्रमित हो गई हूं.'

ये भी पढ़ें- काले हिरण के शिकारियों ने मचाया कोहराम, SI समेत 3 पुलिसकर्मियों को मारी गोली

जैसिंडा अर्डर्न के मंगेतर भी हैं कोरोना संक्रमित

बता दें कि न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जैसिंडा अर्डर्न रविवार से ही अपने परिवार के साथ घर पर आइसोलेट हैं. रविवार को उनके मंगेतर Clarke Gayford कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए थे.

न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री ने खुद को किया आइसोलेट

जैसिंडा अर्डर्न ने कहा कि हम रविवार से आइसोलेट हैं. मंगेतर Clarke Gayford और बेटी नेव भी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं. उन्होंने आगे कहा कि अगर कोई और भी है जो कोरोना संक्रमित है और खुद को आइसोलेट कर रखा है. मुझे उम्मीद है कि आप अपना अच्छे से ध्यान रखेंगे.

ये भी पढ़ें- यूपी में 'बिकरू' जैसा एक और कांड, पुलिस टीम को दौड़ाया; लाठी-डंडों से पीटा

न्यूजीलैंड के स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से शुक्रवार को कहा गया कि न्यूजीलैंड में कोरोना के नए 7,441 मामले दर्ज किए गए, जिनमें से 2,503 सबसे बड़े शहर ऑकलैंड में सामने आए हैं.

गौरतलब है कि कोरोना वायरस महामारी की शुरुआत के बाद से अब तक कोविड-19 के 1,026,715 मामले न्यूजीलैंड में सामने आ चुके हैं.

LIVE TV