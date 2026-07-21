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'मैं और वाइफ जिंदगीभर रहेंगे प्रेजीडेंट', नहीं होंगे चुनाव; इस नेता के ऐलान ने दुनिया को चौंकाया

मध्‍य अमेरिकी देश निकारागुआ के राष्ट्रपति डैनियल ओर्टेगा ने चुनाव संबंधी ऐसा ऐलान कर दिया है जिससे देश-दुनिया में लोग हैरान रह गए हैं. 2007 से सत्‍ता पर काबिज ओर्टेगा ने कहा कि अब निकारागुआ में चुनाव नहीं होंगे.

Written ByAtul Chaturvedi
Published: Jul 21, 2026, 08:31 AM IST|Updated: Jul 21, 2026, 08:31 AM IST
'मैं और वाइफ जिंदगीभर रहेंगे प्रेजीडेंट', नहीं होंगे चुनाव; इस नेता के ऐलान ने दुनिया को चौंकाया

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Atul Chaturvedi

Atul Chaturvedi

बुंदेलखंड के पठार से गंगा-जमुना के दोआब तक विगत तकरीबन दो दशकों का पत्रकारीय अनुभव. प्रयागराज में कल्‍चर बीट से पत्रकारिता की शुरुआत. दिल्‍ली में एनडीटीवी, दैनिक जागरण में काम का लंबा अनुभव. माखनलाल चतुर्वेदी राष्‍ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय से जर्नलिज्‍म की मास्‍टर डिग्री. साहित्यिक-सांस्‍कृतिक अभिरुचि. किताबें पढ़ने का शौक.

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