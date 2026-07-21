'मैं और वाइफ जिंदगीभर रहेंगे प्रेजीडेंट', नहीं होंगे चुनाव; इस नेता के ऐलान ने दुनिया को चौंकाया

मध्‍य अमेरिकी देश निकारागुआ के राष्ट्रपति डैनियल ओर्टेगा ने चुनाव संबंधी ऐसा ऐलान कर दिया है जिससे देश-दुनिया में लोग हैरान रह गए हैं. 2007 से सत्‍ता पर काबिज ओर्टेगा ने कहा कि अब निकारागुआ में चुनाव नहीं होंगे. इसका मतलब ये हुआ कि अगले साल उनका कार्यकाल खत्म होने पर किसी चुनावी चुनौती की संभावना खत्म हो जाएगी और उनकी और उनकी पत्नी की सत्ता और मजबूत हो जाएगी.