मासूम जानवर बनी इस देश की दुश्मन! सरकार ने बनाई 25 लाख बिल्लियों को खत्म करने की योजना

न्यूजीलैंड अपनी सुंदरता की वजह से दुनियाभर में बेहद मशहूर है. यहां हर साल लाखों की तादाद में टूरिस्ट पहुंचते हैं. न्यूजीलैंड में पिछले कुछ समय से एक नई और खतरनाक चुनौती सामने आई है. यहां की विदेशी प्रजातियों पर फेरल यानी जंगली बिल्लियों का इतना ज्यादा खतरा बढ़ गया है कि सरकार ने इनके खिलाफ बड़े स्तर पर युद्ध छेड़ने की तैयारी कर ली है. एक सरकारी रिपोर्ट में बताया गया है कि देश में करीब 25 लाख से ज्यादा फेरल बिल्लियां मौजूद हैं जो कमजोर पक्षियों, छोटे जीवों और दुर्लभ प्रजातियों को तेजी से खत्म कर रही हैं.

खतरनाक

फेरल बिल्लियों ने न्यूजीलैंड की कई अनोखी पक्षी और जानवर प्रजातियों को खत्म कर दिया है. ये बिल्लियां ज्यादा शिकार करने की आदत के कारण बेहद खतरनाक मानी जाती हैं. सरकार ने इन्हें प्रिडेटर फ्री 2050 लिस्ट में शामिल कर दिया है. जिसका मतलब होता है कि आने वाले ढाई दशक में इन्हें पूरी तरह से खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है.

स्टोन कोल्ड किलर्स

घरेलू बिल्लियों को इस कार्रवाई से बाहर रखा गया है. इस योजना के जरिए सरकार देश की अनोखी जैव विविधता को बचाना चाहती है. न्यूजीलैंड के संरक्षण मंत्री तमा पोटाका ने इन जंगली बिल्लियों को स्टोन कोल्ड किलर्स बताते हुए कहा कि इन्हें प्रिडेटर फ्री 2050 प्रोग्राम में शामिल किया जाएगा. उन्होंने साफ किया कि इस मिशन का लक्ष्य सिर्फ जंगली बिल्लियों को खत्म करना है. घरेलू पालतू बिल्लियों पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा.

Add Zee News as a Preferred Source

पालतू बिल्ली

मंत्री के अनुसार फेरल बिल्लियां पालतू बिल्लियों से पूरी तरह अलग होती हैं. ये इंसानों के पास नहीं आतीं और जरूरत से ज्यादा शिकार करने का स्वभाव इन्हें बेहद खतरनाक बना देता है. रिपोर्ट्स के मुताबिक न्यूजीलैंड के कई हिस्सों में इन बिल्लियों का दहशत लगातार बढ़ता जा रहा है. स्टुअर्ट द्वीप पर इन्होंने दक्षिणी डॉटरेल नामक दुर्लभ पक्षी को लगभग खत्म कर दिया है. ओहाकुने इलाके में बिल्लियों द्वारा सिर्फ एक हफ्ते में करीब 100 चमगादड़ों को मारने की घटनाएं सामने आई हैं. ये आंकड़ा इस प्रजाति के अस्तित्व के लिए बेहद चिंताजनक माना जा रहा है.