क्रूज शिप का खुशनुमा सफर बन गया आखिरी, 18 साल की लड़की की रहस्यमयी हालात में मौत

Anna Kepner Death: अमेरिका की रहने वाले 18 साल की हाई स्कूल स्टूडेंट एना केपनर की रहस्यमयी मौत ने हर किसी को चौंका दिया था, अब जांचकर्ताओं ने इस केस को लेकर नए डिटेल जारी किए हैं, जो कार्निवल होराइजन क्रूज शिप (Carnival Horizon cruise ship) पर मृत पाई गई थी. ये जहाज 8 नवंबर को कैरिबियन की यात्रा के बाद मियामी लौटा था. अधिकारियों ने पुष्टि की है कि केपनर की मौत 7 नवंबर को हुई थी. चूंकि ये घटना अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में हुई थी, इसलिए एफबीआई ने जांच का काम संभाल लिया है, जिससे ये अमेरिकी समुद्री क्षेत्राधिकार में आ गया है.

आसान नहीं है सबूत जुटाना

पूर्व एफबीआई एजेंट्स ने बताया कि समुद्र में क्षेत्राधिकारों के ओवरलैप होने के कारण ऐसे मामले जटिल होते हैं. अगर कोई जहाज मियामी (Miami) जैसे अमेरिकी बंदरगाह से रवाना होकर वापस आता है, तो लोकल एफबीआई ऑफिस को जांच करने का अधिकार है. क्रूज शिप पर संदिग्ध मौतें या संभावित अपराध फेडरल जांच के दायरे में आते हैं, लेकिन सीमित गवाहों और जहाजों पर हाई टर्नओवर को देखते हुए सबूत जुटाना चैलेंजिंग हो सकता है.

"खुशमिजाज लड़की भी एना"

केपनर के परिवार ने उन्हें एक ब्राइट, खुशमिजाज और रहमदिल यंग वूमेन बताया, जो जिस भी कमरे में जाती थीं, वहां रोशनी फैला देती थीं. उन्होंने कहा कि उसकी स्माइल अट्रैक्टिव थी और लोगों की एक्साइटमेंट बढ़ाने की उनमें नेचुरल एबिलिटी थी. उनकी मां, शॉन्टेल (Shauntel) ने इमोशनल ऑनलाइन मैसेज शेयर किया, जिसमें लिखा था, "ये दुनिया तुम्हारे बिना कभी भी पहले जैसी नहीं रहेगी." उनके दोस्तों ने भी उनकी पॉजिटिविटी और मेकअप, डांस और स्विमिंग को लेकर उनके प्यार को याद करते हुए, ऐसे ही इमोशन शेयर किए.

हेल्पिंग नेचर

अन्ना ने हाल ही में अपनी मिलिट्री प्रवेश परीक्षा पूरी की थी और मई में हाई स्कूल से ग्रेजुएट होने वाली थीं. स्कूल के बाहर, वो अपने होमटाउन टाइटसविले (Titusville), फ्लोरिडा (Florida) में लोकल लेवल पर वालंटियर का काम करती थीं और अक्सर अपने दादा-दादी की उनके पड़ोस में मदद करती थीं. उनके टीचर और दोस्त उनके मकसद और सामुदायिक भावना की तारीफ करते थे.

मेंटल कंडीशन को लेकर अटकलें

अपनी दुखद मौत से कुछ हफ्ते पहले, अन्ना ने खुशी और रिश्तों के बारे में एक रहस्यमयी टिकटॉक मैसेज पोस्ट किया था, जिससे उनकी इमोशनल कंडीशन के बारे में अटकलें लगाई जाने लगीं. उनकी मौत के बाद, उनके सहपाठियों और शोक मनाने वालों ने उनकी याद में स्कूल में खड़ी उनकी कार को फूलों और गुब्बारों से सजाया, रहस्यमय हालात में एक होनहार यंग लाइफ का अंत हो गया.