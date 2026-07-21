'मैं और वाइफ जिंदगीभर रहेंगे प्रेजीडेंट', नहीं होंगे चुनाव; इस नेता के ऐलान ने दुनिया को चौंकाया

मध्य अमेरिकी देश निकारागुआ के राष्ट्रपति डैनियल ओर्टेगा ने चुनाव संबंधी ऐसा ऐलान कर दिया है जिससे देश-दुनिया में लोग हैरान रह गए हैं. 2007 से सत्ता पर काबिज ओर्टेगा ने कहा कि अब निकारागुआ में चुनाव नहीं होंगे. इसका मतलब ये हुआ कि अगले साल उनका कार्यकाल खत्म होने पर किसी चुनावी चुनौती की संभावना खत्म हो जाएगी और उनकी और उनकी पत्नी की सत्ता और मजबूत हो जाएगी.
ओर्टेगा 1980 के दशक में पहली बार राष्ट्रपति बने थे. उसके बाद 2007 से लगातार सत्ता में हैं. उन्होंने कहा कि इस ऐलान से विपक्ष के लिए सारे रास्ते बंद हो जाएंगे. हालांकि उन्होंने इस उपाय को लागू करने के बारे में कोई जानकारी नहीं दी.
सैंडिनिस्टा क्रांति की याद
ओर्टेगा ने रविवार शाम 1979 की सैंडिनिस्टा क्रांति की याद में दिए गए भाषण में कहा, 'अब यहां सरकार और सत्ता पर कब्जा करने की कोशिश करने के लिए कोई चुनाव नहीं होगा.' इस क्रांति में ओर्टेगा ने क्रूर एनास्टासियो सोमोजो की तानाशाही को उखाड़ फेंकने में भूमिका निभाई थी.
दो महीने में पहली बार सार्वजनिक रूप से सामने आते हुए उन्होंने कहा, 'यांकी (अमेरिकी) और सोमोसिस्टा (सोमोजा समर्थकों) द्वारा समर्थित पार्टियों के सत्ता में लौटने के दिन अब लद गए हैं - ऐसा कभी नहीं होगा.'
2021 का विवादित चुनाव
निकारागुआ में 2021 में हुए पिछले चुनाव पर काफी विवाद हुआ था, क्योंकि ओर्टेगा ने विरोधियों और बिजनेस लीडर्स को हिरासत में ले लिया था और असहमति को अपराध घोषित कर दिया था. पिछले साल ओर्टेगा ने कई संवैधानिक सुधारों के ज़रिए अपनी सत्ता को और मज़बूत किया.
इन सुधारों में उनकी पत्नी रोसारियो मुरिलो को 'सह-राष्ट्रपति' बनाना और राष्ट्रपति का कार्यकाल छह साल तक बढ़ाना शामिल था. वह और उनकी पत्नी सरकार के लगभग हर पहलू को नियंत्रित करते हैं, जिसमें सशस्त्र बल और न्यायपालिका भी शामिल हैं.
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने ओर्टेगा और मुरिलो की सरकार पर देश को 'तानाशाही वाले राज्य' में बदलने और मानवाधिकारों का व्यवस्थित रूप से उल्लंघन करने का आरोप लगाया है.
निकारागुआ अप्रैल 2018 से ही गंभीर राजनीतिक संकट से जूझ रहा है, जब ओर्टेगा ने सरकार-विरोधी प्रदर्शनों पर सख्त कार्रवाई की थी, जिसमें 300 से ज्यादा लोग मारे गए थे.