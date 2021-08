इंटरव्यू में गन प्वाइंट पर था एंकर, AK-47 लिये खड़े थे 7-7 आतंकवादी; देखिये वीडियो

काबुल: तालिबान (Taliban) खुद को बदलने का लाख दिखावा करे लेकिन सच आखिरकार कैमरे में रिकॉर्ड हो ही जाता है. इसी सिलसिले में तालिबान के एक और झूठ का पर्दाफाश हुआ है. दरअसल काबुल (Kabul) के एक टीवी शो में तालिबान की टेरर एंट्री हुई जिसके बाद गन प्वाइंट पर हुआ एक इंटरव्यू अब पूरी दुनिया में वायरल हो गया है.

अफगानिस्तान में एक न्यूज़ चैनल के अंदर का मंजर जिसने भी देखा दंग रह गया. दरअसल इस स्टूडियो में एक तरफ एंकर था तो दूसरी तरफ तालिबानी कमांडर कारी समीउल्लाह मौजूद था. हैरानी इस बात पर थी कि एंकर के ठीक पीछे कुछ आतंकवादी खड़े थे जो एके-47 जैसी घातक बंदूकों से लैस थे. ये आतंकी एंकर की कही हुई हर बात को कान लगाकर बड़े ध्यान से सुन रहे हैं. आप भी देखिये उस वायरल वीडियो की एक झलक

The #Taliban's style of giving interviews to media; Guns at the head of the anchor.

This tragedy never happened in the history of media.

#Afghanistan #Kabul pic.twitter.com/zO095guIrG

— Hizbullah Khan (@HizbkKhan) August 29, 2021