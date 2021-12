कोरोना के बीच नए साल का जोरदार स्वागत, इन देशों में सबसे पहले 2022 का आगाज

नई दिल्ली: दुनियभर में नए साल का इंतजार किया जा रहा है और हर कोई 2022 के स्वागत के लिए तैयार है. लेकिन हर बार की तरह इस बार भी न्यूजीलैंड इस मामले में आगे रहा है और ऑकलैंड में नए साल की एंट्री हो चुकी है. 2022 के आगाज के साथ ही वहां हर तरफ जश्न का माहौल है और लोग आतिशबाजी के जरिए न्यू ईयर का वेलकम कर रहे हैं.

दुनियाभर में साल 2021 कोरोना के खौफ में बीता और अब इसे अलविदा कहने का वक्त है. फिलहाल कई देशों में लॉकडाउन और कोरोना की वजह से पाबंदियां लागू हैं. फिर भी न्यूजीलैंड में लोगों के पूरे जोश के साथ नए साल का स्वागत किया. यही वजह है इस बार लोग ऑकलैंड में काफी शांत माहौल में आतिशबाजी का आनंद उठाते नजर आए.

#WATCH | New Zealand's Auckland rings in #NewYear2022 with fireworks display

(Video: Reuters) pic.twitter.com/UuorkGHPEg

— ANI (@ANI) December 31, 2021