लेबर पेन से जूझते हुए न्यूज एंकर ने 3 घंटे तक पढ़ी खबरें; बेटे को दिया जन्म, वीडियो वायरल

News Anchor Labor Pain: कई बार कुछ लोग अपने काम के प्रति इतना मन से लगे होते हैं कि मिसाल बन जाते हैं. हालांकि कुछ लोग इतना रिस्क ले लेते हैं कि अपनी जान को खतरे में डाल देते हैं. हाल ही में कुछ ऐसा ही देखने को मिला है. अमेरिका के न्यूयॉर्क में एक न्यूज चैनल की एंकर ने लेबर पेन होने के बावजूद 3 घंटों तक टीवी स्क्रीन पर खबरें पढ़ी हैं. इस दौरान के कई वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं.

न्यूयॉर्क के अल्बानी शहर में यह हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है. एक लोकल न्यूज चैनल की एंकर ओलिविया जैक्विथ ने लेबर पेन शुरू होने के बावजूद तीन घंटे तक खबरें पढ़ीं. जब बुधवार सुबह चैनल 'CBS6 Albany' पर लाइव ब्रॉडकास्ट शुरू हुआ तो उनकी को-एंकर जूलिया डन ने शो की शुरुआत में ही चौंकाने वाला खुलासा किया ,'आज सुबह हमारे पास कुछ बड़ी खबर है, सचमुच की ब्रेकिंग न्यूज, ओलिविया को लेबर पेन शुरू हो गया है और वो अभी लाइव न्यूज पढ़ रही हैं.'

It was an exciting morning at CBS6 when morning show anchor Olivia Jaquith went into labor just before the newscast and STILL ANCHORED THE SHOW!!

READ MORE: https://t.co/YTYtnlFDF7 pic.twitter.com/uOCFDQA1q7

— FOX Baltimore (@FOXBaltimore) May 21, 2025