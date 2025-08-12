 रेप केस से बचने के लिए मौत की फैलाई खबर, 17 साल बाद US कोर्ट में व्हीलचेयर पर ऑक्सीजन टैंक के साथ हुआ जिंदा, उड़े होश
रेप केस से बचने के लिए मौत की फैलाई खबर, 17 साल बाद US कोर्ट में व्हीलचेयर पर ऑक्सीजन टैंक के साथ हुआ जिंदा, उड़े होश

Nicholas Rossi Trial begins: निकोलस रॉसी नाम का शख्स अपनी मौत की झूठी खबर फैलाकर बलात्कार के आरोपों से बचने के लिए ब्रिटेन भाग गया था. अब, 17 साल बाद, वह यूटा की अदालत में व्हीलचेयर पर ऑक्सीजन टैंक के साथ पेश हुआ, जिसे देखकर सबके होश उड़ गए. जानें पूरी खबर.

Aug 12, 2025
fugitive accused faking his death in UK: निकोलस रॉसी नाम का शख्स अपनी मौत की झूठी खबर फैलाकर बलात्कार के आरोपों से बचने के लिए ब्रिटेन भाग गया था. अब, 17 साल बाद, वह यूटा की अदालत में व्हीलचेयर पर ऑक्सीजन टैंक के साथ पेश हुआ, जिसे देखकर सबके होश उड़ गए. जानें पूरी खबर. एपी में सभी एक रिपोर्ट के मुताबिक, निकोलस रॉसी जब 17 साल बाद यूटा की अदालत में व्हीलचेयर पर ऑक्सीजन टैंक के साथ पेश हुआ, जिसे देखकर सबके होश उड़ गए. सोमवार को शुरू हुए जूरी ट्रायल में उसका सामना कथित पीड़िता से हुआ. निकोलस रॉसी, जिसका असली नाम निकोलस अलाहवर्डियन बताया जाता है पर 2008 में यूटा में दो महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न का आरोप है. उसने इन आरोपों से इनकार किया है.

  1. सॉल्ट लेक सिटी अमरीका के यूटा प्रांत की राजधानी में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां पर एक निकोलस रॉसी नाम का शख्स अपनी मौत की झूठी खबर फैलाकर बलात्कार के आरोपों से बचने के लिए ब्रिटेन भाग गया था. अब, 17 साल बाद, वह यूटा की अदालत में व्हीलचेयर पर ऑक्सीजन टैंक के साथ पेश हुआ, जिसे देखकर सबके होश उड़ गए. जानें पूरी खबर.
38 साल का रॉसी, कोरोना के इलाज के दौरान पकड़ा गया
अभियोजन पक्ष दोनों मामलों को अलग-अलग देख रहा है और पहला मामला सॉल्ट लेक काउंटी में चल रहा है. 38 साल के रॉसी को 2021 में स्कॉटलैंड के ग्लासगो में एक अस्पताल में कोविड-19 के इलाज के दौरान पकड़ा गया, जब वहां के स्टाफ ने उसे पहचान लिया. रॉसी ने दावा किया था कि वह आर्थर नाइट नाम का आयरिश अनाथ है और उसने कभी अमेरिका में कदम नहीं रखा. लेकिन, अभियोजकों का कहना है कि उसने पकड़े जाने से बचने के लिए कम से कम बारह फर्जी नामों का इस्तेमाल किया.

कोर्ट में सूट-टाई पहने और ऑक्सीजन टैंक के आया
अदालत में रॉसी व्हीलचेयर पर सूट-टाई पहने और ऑक्सीजन टैंक के साथ आया. पीड़ित महिला ने गवाही दी कि रॉसी अब “थोड़ा मोटा और उम्रदराज” दिखता है, लेकिन उसका चेहरा वही है. जज बैरी लॉरेंस ने जूरी को समझाया कि रॉसी को अलग-अलग लोग अलग-अलग नामों से जानते हैं. दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हैं कि 2008 में रॉसी यूटा में था और उसका पीड़िता के साथ रिश्ता था.

2008 में हुई मौत
अभियोजकों के मुताबिक, रॉसी एक चालाक शख्स है, जिसने अपने आकर्षण से एक कमजोर युवती का फायदा उठाया. डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ब्रैंडन सिमंस ने बताया कि जब महिला ने रॉसी के नियंत्रण का विरोध किया, तो उसने उसके साथ बलात्कार किया. पीड़िता ने बताया कि 2008 में, जब वह मस्तिष्क की चोट से उबर रही थी, तब उसकी मुलाकात रॉसी से क्रेगलिस्ट के एक विज्ञापन के जरिए हुई. दो हफ्तों में ही दोनों की सगाई हो गई.

महिला ने उठाया खर्चा
महिला ने कहा कि रॉसी ने उससे डेट्स का खर्चा, किराया और सगाई की अंगूठियों के लिए कर्ज लेने को कहा. “मैं उस समय डरपोक थी, अपने लिए बोलना मुश्किल था,” सगाई के बाद रॉसी ने उसे नियंत्रित करना शुरू किया और अपमानजनक बातें कही. एक बार झगड़े में रॉसी ने उसकी कार पर जोर से मारा और पार्किंग गैरेज से निकलने से रोका. बाद में, बात करने के बहाने रॉसी ने उसे अपने घर बुलाया, जहां उसने उसे बिस्तर पर धकेलकर जबरदस्ती की. डर के मारे महिला ने पुलिस में शिकायत नहीं की, क्योंकि उसके माता-पिता ने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया.

मौत की उड़ाई झूठी कहानी
रॉसी के वकीलों ने दावा किया कि पीड़िता ने रिश्ते के दौरान सारा खर्च उठाने की वजह से रॉसी से नाराजगी पाल ली और दस साल बाद बदला लेने के लिए बलात्कार का आरोप लगाया. रॉसी पर यूटा काउंटी में एक और बलात्कार के मामले में सितंबर में सुनवाई होगी. उसने 2020 में अपनी मौत की झूठी खबर फैलाई थी, जिसमें कहा गया कि वह कैंसर से मर गया. लेकिन स्कॉटलैंड में उसके टैटू से उसे पहचान लिया गया, और जनवरी 2024 में उसे यूटा लाया गया.

कृष्णा पांडेय

कृष्णा पांडेय, ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामलों, क्राइम, और फीचर जैसे कई बीट्स पर काम करते हैं. इनकी खासियत है इन-डेप्थ एक्सप्लेनर और संवे...और पढ़ें

