Next war speculations: चार साल चार महीने पहले 22 फरवरी, 2022 को यूक्रेन फिर चंद महीने पहले 28 फरवरी, 2026 को ईरान में अचानक शुरू हुई जंग के बाद धरती के ग्लोबल ग्लोब यानी धरती के नक्शे के किस हिस्से में नया सैन्य संघर्ष शुरू हो सकता है, इसको लेकर अटकलों का दौर जारी है. इस सिलसिले में दक्षिण चीन सागर में चीन और उसके पड़ोसी देशों फिलीपींस और ताइवान के साथ बढ़ रहे तनाव के बीच ताइवान जलडमरूमध्य (Taiwan Strait) में भी चीन और ताइवान के बीच टकराव की स्थिति बनी हुई है.
अब विशेषज्ञों का मानना है कि यदि किसी भी पक्ष से गलत आकलन (miscalculation) हुआ, तो यह तनाव बड़े सैन्य संघर्ष में बदल सकता है.
हाल ही में फिलीपींस ने अपने इलाके से चीन के एक रिसर्च जहाज को हटाने की पुष्टि की है. हालांकि इसके अगले ही दिन उसी इलाके में एक नया चीनी रिसर्च जहाज देखा गया. यानी फिलीपींस ने हो हल्ला करके चीन के एक टोही जहाज को हटवाया, लेकिन 24 घंटे से भी कम समय में चीन ने जगह बदलकर रिसर्च के नाम पर नया जहाज खड़ा कर दिया.
फिलीपींस और चीन के बीच दक्षिण चीन सागर में लंबे समय से विवाद चल रहा है. चीन इस इलाके के बड़े हिस्से पर अपना दावा करता है, जबकि फिलीपींस समेत कई अन्य देश भी इसे अपना क्षेत्र मानते हैं. फिलीपींस भन्नाया हुआ है.
चीन पर आरोप है कि वह अपने तटरक्षक जहाजों, यहां तक कि मछली पकड़ने वाली नौकाओं और समुद्री मिलिशिया के जरिए फिलीपींस के जहाजों को परेशान करता है. बीते कुछ महीनों में दोनों देशों के बीच कई बार आमने-सामने के टकराव की स्थिति बन चुकी है. इसी वजह से फिलीपींस इस समय दक्षिण चीन सागर में चीन को सबसे ज्यादा चुनौती देने वाला देश माना जा रहा है.
बीते कुछ हफ्तों में चीन और ताइवान की कोस्ट गार्ड्स के बीच कई बार तनावपूर्ण आमना-सामना हुआ है. चीन, करीब 80 साल से ताइवान को अपना हिस्सा मानता है और भविष्य में जरूरत पड़ने पर बल प्रयोग करके अपने नियंत्रण में लाने की बात आए दिन करता रहता है. दूसरी ओर ताइवान खुद को एक अलग और स्वतंत्र लोकतांत्रिक व्यवस्था वाला क्षेत्र मानता है.
पिछले ही महीने यानी मई में जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ताइवान के राष्ट्रपति लाई चिंग-ते से बातचीत करने के संकेत दिए. तो चीन ने इसकी भनक लगते ही इसे गंभीर मामला बताते हुए अमेरिका को चेतावनी दे डाली थी.
ताइवान को लेकर चीन से सबसे बड़ा विवाद उसकी संप्रभुता यानी मालिकाना हक का है. अमेरिका आधिकारिक रूप से ताइवान को स्वतंत्र देश नहीं कहता है, लेकिन वो ये जरूर चाहता है कि चीन, ताइवान पर जबरदस्ती कब्जा न करे. अमेरिका ताइवान का अघोषित संरक्षक है. उसे दुनिया के सबसे घातक हथियार देकर उसकी डिफेंस लेयर मजबूत करता आया है. यही वजह है कि ताइवान का मुद्दा अमेरिका और चीन के बीच सबसे बड़ा विवाद बन गया है.
यूं तो जब चीनी पायलटों का मन करता था ताईवान के ऊपर मंडराकर उसकी सीमा का उल्लंघन करते हुए चक्कर काट लेते थे. लेकिन बीते 20 सालों में चीन ने लगातार ताइवान के आसपास युद्धाभ्यास करके अपने तेवर तीखे कर लिए हैं. कभी वो लड़ाकू विमान भेजकर तो कभी सबमरीन और युद्धपोत भेजकर नौसैनिक गतिविधियां बढ़ा रहा है. ऐसे माहौल में किसी भी गलत फैसले या गलतफहमी से बड़ा सैन्य संघर्ष शुरू हो सकता है.
इसी साल मार्च में वियतनाम ने दक्षिण चीन सागर के पैरासेल द्वीप समूह के एक हिस्से में चीन द्वारा किए जा रहे निर्माण कार्यों का विरोध किया था. रिपोर्टों के मुताबिक चीन वहां रनवे और अन्य सैन्य ढांचे विकसित करने की फिराक में है. इससे वियतनाम और चीन के बीच टकराव की आशंका बढ़ गई है.
मलेशिया ने अपने समुद्री आर्थिक क्षेत्र (EEZ) में स्थित तेल और गैस परियोजनाओं के आसपास चीनी तटरक्षक जहाजों की बढ़ती मौजूदगी पर चिंता जताई है. मलेशियाई रक्षा मंत्री कह चुके हैं कि अगर चीन उनकी ऊर्जा परियोजनाओं में बाधा डाली तो वो उसका रेड लाइन को क्रास करना माना जाएगा.
इंडोनेशिया के नॉर्थ नटूना सागर क्षेत्र में भी चीनी जहाज और रिसर्च वेसल लगातार गतिविधियां बढ़ा रहे हैं. एक्सपर्ट्स इसे चीन की ग्रे-जोन स्ट्रेटजी बताते हैं, जिसमें बिना सीधे युद्ध किए दूसरे देशों पर दबाव बनाया जाता है और उनकी प्रतिक्रिया को परखा जाता है.
इन देशों की तमाम आपत्तियों के बीच चीन अब तक, दक्षिण चीन सागर को लेकर इंटरनेशनल कोर्ट तक के फैसले को मानने के लिए राजी नहीं है.
फिलीपींस, ताइवान, वियतनाम, मलेशिया और इंडोनेशिया ये सब किसी न किसी रूप में चीन की समुद्री गतिविधियों को लेकर चिंतित हैं. हालांकि अभी मामला नया सैन्य संघर्ष शुरू होने तक नहीं पहुंचा है, लेकिन चीन की आक्रामकता और उसकी बढ़ती सैन्य मौजूदगी ने ऐसी आशंकाओं को और बल दिया है कि यूक्रेन और ईरान के बाद जंग का अगला मोर्चा दक्षिण चीन सागर के आस-पास खुल सकता है.