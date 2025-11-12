Advertisement
trendingNow12999584
Hindi Newsदुनिया

क्रूज शिप का खुशनुमा सफर बन गया आखिरी, 18 साल की लड़की की रहस्यमयी हालात में मौत

नवंबर 2025 के पहले हफ्ते में 18 साल की यंग स्टूडेंट की क्रूज शिप में रहस्यमयी हालात में मौत हो गई, जिसकी जांच अमेरिकी एजेंसी एफबीआई ने अपने हाथों में ले ली है. 

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Nov 12, 2025, 10:59 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

क्रूज शिप का खुशनुमा सफर बन गया आखिरी, 18 साल की लड़की की रहस्यमयी हालात में मौत

Anna Kepner Death: अमेरिका की रहने वाले 18 साल की हाई स्कूल स्टूडेंट एना केपनर की रहस्यमयी मौत ने हर किसी को चौंका दिया था, अब जांचकर्ताओं ने इस केस को लेकर नए डिटेल जारी किए हैं, जो कार्निवल होराइजन क्रूज शिप (Carnival Horizon cruise ship) पर मृत पाई गई थी. ये जहाज 8 नवंबर को कैरिबियन की यात्रा के बाद मियामी लौटा था. अधिकारियों ने पुष्टि की है कि केपनर की मौत 7 नवंबर को हुई थी. चूंकि ये घटना अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में हुई थी, इसलिए एफबीआई ने जांच का काम संभाल लिया है, जिससे ये अमेरिकी समुद्री क्षेत्राधिकार में आ गया है.

आसान नहीं है सबूत जुटाना
पूर्व एफबीआई एजेंट्स ने बताया कि समुद्र में क्षेत्राधिकारों के ओवरलैप होने के कारण ऐसे मामले जटिल होते हैं. अगर कोई जहाज मियामी (Miami) जैसे अमेरिकी बंदरगाह से रवाना होकर वापस आता है, तो लोकल एफबीआई ऑफिस को जांच करने का अधिकार है. क्रूज शिप पर संदिग्ध मौतें या संभावित अपराध फेडरल जांच के दायरे में आते हैं, लेकिन सीमित गवाहों और जहाजों पर हाई टर्नओवर को देखते हुए सबूत जुटाना चैलेंजिंग हो सकता है.

"खुशमिजाज लड़की भी एना"
केपनर के परिवार ने उन्हें एक ब्राइट, खुशमिजाज और रहमदिल यंग वूमेन बताया, जो जिस भी कमरे में जाती थीं, वहां रोशनी फैला देती थीं. उन्होंने कहा कि उसकी स्माइल अट्रैक्टिव थी और लोगों की एक्साइटमेंट बढ़ाने की उनमें नेचुरल एबिलिटी थी. उनकी मां, शॉन्टेल (Shauntel) ने इमोशनल ऑनलाइन मैसेज शेयर किया, जिसमें लिखा था, "ये दुनिया तुम्हारे बिना कभी भी पहले जैसी नहीं रहेगी." उनके दोस्तों ने भी उनकी पॉजिटिविटी और मेकअप, डांस और स्विमिंग को लेकर उनके प्यार को याद करते हुए, ऐसे ही इमोशन शेयर किए.

Add Zee News as a Preferred Source

हेल्पिंग नेचर
अन्ना ने हाल ही में अपनी मिलिट्री प्रवेश परीक्षा पूरी की थी और मई में हाई स्कूल से ग्रेजुएट होने वाली थीं. स्कूल के बाहर, वो अपने होमटाउन टाइटसविले (Titusville), फ्लोरिडा (Florida) में लोकल लेवल पर वालंटियर का काम करती थीं और अक्सर अपने दादा-दादी की उनके पड़ोस में मदद करती थीं. उनके टीचर और दोस्त उनके मकसद और सामुदायिक भावना की तारीफ करते थे.

मेंटल कंडीशन को लेकर अटकलें
अपनी दुखद मौत से कुछ हफ्ते पहले, अन्ना ने खुशी और रिश्तों के बारे में एक रहस्यमयी टिकटॉक मैसेज पोस्ट किया था, जिससे उनकी इमोशनल कंडीशन के बारे में अटकलें लगाई जाने लगीं. उनकी मौत के बाद, उनके सहपाठियों और शोक मनाने वालों ने उनकी याद में स्कूल में खड़ी उनकी कार को फूलों और गुब्बारों से सजाया, रहस्यमय हालात में एक होनहार यंग लाइफ का अंत हो गया.

About the Author
author img
Shariqul Hoda

ज़ी न्यूज में सीनियर सब एडिटर. हेल्थ और लाइफस्टाइल की स्टोरीज करते हैं. नेशनल, इंटरनेशनल, टेक, स्पोर्ट्स, रिलेशनशिप, एंटरटेनमेंट, हेल्थ और लाइफस्टाइल का लंबा तजुर्बा है. जर्नलिज्म करियर की शुरुआत 2...और पढ़ें

TAGS

MiamiFBIdeathuscruise ship

Trending news

‘आतंकी दो तरह के होते हैं…’ दिल्ली धमाकों पर आखिर चिदंबरम ने क्यों कहा ऐसा?
Delhi blast
‘आतंकी दो तरह के होते हैं…’ दिल्ली धमाकों पर आखिर चिदंबरम ने क्यों कहा ऐसा?
मुजीबुर रहमान का मिटा रहे नाम, पाक की हो रही चापलूसी, युनूस सरकार को हसीन की खरी-खरी
Sheikh Hasina
मुजीबुर रहमान का मिटा रहे नाम, पाक की हो रही चापलूसी, युनूस सरकार को हसीन की खरी-खरी
पहला इंतकाम 15 दिन में, अब दूसरे की बारी... Act of War के ऐलान से सहमा पाकिस्तान!
India Pakistan News in Hindi
पहला इंतकाम 15 दिन में, अब दूसरे की बारी... Act of War के ऐलान से सहमा पाकिस्तान!
दोस्ती की पिच पर फिर जमेगा रंग, 5 दिसंबर को भारत आएंगे पुतिन, US को लगेगी मिर्च!
putin india visit
दोस्ती की पिच पर फिर जमेगा रंग, 5 दिसंबर को भारत आएंगे पुतिन, US को लगेगी मिर्च!
दिल्ली लाल किला ब्लास्ट के 48 घंटे बाद मोदी सरकार ने माना- ये आतंकी हमला है
red fort blast
दिल्ली लाल किला ब्लास्ट के 48 घंटे बाद मोदी सरकार ने माना- ये आतंकी हमला है
2 लोग कार लेने आए, पेमेंट दी और...जिस गाड़ी से हुआ ब्लास्ट, उसे बेचने वाला क्या बोला
red for blast
2 लोग कार लेने आए, पेमेंट दी और...जिस गाड़ी से हुआ ब्लास्ट, उसे बेचने वाला क्या बोला
दिल्ली धमाके के 48 घंटे बाद कड़ी से कड़ी जोड़कर कहां तक पहुंचीं एजेंसियां
delhi bomb blast news
दिल्ली धमाके के 48 घंटे बाद कड़ी से कड़ी जोड़कर कहां तक पहुंचीं एजेंसियां
6 दिसंबर को बड़ा धमाका करना चाहते थे आतंकी, घबराहट में 26 दिन पहले कर बैठे ब्लास्ट
lal qila blast
6 दिसंबर को बड़ा धमाका करना चाहते थे आतंकी, घबराहट में 26 दिन पहले कर बैठे ब्लास्ट
दिल्ली धमाके के संदिग्ध उमर पर बड़ा खुलासा, 2023 में अस्पताल से हो चुका है बर्खास्त
Delhi blast
दिल्ली धमाके के संदिग्ध उमर पर बड़ा खुलासा, 2023 में अस्पताल से हो चुका है बर्खास्त
दिल्ली ब्लास्ट के बाद देश में धधक रही गुस्से की ज्वाला, अब शुरू होगा सिंदूर-पार्ट 2?
delhi bomb blast news
दिल्ली ब्लास्ट के बाद देश में धधक रही गुस्से की ज्वाला, अब शुरू होगा सिंदूर-पार्ट 2?